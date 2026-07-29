Попал в объектив камеры видеонаблюдения: беглого мошенника задержали в Алматы

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правонарушитель находился в розыске три года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

37-летний житель Караганды, разыскиваемый за мошенничество в особо крупном размере, был задержан в Алматы благодаря системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Подозреваемый причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму свыше 44 млн тенге. Согласно приговору суда, мужчина находился под пробационным контролем, однако в 2023 году самовольно покинул место жительства и скрылся в неизвестном направлении.

Несмотря на то что в течение трех лет он скрывался от правоохранительных органов, его поиски не прекращались.

В результате оперативной информации было установлено, что разыскиваемый находится в Алматы. Примечательно, что для его задержания сотрудникам полиции не пришлось проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия.

Решающим моментом для скрывавшегося от закона мужчины стал его поход в один из супермаркетов. Именно там он попал в объектив камеры городской системы видеонаблюдения. Современные технологии с использованием возможностей нейросетей сопоставили его изображение с базой данных разыскиваемых лиц и точно установили личность.

«После получения сигнала сотрудники местной полиции оперативно отреагировали и задержали жителя Караганды. После подтверждения личности в соответствии с документами полиции Карагандинской области он был этапирован в родной город. В настоящее время мужчина находится под стражей и ожидает решения суда. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос об отмене ранее вынесенного судебного решения о пробационном контроле и назначении наказания в виде лишения свободы для отбытия оставшейся части срока», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, в Астане вынесен обвинительный приговор молодому человеку, который распространял заведомо ложную информацию в социальной сети с целью незаконного сбора денег.

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