«Номад» в финале

«Кочевники» из Астаны приняли участие в розыгрыше одной из двух путевок, дающих право принять участие в финале главного клубного турнира Старого Света. Игры в группе E прошли во французском Гренобле.

В первом матче «Номад» не без труда обыграл британский «Кардифф Девилз» со счетом 5:4. Во втором поединке всухую победил французский «Гренобль» – 2:0. А в третьей игре разгромил латвийский «Земгале» – 4:1. Таким образом подопечные Федора Полищука стали победителями группы и вышли в решающий раунд, который пройдет с 12 по 14 января 2024 года.

А вот столичный «Барыс» потерпел два поражения кряду. Вначале он уступил в Челябинске местному «Трактору» – 0:2, а потом с таким же счетом проиграл в Магнитогорске «Металлургу».

В это же время в чемпионате Казахстана в очередном туре встретились два лидера первенства – ташкентский «Хумо» и кокшетауский «Арлан». Это были два принципиальных поединка за первое место в турнирной таблице. Игры прошли в столице Узбекистана. В первом поединке акмолинские «волки» уступили после серии буллитов с итоговым счетом 1:2, зато во втором они просто в пух и прах разнесли узбекскую дружину – 5:0.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Алматы» на своей площадке принимал петропавловский «Кулагер» и дважды уступил гостям со счетом 3:4 и 1:3; павлодарский «Иртыш» побывал в Атырау и дваж­ды проиграл местному «Бейбарысу» – 5:7 и 2:4; «Горняк» в Рудном играл против «Актобе» и, выиграв первую встречу со счетом 3:2, во второй уступил – 2:4.

И еще одно известие из мира хоккея. На днях было представлено расписание матчей российского турнира «Кубок Первого канала» с участием сборной Казахстана, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо нашей национальной команды в первенстве примут участие сборные Беларуси, Китая и сборная России до 25 лет.

14 декабря сыграют Беларусь – Китай и Россия – Казахстан; 16-го встречи проведут Казахстан – Китай и Россия – Беларусь, и 17-го турнир завершат Беларусь – Казахстан, а также Россия – Китай.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И Г О

1. «Арлан» 26 96–32 45

2. «Хумо» 28 97–44 44

3. «Номад» 26 79–54 36

4. «Торпедо» 26 78–65 33

5. «Бейбарыс» 28 81–91 31

6. «Горняк» 26 77–82 31

7. «Сарыарка» 26 72–75 31

8. «Актобе» 28 64–90 24

9. «Алматы» 28 75–99 24

10. «Кулагер» 26 63–74 23

11. «Иртыш» 28 43–119 6