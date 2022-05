Статьи Новая жемчужина Марина Михайлова

Победить в этом престижном фотоконкурсе так же сложно, как достать жемчужину со дня моря: в Underwater Photographer of the Year участвуют первоклассные фотографы почти из всех стран мира. В прошлом году на рассмотрение его жюри было прислано более 4 500 подводных фотографий из 67 стран. В список победителей вошли 104 снимка. Фоторабота «Номер с привидениями» нашей соотечественницы Надежды Кулагиной стала призером в номинации «Затонувшие корабли». Автор запечатлел затонувшее в Красном море судно «Умбрия», гибель которого вошла в топ самых страшных кораблекрушений XX века. «Умбрию» спустили на воду в 1911 году на верфи в Гамбурге. До 1935 года судно использовалось как грузопассажирский транспорт и называлось «Бахья Бланка». Потом его купила Италия, и переименованный корабль доставлял итальянские войска в восточные африканские колонии. Погиб он 10 июня 1940 года – в тот самый день, когда Италия вступила во Вторую мировую войну. «Умбрия» перевозила в Эфиопию 360 тыс. бомб, 60 ящиков детонаторов и другие боеприпасы общим весом 8 600 т. При попытке его захвата британцами капитан затопил корабль.



Теперь он словно музей под водой: проникаясь историей «Умбрии», по ее палубам и каютам путешествуют дайверы и подводные фотоохотники. Им есть что увидеть и запечатлеть: корабль почти полностью сохранился.



– «Умбрия» лежит на левом борту, – рассказывают ее посетители в аквалангах. – 150-мет­ровое судно обросло кораллами, но не потеряло форму. Корабль стал частью рифа и населен самыми разнообразными рыбами.



– В затонувшем судне, лежащем на боку, я увидела комнату, залитую светом, – рассказала Надежда о тех мгновениях под водой. – Лучи струились через иллюминаторы так красиво, соз­давая загадочную атмосферу. Я не могла упустить возможности сфотографировать это.



– Проникновение солнечных лучей на снимке привлекло мое внимание, – отметил достоинства ее работы известный британский фотограф и член судейской коллегии Мартин Эдж. – Автор выставил полутона и блики. Мне понравился снимок внут­реннего вида корабля. Автор хорошо выставил ракурс, это тоже большой плюс, и это притягивает взгляд.



Алматинку Надежду Кулагину впечатляет подводный мир, а поклонников фотоискусства – запечатленные Кулагиной красоты этого мира. Наша русалка с объективом – всемирно признанный мастер подводной съемки. Ее работы публикуются во всемирно известном издании о природе и путешествиях National Geographic и популярном британском журнале Telegraph News, побеждают на международных фотоконкурсах «Золотая черепаха», «Золотой дельфин» и теперь уже в Underwater Photographer of the Year, привлекают большое внимание на выставках и творческих фестивалях. О ней пишут зарубежные издания. Вот, например, выдержка из российского онлайн-журнала «ФотоТелеграф»: «Подводный мир не может не привлекать людей. Но вот погрузиться с аквалангом под воду могут не все: у кого-то нет времени или возможностей, а кому-то это кажется слишком опасным. Так или иначе, но потому-то так и востребованы подводные фотографы, способные показать реалии этого загадочного мира даже тем, кто никогда и близко не подойдет к берегу океана. В числе лучших подводных фотографов, у каждого из которых за спиной немалый опыт и коллекция выдающихся снимков, казахстанка Надежда Кулагина.

Подводной фотографией она занимается очень недолго, всего с 2010 года, но уже добилась признания и известности. По собственным словам автора, ее всегда интересовало, каково это – нырять на немалую глубину с аквалангом за плечами и пытаться снять нечто такое, что было бы достойно внимания и восхищения. Работы Надежды всегда проникнуты каким-то оптимизмом и вызывают доверие к обитателям морских глубин. Возможно, все дело в ее отношении к жителям моря. «Находиться среди морских обитателей вовсе не страшно, – утверждает она. – В эти моменты меня больше заботит выбор правильного ракурса, настройки камеры и положение вспышек. А еще боюсь, что в самый ответственный момент, когда я нажму кнопку спуска, моя модель уплывет».



– Люди верят в чудеса, а дайвер к ним прикасается, – убеждена наша героиня.



Надежда работает переводчиком, фотогра­фия – ее хобби. Поначалу она снимала пейзажи, людей, потом увлеклась подводной фотосъемкой. Все началось на отдыхе в Таи­ланде, где девушка на курсах по дайвингу за несколько дней нау­чилась подводному плаванию. Первое погружение с аквалангом в морские глубины подарило ей незабываемое впечатление, и утаенную под водой красоту захотелось показывать людям. Опыт подводной съемки накапливался постепенно, с каж­дым погружением. Свой первый профессиональный снимок дайвер сделала в Красном море через полтора года после Таиланда.



– К тому времени я уже купила специальную фототехнику и снаряжение, – вспоминает она. – С фотоаппаратом в руках случайно заплыла в бухту. И вдруг прямо передо мной дельфин. Я не растерялась: выбрала ракурс и успела «щелкнуть».



С тех пор Надежда путешест­вует по миру, погружается в моря и океаны на 20–30 м, а иногда и на 50, плавает среди подвижных, непредсказуемых и опасных обитателей царства Нептуна, подкрадывается к ним как можно ближе, определяет нужный ракурс, нажимает кнопку спуска и «достает» из глубин жемчужины – потрясаю­щие кад­ры. За ними дайвер ныряла в водные просторы Греции, Филиппин, Индонезии, Мальты, Шри-Ланки, Каймановых островов… В числе ее фототрофеев – рифовые акулы, гигантские скаты, махонькие креветки, зачаровывающие кораллы, пестрые вихри из тропических рыбок… Еще затонувшие кораб­ли и русалки, в роли которых позируют спортсменки-синхронистки.



А фотоохотница грезит о погружении в Северный Ледовитый океан, о Галапагосских островах, где водятся акулы-молоты – потрясающие объекты для съемок...