Никто не отличается

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Алла Серикбаева

День «Ноль дискриминации» (Zero Discrimination Day) ежегодно отмечается во всех странах мира 1 марта. Девиз нынешнего года – «Для защиты здоровья каждого – защитить права каждого».

фото из архива "КП"

В Казахстане гарантии государства о защите прав, недопущении каких-либо форм дискриминации в связи с ВИЧ закреплены на законодательном уровне в Конституции и Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В республике реализуется стратегия ЮНЭЙДС 95-95-95, которая направлена на обеспечение профилактики, тестирования, лечения и ухода в связи с ВИЧ-инфекцией. Сегодня 82% людей, живущих с этим диаг­нозом, знают свой статус, из них 88% принимают антиретровирусную терапию (АРТ). При этом 90% ВИЧ-инфицированных имеют подавленную вирусную нагрузку.

Во всех регионах страны внедряется инновационный вид профилактики – доконтактный. Благодаря проекту Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 15 лабораторий региональных центров по профилактике ВИЧ получили автоматизированное ПЦР-оборудование. С каждым годом все больше групп населения, находящихся в зоне риска, проходят тестирование. Более доступной становится и АРТ, которая назначается больным сразу после постановки диагноза и предоставляется бесплатно. Благодаря этому большинство женщин с таким диагнозом рожают здоровых детей.

– Все эти результаты могли быть гораздо более весомыми, если бы уровень стигмы и дискриминации, связанный с ВИЧ, в обществе не был высоким. Сегодня необходимо сделать акцент на полное искоренение дискриминации. Это будет способствовать значительному сокращению темпов роста ВИЧ-инфекции, – отмечает директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения РК Бауыржан Байсеркин.

В 2024 году День «Ноль дискриминации» отмечается в мире уже в десятый раз. Защита прав каждого человека – это общая задача, и мировое сообщество надеется, что она выполнима.

#инфекция #здоровье #медицина #ВИЧ #Ноль дискриминации

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