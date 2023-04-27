Независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего – Токаев

Президент, Общество
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В Астане началось заседание XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz

Выступая на заседании, глава государства напомнил, что без единства и стабильности политические и экономические реформы невозможно осуществить.

«Конечно, это правильное суждение. Но единство – это не только путь к нашей цели, но и один из основных столпов нашей государственности.

Я не раз говорил о том, что Независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего. Единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так мы сможем построить наше светлое будущее. Мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Они должны быть не пустыми лозунгами, а повседневной позицией каждого гражданина», – сказал президент Казахстана.

Он отметил, что казахстанцы не понаслышке понимают подлинный смысл единства и спокойствия.

«Это непреходящие ценности для представителей всех этносов, переживших тяжелые времена и нашедших приют на казахской земле. Благодаря признанию и уважению этих ценностей наш народ живет в мире. Это беспрецедентное достижение!» – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в ходе масштабных преобразований особое внимание было уделено ассамблее, этот уникальный институт обрел новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике.

«Пять депутатов Сената, назначаемые президентом по предложению ассамблеи, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять в Парламенте интересы всех этносов Казахстана. Кроме того, 12 членов ассамблеи вошли в состав Национального курултая, привнеся в его работу бесценный опыт по продвижению универсальной модели общенационального диалога», – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев констатировал, что в своем геополитическом окружении Казахстан стал единственной страной, которая реализует столь глубинные преобразования.

«Очевидно, что нам будет непросто, но сворачивать с этого пути в глубинных реформ или замедлять движение ни в коем случае нельзя.

Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан – в центре всего. Поэтому все наши реформы, в первую очередь, направлены на укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан. Программа политических реформ стала новой реальной и привлекательной платформой интеграции всех этносов в единую нацию.

Новая модель политического устройства должна стать слаженным механизмом с включением в него ключевых государственных институтов. Именно в рамках этой модели, в новой системе политических координат по-новому выстраиваются гармоничные межэтнические отношения, нацеленные на развитие и созидание», – сказал Токаев.

#казахстан #Токаев #АНК #казахстанцы

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