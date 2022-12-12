Новая сенсация от Марокко

Главную сенсацию вновь преподнесла сборная Марокко, которая выбила из борьбы Португалию и Криштиану Роналду. Единственный гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири, которому ассис­тировал Яхья Аттийят-аллах. На 93-й добавленной минуте Валид Хеддира получил красную карточку (второе предупреж­дение), однако марокканцы удержали победный счет – 1:0.

В ­суперпротивостоянии между национальными коман­дами Франции и Англии удача оказалась на стороне первых. На 17-й минуте счет дальним ударом открыл Орельен Тчуамени, на 54-й минуте Гарри Кейн восстановил равновесие, забив французам с пенальти, назначенного за снос Букайо Саки в штрафной. На 78-й минуте Оливье Жиру ­замкнул головой фланговый навес Гризманна – так счет стал 2:1 в пользу Франции.

К сенсации можно отнес­ти и выход в полуфинал сборной Хорватии, которая оказалась сильнее Бразилии. В основное время коман­ды не забили (0:0), в дополнительное отличились по разу (1:1), а в серии пенальти точнее оказались хорваты – 4:2.

А вот другие представители южноамериканского континента – аргентинцы – в драматичном матче обыграли сборную Нидерландов. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 2:2. В серии же пенальти сильнее была команда Аргентины – 4:3.

На 35-й минуте Лионель Месси прорвался по центру, ловко ушел от соперника и отдал проникающий пас в штрафную на Науэля Молину, который технично отправил мяч в левый нижний угол. На 71-й минуте защитник «оранжевых» Дензел Думфрис нарушил правила в своей штрафной на Маркосе Акунье. Пенальти уверенно реализовал Лионель Месси – голкипер остался по центру, а форвард на средней высоте пробил под правую штангу. На 83-й минуте вышедший на замену Ваут Вегорст ­отыграл один мяч. Команда Луи ван Гала сумела уйти от поражения на 11-й добавленной минуте благодаря голу Вегорста, который оформил дубль. В серии же пенальти голландцы допустили два промаха, а аргентинцы – один.