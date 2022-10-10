Новая школа разваливается на глазах. Кто в ответе?

Вместо занятий – ремонт

Скоро исполнится год, как новую школу в селе Ондирис Казыгуртского района приняли в эксплуатацию, но дети по-прежнему вынуждены ходить на уроки в соседний аул.

Строительство новой школы в селе Ондирис стало событием, которого жители ждали очень давно. Радовались в одинаковой мере и взрослые, и дети, предвкушавшие занятия в комфортном здании – со спортивным и акто­вым залами и даже столовой.

На возведение учебного заведения на 250 мест из казны выделили 619 млн тенге. Начальство объявило сельчанам, что школа станет подарком к 30-летию независимости страны.

В декабре прошлого года строи­тели покинули объект, объявив о его полной готовности. Как и положено, новостройку сдали-приняли в эксплуатацию. По поводу завершения строительства устроили торжество. Аким райо­на даже ленточку перерезал на церемонии открытия.

Вот только учиться в школе детям не пришлось. За считанные дни здание покрылось густой паутиной трещин, многие из которых растянулись на всю стену. Новоселье вынужденно отложили, так и не проведя ни одного урока.

Прибывшие строители обошли здание, заявив после инспекции, что ничего страшного нет: дес­кать, все исправим. И не обманули. Через какое-то время трещины заделали раствором, пообещав после просушки довести их до нужной фактуры. Вот только новые трещины появились раньше, чем в школу отправили маляров.

С тех пор, утверждают местные жители, школу ремонтировали несколько раз. И всякий раз работа превращалась в мартышкин труд.

– Здание ремонтируют уже в пятый или шестой раз, – возмущается житель села Ондирис Галымжан Жангашев. – Начали со столовой. Все перекопали, залили бетон под фундамент, но толку никакого нет. Стены и потолки пробовали заштукатурить, но это не помогло. Трещины все равно идут. Более того, сейчас школа находится в аварийном состоянии.

Вот только строители и чиновники с таким утверждением не согласны. Свою позицию они подкрепляют заключением эксперта, свидетельствующего, что школа пригодна к эксплуатации. Объект принимало областное управление строительства, ссылаясь на экспертное заключение о пригодности построенного здания.

Правда, теперь, оценивая состоя­ние здания, чиновники обещают назначить повторную экспертизу. И в очередной раз обещают исправить недочеты. Местные жители в свою очередь настаивают: ремонт тут бессилен. Исправить ситуацию может только полный снос и строительство с чистого листа.

– Я не строитель, но когда зашла внутрь, увидела, что стены даже не осадку дают, а проваливаются, – говорит жительница села Ондирис Маржан Байымбетова. – То ли фундамент настолько хлипкий залили, то ли грунт не уплотнили. Скоро будет год, как школу сдали в эксплуатацию, но за это время ничего не изменилось, одни обещания.

Людей возмущает, что из-за некачественно проведенных строи­тельных работ в населенном пункте по-прежнему нет школы, а это создает дополнительные неудобства и родителям, и детям. Школьники как добирались на учебу в соседний аул за шесть километров, так и продолжают это делать, испытывая дискомфорт и теряя время на дорогу туда и обратно. И это под дружные обе­щания строителей и чиновников от образования все исправить и привести в соответствие.

Жители опасаются, что за халтуру никто не ответит, да и понадобится не один год, пока в селе построят качественную школу.

В том, что устранение строи­тельного брака может растянуться не на один год, уже убедились педагоги и учащиеся школы им. М. Горького села Аксукент Сайрамского района. Дополнительный корпус к учебному заведению, построенному почти сто лет назад, здесь с огромным нетерпением ждали несколько лет.

Учебное заведение переполнено и давно не вмещает всех школьников. Вся надежда была на новый учебный корпус, рассчитанный на 300 ученических мест. Вот только после того, как пристройку достроили и сдали в эксплуатацию, руководство учебного заведения долго еще не решалось впускать в него детей.

– Протекает крыша, но особо нас беспокоит ситуация в спорт­зале, где по стенам и потолку пошли трещины, – проводит экс­курсию по школе директор Хусейн Пазаев. – Боимся: если штукатурка упадет на детей, то беды не миновать. Когда жа­луемся, пишем письма, приезжают представители компании-подрядчика, обещая все устранить. Но ничего не меняется. Школьный попечительский совет тоже связывался с руководством компании. Даже в суд подавали в прошлом году. Но тот встал на сторону застройщика, отметив в решении, что все построено по проекту, а недоделки строители пообещали исправить.

Хусейн Маметович утверж­дает, что недоделки были видны еще на стадии строительства. К примеру, устанавливали двери, сплошь покрытые трещинами. На замечания руководства строители парировали ссылками на проект: дескать, все делаем в соответствии, какие могут быть претензии.

– Школу принял в эксплуатацию отдел строительства районного акимата, потом отдел образования, а потом мы подписывали акты, – так отвечает Хусейн Пазаев на мой вопрос о том, кто поставил свои подписи под актом приемки здания в эксплуатацию. – Мы принимали материаль­но-техническую базу – парты, компьютеры, доски. Несколько раз письменно обращались в отдел строительства, показывали дефектные акты, но на сегодня никаких результатов нет.

– Заказчик пристройки – отдел строительства, он принял здание в эксплуатацию, – рассказывает главный бухгалтер отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района Нурлан Бахтыбаев. – Потом школа все оборудование приняла, и только потом принимали мы.

– У отдела развития человеческого потенциала не было претензий, когда принимал школу и ставил подпись в акте приемки здания в эксплуатацию? – интересуюсь я.

– Подпись под документами ставила руководитель отдела Куралай Шадиева, сейчас она не работает, признана судом виновной в получении взятки от экс-директора одной из школ района, – пояс­няет Нурлан Бахтыбаев. – Сейчас мы тоже посмотрели, в каком состоянии находится пристройка, будем писать письма подрядчику, чтобы все восстановили. Третий год пошел со дня сдачи школы в эксплуатацию, а гарантийный срок по договору у них – пять лет.

– Но как могли принять в таком виде школу?

– Если школа построена не по проекту, то здание могут не принять, а по проекту даже с недоделками принимаем, – такой вот исчерпывающий ответ на вопрос, почему бумаги подписали, видя массу явных недоделок, не считая тех, которые всплыли в ходе первых же месяцев эксплуатации здания, дал нам Нурлан Бахтыбаев.

Получается, что протекающая кровля, трещины на стенах, большей частью не закрывающиеся двери, уже ржавеющие батареи, отваливающиеся плинтусы и, наконец, допотопная доска, прилепленная за углы к стене скотчем, чтобы не закрывалась (она, к слову, тоже по договору, как и прочая мебель, предоставляется подрядчиком) – все это сделано по проекту?

В отделе строительства район­ного акимата, являющегося заказчиком пристройки к школе, получить ответ на вопрос, как могли подписать акт приемки, видя все это безобразие, не удалось. Руководитель в отделе сменился, а новый – он и есть новый: за грехи прежнего не отвечает.

Теперь, получается, некачественное строительство, но «в соответствии с проектом», – головная боль руководства школы. Для учителей становится привычным ремонтировать двери, замазывать раствором трещины, приклеивать плинтусы. И, судя по всему, педагогам придется и далее совершенствовать строительные навыки, осваивая ремонт кровли, чтобы устранить течь с потолка.

В ближайшие годы в Туркес­танской области по пилотному национальному проекту «Комфорт­ная школа» построят 86 школ. Планируется возведение школ на 900, 1 200 и 2 000 ученических мест. В общей сложности будут созданы условия для обучения более чем 60 тыс. детей.

Если проект будет реализован, это поможет полностью ликвидировать в регионе трехсменные, аварийные и устаревшие школы. Лишь бы только строили их качественно, а не так, как в селах Ондирис и Аксукент.