Технологический суверенитет и «Цифровой Казахстан»

Для нашей страны развитие ИИ – это не только следование мировым трендам, но и вопрос национальной конкурентоспособности. Программа «Цифровой Казахстан» планомерно транс­формируется в экосистему, где алгоритмы помогают оптимизировать государственное управление, сельское хозяйство, медицину и другие отрасли. Особое внимание уделяется внедрению ИИ в национальный контекст. Разработка больших языковых моделей, понимающих тонкости казахского языка и культуры, – это шаг к тому, чтобы технологии говорили с нами на одном языке, учитывая наши ценности и менталитет. Это и есть взгляд в будущее: когда высокие технологии становятся опорой для сохранения и развития национальной идентичности в глобальном мире.

Об этом говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, открывая первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта: «Искусственный интеллект станет движущей силой этой трансформации. В этой связи речь идет не о лидерстве в мире или в нашем регионе. Наша главная цель – превратить Казахстан в передовое, цивилизованное государство. Многие ведущие страны уже признали искусственный интеллект стратегическим ресурсом XXI века, направляя на его развитие значительные инвестиции».

Демократизация технологий – один из самых позитивных аспектов текущего десятилетия. Так, ИИ уже стер границы в доступе к качественному образованию и профессиональным инструментам, более того он даже в какой-то степени стал и социальным лифтом для людей. Например, сегодня современные нейросети выступают в роли адаптивных репетиторов для молодежи и студентов. Они способны объяс­нить сложнейшие концепции исходя из уровня подготовки конкретного ученика, помочь в написании программного кода или структурировании научной работы. Это не путь к интеллектуальной лени, а возможность быстрее преодолеть порог входа в любую сложную дисциплину.

ИИ уже практически незаменим для профессионалов. В любой сфере – от юриспруденции до архитектуры – он становится высококлассным ассистентом. Он способен за секунды проанализировать тысячи страниц документов, найти юридические прецеденты или создать расчеты прочности конструкции. Профессионал будущего – это человек, умеющий ставить перед ИИ правильные задачи (промпт-­инжиниринг) и критически оценивать полученный результат.

Технологии ИИ возвращают социальную активность и комфорт для старшего поколения. Голосовые помощники с развитым интеллектом помогают управлять умным домом, переводят иностранные тексты в реальном времени, помогают в диагностике заболеваний.

Доверие общества

Успех любой технологии зависит не только от мощности процессоров, но и от того, насколько люди ей доверяют. В Казахстане пройден огромный путь – от робких опасений перед первыми банкоматами до полного принятия сложнейших госуслуг и финансовых экосистем, которыми мы пользуемся ежечасно.

Сегодня доверие к цифровым сервисам – это фундамент общества. Мы ведь народ удивительный: можем долго присматриваться, но если уж принимаем новшество, то делаем это с истинно степным размахом. Вспомните, как быстро мы перешли от привычных бумажных купюр к магии QR-кодов. Феномен нашего ведущего финтеха (надеюсь, все догадались о ком мы), чье мобильное приложение фактически заменило казахстанцам и кошелек, и очередь в госучреж­дение, – это лучший пример того, как технологии меняют ментальность. Мы перестали бояться «цифры», когда почувствовали, что она уважает наше время. Тот самый случай, когда один успешный суперсервис сделал для цифровой грамотности населения больше, чем академические фолианты. Не зря в 2025 году Казахстан уверенно закрепился в мировой десятке лидеров по развитию цифровых госуслуг.

Однако на новом этапе, в наш 2026-й год, провозглашенный Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта, доверие должно подкрепляться безупречной прозрачностью. Граж­данин должен четко понимать, как принимаются решения, как защищаются его персональные данные и кто несет ответственность за работу алгоритма. Развитие сильных отечественных платформ и современное законодательство в сфере данных формируют ту самую безо­пасную среду, где технология воспринимается не как угроза, а как надежный партнер. Наш путь – это сочетание традиционных ценностей и цифровой смелости.

Удобство против манипуляций

При всех неоспоримых преимуществах мы не имеем права игнорировать вызовы, которые несет в себе эпоха алгоритмов. Мы должны еще и соблюдать этический баланс. Главный риск сегодня – это не мифическая угро­за со стороны машин, а вполне реальные проблемы информационной безопасности.

Прежде всего это проблема достоверности: феномен «галлюцинаций» ИИ (наверное, уже многие из нас лично столкнулись с тем, когда ИИ-ресурсы с уверенным видом выдают ложные факты) требует от пользователя высокого уровня критического мышления. Проверка информации становится базовым навыком безопасности.

Сейчас многие говорят об эрозии реальности. Технологии создания дипфейков и генерации контента заставляют нас по-новому взглянуть на понятие «доказательство». В мире, где видео и звук могут быть полностью сгенерированы, доверие смещается в сторону проверенных источников и авторитетных медиа – таких, к примеру, как старейшая газета страны.

Также масштабное использование ИИ требует от каждого из нас культуры обращения с личной информацией. Мы должны четко осознавать, какими данными мы делимся с алгоритмами и как они могут быть использованы.

Отечественные чемпионы ИИ

Искусственный интеллект – это не магия и не угроза. Это сложнейший и прекрасный инструмент, который требует дисцип­лины ума и ответственности. Те, кто сегодня осваивает принципы работы с нейросетями, завтра­ будут определять повестку развития нашего общества.

Казахстан уже доказал, что готов не просто потреблять, но и создавать технологии мирового уровня. В 2026 году мы прочно закрепились в глобальном топ-10 по развитию цифровых госуслуг, но главная гордость – это наши таланты. Пример компании Higgsfield AI, ставшей первым казахстанским «единорогом» с оценкой более миллиарда долларов, показывает: наши алгоритмы генерации видео диктуют моду во всем мире. Не менее впечатляет успех ребят из Усть-Каменогорска с их проектом Grand Mobile, который собрал многомиллионную аудиторию по всей планете. А ведь есть еще Cerebra, CodiPlay, Citix, Aleem и другие. Эти успехи – не случайность, а результат сочетания нашего природного интеллектуального потенциала и цифровой смелости. Будущее уже здесь, и оно говорит на нашем языке.