Независимый Казахстан в лицах: Владимир Николаевич Шепель

Шепель Владимир Николаевич (1947-2021) – государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Долгие годы трудовой деятельности В. Н. Шепеля были связаны с государственной службой. Первые годы Независимости Казахстана он возглавлял секретариат президента РК, был заместителем руководителя Администрации президента. Владимир Николаевич руководил штабом по передислокации государственных органов из Алматы в новую столицу Независимого Казахстана в город Акмолу. Как руководитель с огромным трудолюбием и высоким профессионализмом, ответственностью за выполнение сложных государственных задач, Владимир Николаевич решал вопросы как министерств и ведомств, так и простых людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Особый период его трудовой биографии связан с Архивом президента РК. Именно с его непосредственным участием в 1994 году Центральный государственный архив новейшей истории был преобразован в Архив президента Республики Казахстан, так как он в тот момент курировал вопросы, связанные с архивным делом страны. Затем будучи директором архива с 2004 года по 2014 год, ему удалось значительно пополнить Национальный архивный фонд Республики Казахстан историческими источниками Независимого Казахстана. Непосредственный участник и свидетель становления нового государства, Шепель уделял особое внимание документам этого периода. Автор многочисленных публикаций в СМИ, интересны его статьи по закрытию ядерного полигона в Казахстане и др. Годы его руководства Архивом президента РК стали временем динамичного развития архива, сохранения и приумножения исторического наследия для последующих поколений. Фонд личного происхождения В.Н. Шепеля находится на государственном хранении в Архиве президента РК.

Трудовая деятельность Владимира Николаевича Шепеля высоко отмечена государственными наградами, в том числе орденами «Барыс» I, II и III степеней, «Парасат», «Кұрмет». За заслуги перед государством и активную общественную деятельность он был удостоен звания «Заслуженный деятель Казахстана».

Владимир Николаевич Шепель родился 11 октября 1947 года в городе Хабаровск в семье военнослужащего.

В 1971 году окончил исторический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, Алма-Атинскую высшую партийную школу (1988 г.). Трудовую деятельность начал в 1966 г. столяром Алма-Атинского деревообрабатывающего комбината.

После окончания университета он был избран секретарем комитета комсомола Алма-Атинского энергостроительного техникума, а затем назначен заведующим отделом Ауэзовского райкома ЛКСМ. В 1985–1991 г. Владимир Николаевич работал в ЦК Компартии Казахстана заместителем заведующего общим отделом, а затем в 1992-2004 гг. – заведующим секретариатом президента РК, заместителем руководителя Администрации президента РК.

Распоряжением президента Республики Казахстан от 14 мая 2004 г. В.Н. Шепель был назначен директором Архива президента РК.