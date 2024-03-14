Ничего личного – просто бизнес

Ввиду сложной политической и экономической обстановки, сложившейся в последние годы на мировой арене, ожидаемо складывается и пересмотр ориентиров для поиска новых партнеров странами, частично утратившими свое влияние на ранее привычные рынки. В этой связи Центрально-Азиатский регион с еще нереализованным потенциалом представляет вполне оправданный интерес для экономически развитых государств.

Так, в частности, США с прошлого года активно ведут работу в этом направлении, создавая платформу по усилению своего экономического присутствия в регионе.

Стоит начать с того, что еще в сентябре прошлого года прошел первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, именуе­мый С5+1, с участием президента США Джо Байдена (сам же формат региональной дипломатической платформы был сформирован еще в 2015-м). В переговорах с главой Белого дома принимали участие президенты Казахстана – Касым-Жомарт ­Токаев, Узбекистана – Шавкат ­Мирзиёев, Таджикистана – ­Эмомали ­Рахмон, Туркменистана – ­Сердар ­Бердымухамедов и Кыргызстана – Садыр Жапаров.

О серьезности намерений США продвигаться в данном направлении говорит и тот факт, что тогда же агентству по международному развитию USAID было поручено в кратчайшие сроки провести в одном из государств Центральной Азии министерское совещание для обсуждения практических шагов, которые «способствовали бы устойчивому экономическому развитию». И уже сегодня в Алматы начинает свою работу форум B5+1 «Укрепление региональной экономической интеграции Центральной Азии посредством государственно-частного диалога». Данное мероприятие организовано Министерством национальной экономики при содействии международного частного предпринимательства CIPE.

Чего ждать от столь пристального внимания американской стороны к нашему региону и желания как можно скорее укрепить и масштабировать деловые связи между США и странами ЦА?

Форум B5+1 задуман как возглавляемый негосударственным сектором аналог C5+1 и имеет целью «ускорить региональное сотрудничество и взаимодейст­вие, продвигать усилия по соз­данию более благоприятной бизнес-среды для торговли и инвестиций частного сектора США в Центральной Азии».

Тематическая структура форума выстроена следующим образом: «Взгляд экспертного сообщества на политику, направленную на развитие региональной экономической интеграции»; «Взгляды бизнес-сообщества Центральной Азии на политику по улучшению бизнес-среды и содействию региональной экономической интеграции»; «Видение правительства и отзывы о государственно-частном диалоге для региональной экономи­ческой интеграции»; «За пределами безопасности – расширение международного партнерства для увеличения торговых потоков и инвестиций в Центральную Азию»; «Рынки и инвестиционный ландшафт Центральной Азии: США и перспективы международного бизнес-сообщества»; «Рынки и инвестиционный ландшафт Центральной Азии: Интегрированное видение».

Таким образом, инвестиции можно прогнозировать в сферу логистики, электронной торговли, попутно задевая туризм, в меньшей степени агробизнес и энергетику. Это для нашего региона, оказавшегося в стороне от глобальных конфликтов, может в любом случае обернуться реальными выгодами.

В этом смысле ускорение экономического роста в регионе, укрепление региональных связей, усиление страновых и международных торговых потоков, а также расширение возможностей для инвестиций из США могут стать для ЦА реальным трамплином и способствовать дальнейшей интеграции региона в глобальное мировое сообщество. Пусть изначально и в роли своеобразного перевалочного хаба, но с перспективами развить не без помощи партнеров собственную инфраструктуру и создать предпосылки для более благоприятного инвестиционного климата.