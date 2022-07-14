Нежность рук, тепло души

Долгие годы Кулян Кусаинкызы работала в школе учителем труда – обучала ребят вышивке, изготовлению гобеленов, панно, игрушек. Выйдя на пенсию, занялась войлоковалянием – старинным казахским текстильным искусством, переживающим в наше время второе рождение.

По словам рукодельницы, войлок входит в моду: большим спросом в нашей стране и за рубежом пользуются изготовленные из него одежда и обувь, аксессуары, украшения, картины.

В мастерской Кулян-апай модных штучек предостаточно. Глаза разбегаются, когда смотришь на все эти платья, туники, жакеты, сумочки и шапочки. Коллекция у хозяйки большая, ведь уже больше двадцати лет она создает войлочные шедевры.

Мы пришли в гости к Кулян Жангутты как раз в тот момент, когда она вместе с двумя другими мастерицами трудилась над созданием большого красивого текемета – войлочного ковра с вваленным цветным узором, который издревле считается одним из главных предметов убранства казахской юрты.

Изготовление текемета – весьма трудоемкий процесс, занимаю­щий 4–5 дней работы. Причем в одиночку его свалять практически невозможно, поэтому Кулян-апай и позвала на помощь коллег по цеху – члена Евразийского сою­за дизайнеров Клару Ахметову и члена Союза ремесленников РК Алию Саугабекову.

Как рассказали умелицы, до недавних пор наиболее подходящим материалом для войлоковаляния считалась качественная тонкорунная шерсть овец-мериносов. То самое золотое руно. Овечью шерсть комбинировали с шелком, хлопком, другими тканями.

– Раньше сырье вручную мыли и красили, – говорит Кулян Жангутты. – Сейчас технологии изменились, как и материалы. Используем не только овечью шерсть, но и вискозу, растительные волокна. Покупаем заводское сырье, прошедшее через процессы обработки, – чистое, покрашенное в разные цвета. Применяем чаще всего мокрое валяние – один из традиционных способов работы с войлоком.

К войлоковалянию Кулян-апай и ее коллеги-мастерицы испытывают особое чувство уважения и восхищения. Поддается это искусство не каждому, говорят они. Только тот, кто с любовью подходит к делу, сможет обуздать этот мягкий, но гордый материал. Главными компонентами завораживающего процесса являются нежность рук и тепло души, поэтому и получаются такие изящные и в то же время удобные изделия.

Казахский колорит

Как признается рукодельница, в бытность педагогом она и не думала, что войлочное искусство станет ее любимым занятием. Но именно тогда, еще работая в школе, она встретила известного мастера, председателя Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулову. Под ее руководством Кулян Жангутты прошла обучение на различных семинарах по народно-прикладному творчеству. Затем прямо здесь, на дому, приступила к работе.

– Как только вышла на пенсию, посвятила все свободное время изучению войлоковаляния, – продолжает искусница. – Можно сказать, начала новую жизнь. Постепенно научилась делать из войлока женскую одежду, аксессуары, украшения. Тогда же, в 2001 году, создала общественное объединение «Балатай», главная цель которого – обучение школьников и безработных сельских женщин основам рукоделия.

Овладев секретами войлочного ремесла, Кулян-апай сама стала проводить мастер-классы для всех желающих научиться древней технике рукоделия. Она – желанный гость в местных колледжах и школах, мечтает поднять этнодизайн национальной одежды на международный уровень. В будущем Кулян Кусаинкызы планирует открыть специальный учебный центр по подготовке мастеров войлоковаляния.

Однажды рукодельница поехала в отдаленный аул Коккайнар Жамбылского района Алматинской области. Там многие женщины в то время сидели без работы. Кулян сняла в аренду дом, во дворе поставила юрту. Стала проводить тренинги по войлоковалянию для местных домохозяек. Так всего за пару лет Кулян Жангутты научила нескольких сельских женщин делать из войлока, алаша, текемет, шить из лоскутков құрақ көрпе. Из них вышли прекрасные мастерицы.

Теперь креативная сельчанка намерена построить в Коккайнаре экологическую деревню. Уже нашла потенциального инвестора, готового вложить средства в интересный проект.

– Там очень красивые места: с одной стороны – горы, с другой – холмы и пастбища, – делится планами Кулян Кусаинкызы. – Чистый горный воздух, весной все цветет, летом свежо. Хочу поставить юрты, построить мастерскую, возить горожан на природу, устраивать мастер-классы. Можно сочетать полезное с приятным, к примеру, устраивать катания на лошадях, погружение в быт и традиции казахского народа. Пока я там работала, было много гостей. Даже с телеканала CNN приехала однажды съемочная группа, фильм про нас сняли.

Особое внимание мастерица уделяет модным тенденциям, старается идти в ногу со временем. Но при этом обязательно соблюдает традиционные течения, придает изделиям нацио­нальный колорит. При пошиве одежды, көрпе, изготовлении ковров, приданого для невест используются орнаменты и узоры, издревле являющиеся одним из главных элементов декоративно-прикладного искусства казахов.

Қошқар мүйіз как национальный бренд

Много раз свою эксклюзивную продукцию – платья, камзолы, накидки, шарфы, обувь, сувениры – Кулян-апай и ее ученики представляли на международных этноподиумах, конкурсах, выставках прикладного творчества в Китае, Турции, России, странах Европы.

Как рассказывает Кулян Кусаинкызы, среди мастеров нередки споры о том, какая страна является исторической родиной войлоковаляния. Оказывается, в мире хорошо знают кыргызских, узбекских и даже бурятских мастеров.

– Некоторые иностранцы удивляются, услышав, что и в Казах­стане развито войлочное искусство, – недоумевает наша собеседница. – Однажды на ярмарке в Турции меня приняли за кыргызку. Тогда я себе слово дала – мир должен узнать казахстанских мастеров. Ведь войлок был всем для наших предков: и жильем, и одеждой, и даже лекарством. Казахи спали на кошме, коней укрывали войлочной попоной. Если у кого-то была кровоточащая рана, войлок поджигали и прикладывали на больное место. Рана затягивалась быстро и безболезненно.

О пользе войлока известно с незапамятных времен. Покрытая кошмой юрта спасает зимой от холода, а летом – от зноя. Научно доказано: если носить одежду из войлока, улучшается кровообращение. Не случайно степняки отличались крепким здоровьем.

Мастерица и ее коллеги считают важным беречь как зеницу ока народные ремесла и все их компоненты. По их словам, в последнее время представители других кочевых народов стали присваивать себе один из самых распространенных казахских орнаментов – қошқар мүйіз (бараньи рога), наносимый на войлочные изделия.

– Қошқар мүйіз – наш узаконенный национальный бренд, которого мы не должны лишиться, – подключается к беседе Клара Ахметова, учитель труда в одной из школ Алматы. – Этот узор символизирует жизненную силу, достаток и благополучие. Не случайно қошқар мүйіз – один из элементов нашего государственного флага. Это первооснова казахского орнамента, несущего в себе закодированную информацию о народе. Энергетика узора работает: если дома имеется изображение қошқар мүйіз, дети вырастут высоконравственными, духовно богатыми людьми.

Иначе говоря, этот орнамент, впрочем, как и другие, наносится на предметы быта и одежду вовсе не для красоты, он имеет другое значение. С давних времен казахские узоры считались оберегами, которые приносили счастье, защищали людей от злых сил.

– Это наше духовное богатство, которое проявляется в энергетике орнаментов и узоров, искусстве ою-өрнек, – говорит Клара Ахметова. – Мы заметили, что дети, обучающиеся войлоковалянию, становятся добрее, отзывчивее, у них меняется характер. Поэтому в дворовых клубах желательно открыть кружки по народным ремеслам, а еще лучше ввести в школьную программу специальный предмет. И тогда казахстанские школьники получали бы весьма полезные профессио­нальные навыки.

Еще одна потомственная рукодельница Алия Саугабекова научилась валять войлок у своей бабушки, которая изготавливала юрты, ткала узоры, красила овечью шерсть. Нынче швея с 25-летним стажем обучает войлочному искусству дочь.

– Однажды поехали в Германию на танцевальный конкурс, там дочка была участницей, – вспоминает мастер. – Она заняла первое место. Выступала в красивом платье из войлока и саукеле, которые сшила я. Европейцы так удивлялись, узнав, что наряд сделан из овечьей шерсти!

Завершая беседу, Кулян-апай и ее коллеги подчеркнули, что, выезжая за рубеж, они представляют не столько себя и свое творчество, а культурную самобытность Казахстана. Главное, считают мастерицы, передавать секреты ремесла молодежи, ведь это наше духовное наследие, которое нужно беречь, ценить и приумножать.