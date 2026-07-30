Судебные исполнители тратили взысканные деньги на свои нужды в Жамбылской области

Закон и Порядок

Прокуратура Тараза провела проверку деятельности частных судебных исполнителей

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Выявлены факты хищения частным судебным исполнителем 1,1 млн теңге. Деньги должны были быть перечислены в пользу государства и банковских организаций.

Однако взысканные с 3 должников деньги он перечислял на свой счет и расходовал на собственные нужды. При этом исполнительные производства в отношении указанных должников оставались неоконченными, а задолженность — непогашенной.  

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Приговором суда №2 города Тараза  ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью частного судебного исполнителя и занимать должности, связанные с исполнительным производством и исполнением судебных актов, сроком на три года. На основании акта амнистии осужденный освобожден от отбывания основного наказания. Приговор вступил в законную силу.  

Кроме того, прокуратурой города зарегистрировано еще одно уголовное дело в отношении другого частного судебного исполнителя по факту неперечисления взыскателям 8,2 млн теңге, взысканных с 23 должников. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

#суд #приговор #судисполнитель

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