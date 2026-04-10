По прогнозам банка, рост ВВП Казахстана в 2026 году составит не ниже 5,5%

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи были обсуждены итоги двух десятилетий работы Евразийского банка развития и перспективы дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества.

Глава государства поздравил ЕАБР по случаю знаменательной даты – 20-летия со дня его основания. Он подчеркнул, что Евразийский банк развития является одним из ключевых партнеров Казахстана в осуществлении стратегически значимых проектов.

Николай Подгузов представил Главе государства прогнозы ЕАБР, согласно которым рост ВВП Казахстана в 2026 году составит не ниже 5,5%. Этому способствуют непрерывная инвестиционная активность, масштабные инфраструктурные программы, стабильный внутренний спрос и прочные социальные показатели.

Президент был проинформирован о том, что за время осуществления реализации стратегии ЕАБР на 2022-2026 гг. совокупный объем инвестиций достиг 9,2 млрд долларов. В экономику Казахстана было инвестировано 5,2 млрд долларов – это сопоставимо с объемом инвестиций банка за предыдущие 15 лет. Порядка 2,1 млрд долларов направлено на развитие промышленности, 1 млрд долларов – в энергетику, 1 млрд долларов – в транспортную инфраструктуру, 1,1 млрд долларов – в финансовый сектор. Особое внимание уделяется поддержке цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительное расширение географии присутствия банка. По его мнению, это способствует реализации новых инициатив и укреплению региональной экономической интеграции.

По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и инвестиционного сотрудничества в интересах устойчивого развития экономики Казахстана.