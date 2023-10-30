Никто не выжил

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Любовь Доброта

Трагедия с отравлением угарным газом произошла в микрорайоне «Ынтымак» Шымкента.

Не успело в Шымкенте похолодать, как случилась трагедия, связанная с использованием отопительных приборов. Предположительно от отравления угарным газом погибла вся семья: родители и трое несовершеннолетних детей. Старшая дочь, несмот­ря на плохое самочувствие, смогла позвонить на «102». Впрочем, она, как и ее родители, 15-летняя сест­ра и 11-летний брат, погибли, скорее всего, от отравления угарным газом.

Семья проживала в частном доме на окраине города. Жилой массив – из числа новостроек. Многие дома здесь только возводятся, в части из недостроенных зданий люди уже живут. Массив полностью газифицирован. Именно поэтому микрорайон под особым вниманием сотрудников газоснабжающей компании, организующей рейды по соблюдению правил техники безопасности при подключении к природному газу.

В компании утверждают, что накануне инспекторы посетили и дом семьи, в которой случилось ЧП. Дом отрезали от газоснабжения, но хозяин – электрик по профессии, якобы подключился самостоятельно.

Специалисты аварийной бригады АО «КазТранс­Газ», прибывшие на мес­то происшествия вместе с бригадой скорой помощи и полицейскими, констатировали, что в прихожей установлена настольная газовая плита и настенный отопительный котел. При этом оборудование эксплуа­тировалось без дымохода и вентиляции, угарный газ оставался в помещении, не исключено, что это и послужило причиной трагедии.

Руководитель АДС АО «КазТрансГаз» г. Шымкента Бауыржан Байтореев утверждает, что газовое оборудование установлено с нарушениями.
В ДП Шымкента начато досудебное расследование.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать необходимую помощь и поддержку родственникам. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, службам газоснабжения и районным акиматам поручено провести комплексную проверку использования газового оборудования в жилом секторе, чтобы исключить подобные трагедии.

#Шымкент #семья #погибшие #угарный газ #газовое оборудование

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