Николай Подгузов представил Главе государства прогнозы ЕАБР

По прогнозам банка, рост ВВП Казахстана в 2026 году составит не ниже 5,5%

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи были обсуждены итоги двух десятилетий работы Евразийского банка развития и перспективы дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества.

Глава государства поздравил ЕАБР по случаю знаменательной даты – 20-летия со дня его основания. Он подчеркнул, что Евразийский банк развития является одним из ключевых партнеров Казахстана в осуществлении стратегически значимых проектов.

Николай Подгузов представил Главе государства прогнозы ЕАБР, согласно которым рост ВВП Казахстана в 2026 году составит не ниже 5,5%. Этому способствуют непрерывная инвестиционная активность, масштабные инфраструктурные программы, стабильный внутренний спрос и прочные социальные показатели.

Президент был проинформирован о том, что за время осуществления реализации стратегии ЕАБР на 2022-2026 гг. совокупный объем инвестиций достиг 9,2 млрд долларов. В экономику Казахстана было инвестировано 5,2 млрд долларов – это сопоставимо с объемом инвестиций банка за предыдущие 15 лет. Порядка 2,1 млрд долларов направлено на развитие промышленности, 1 млрд долларов – в энергетику, 1 млрд долларов – в транспортную инфраструктуру, 1,1 млрд долларов – в финансовый сектор. Особое внимание уделяется поддержке цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительное расширение географии присутствия банка. По его мнению, это способствует реализации новых инициатив и укреплению региональной экономической интеграции.

По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и инвестиционного сотрудничества в интересах устойчивого развития экономики Казахстана.

 

#Токаев #прогноз #ЕАБР

Популярное

Все
От практики – к профессии
Рассмотрены перспективные направления
Курсанты почтили память героев
Металлург продолжает традиции номадов
Помогли спасти детскую жизнь
Отважный воин из Каргалы
Новая роль востоковедения
Основа инновационного развития
Маленький герой Марса
Афиша, которая помнит больше, чем зрители
Казахстан – Узбекистан: культурные мосты и народная дипломатия
Все дороги ведут в храм
Ущерб в 4 млрд тенге: из Грузии экстрадировали подозреваемого в хищении средств «Транстелекома»
Как формировалась воинская элита
Луна: возвращение к колыбели
Век великой экспансии
Труды аль-Фараби – наш интеллектуальный ориентир
От высоких гор – к большой мечте
И золото саков, и угольная шахта
Где бьется сердце Сарыжара
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Мошеннические звонки под видом медработников участились в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экономического роста страны
В США вводят стопроцентные пошлины на импортные лекарства
Результат слаженной командной работы
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Спасибо за мужество и стойкость
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

Акция по снятию арестов со счетов должников стартовала в Ка…
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Сбербанка…
Нацбанк ожидает продажи валюты из Нацфонда в апреле на $300…
Добровольный отказ от займов: как работает механизм «Стоп-к…

