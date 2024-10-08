Нотариус входил в группу «черных риелторов» в ВКО

Они отнимали имущество у алкоголиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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Фигуранты уголовного дела обманным путем завладели несколькими квартирами восточноказахстанцев, страдающих от алкоголизма. В состав группы входил нотариус.

В ходе обысков оперативники изъяли документы на различные объекты недвижимости, а также персональные данные физлиц и другие вещественные доказательства.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 60 млн тенге.

В полицию доставлены четверо подозреваемых, в настоящее время проводится проверка их возможного участия в других аналогичных преступлениях. Расследование ведется по факту мошенничества в особо крупном размере.