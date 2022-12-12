Новая сенсация от Марокко

Статьи
Аскар Султан

В полуфиналы чемпионата мира пробились две европейские сборные, а также по одной команде из Южной Америки и Африки.

Главную сенсацию вновь преподнесла сборная Марокко, которая выбила из борьбы Португалию и Криштиану Роналду. Единственный гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири, которому ассис­тировал Яхья Аттийят-аллах. На 93-й добавленной минуте Валид Хеддира получил красную карточку (второе предупреж­дение), однако марокканцы удержали победный счет – 1:0.

В ­суперпротивостоянии между национальными коман­дами Франции и Англии удача оказалась на стороне первых. На 17-й минуте счет дальним ударом открыл Орельен Тчуамени, на 54-й минуте Гарри Кейн восстановил равновесие, забив французам с пенальти, назначенного за снос Букайо Саки в штрафной. На 78-й минуте Оливье Жиру ­замкнул головой фланговый навес Гризманна – так счет стал 2:1 в пользу Франции.

К сенсации можно отнес­ти и выход в полуфинал сборной Хорватии, которая оказалась сильнее Бразилии. В основное время коман­ды не забили (0:0), в дополнительное отличились по разу (1:1), а в серии пенальти точнее оказались хорваты – 4:2.

А вот другие представители южноамериканского континента – аргентинцы – в драматичном матче обыграли сборную Нидерландов. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 2:2. В серии же пенальти сильнее была команда Аргентины – 4:3.

На 35-й минуте Лионель Месси прорвался по центру, ловко ушел от соперника и отдал проникающий пас в штрафную на Науэля Молину, который технично отправил мяч в левый нижний угол. На 71-й минуте защитник «оранжевых» Дензел Думфрис нарушил правила в своей штрафной на Маркосе Акунье. Пенальти уверенно реализовал Лионель Месси – голкипер остался по центру, а форвард на средней высоте пробил под правую штангу. На 83-й минуте вышедший на замену Ваут Вегорст ­отыграл один мяч. Команда Луи ван Гала сумела уйти от поражения на 11-й добавленной минуте благодаря голу Вегорста, который оформил дубль. В серии же пенальти голландцы допустили два промаха, а аргентинцы – один.

Популярное

Все
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
Новая сенсация от Марокко
«Алтын домбыра» собирает мастеров
Два комитета хотят упразднить в МВД
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Восемь лошадей сбил грузовой поезд в ВКО
Живет в столичном жилом массиве Уркер Алла Кужатаева. И захотела она, чтобы в молодом районе столицы Казахстана жилось хорошо
Внимание! Поезд задерживается
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Как врачи Минздрав препарировали
Токаев уволил ряд судей
В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Токаев и Дендиас обсудили перспективы развития казахско-греческого сотрудничества
Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Алихан Смаилов и Ян Цзяньцян обсудили вопросы реализации крупных автодорожных проектов
Для проведения голосования и регистрации ОСИ предложено использовать мобильное приложение
Любой здравомыс­лящий доктор всегда против «растворимых» супов и любых концентратов
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Мнение общественности будет учтено при принятии решения о строительстве в Павлодаре содового завода
Мировая легенда легкой атлетики Амин Туяков стал почетным гражданином Атырауской области
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)

Читайте также

Статьи
Вечные песни Шомишбая Сариева
Статьи
​​​​​​​Мамочки, какие бабочки!
Статьи
«Алтын домбыра» собирает мастеров
Статьи
Жизнь в картинах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]