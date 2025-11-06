Новобранцы пополнили войска

Армия
8
Дина Махамбетова

Осенняя призывная кампания завершилась в элитных войсках Вооруженных сил: в воинские части десантно-штурмовых войск, дис­лоцированных в Алматы, Конае­ве и Талдыкоргане, прибыло свыше 1 500 молодых бойцов.

фото МО РК

С первых дней с ними проводится комплекс мероприятий по адаптации, включающий учебные сборы. Молодежь осваи­вает основы воинской службы, проходит строевую, огневую, тактическую и физическую подготовку, изучает общевоинские уставы и правила внутреннего распорядка.

– Наша основная задача – помочь новобранцам быстро адаптироваться, ознакомиться с воинскими традициями и подготовиться к принятию присяги, – отметил заместитель командира войсковой части 61993 по воспитательной и идеологической работе подполковник Даурен Туленбаев. – Процесс обучения сочетает физическую, психологическую подготовку и военно-патриотические мероприятия.

В процессе адаптации активно участвуют психологи. Проводятся диагностические тестирования, групповые тренинги и индивидуальные консультации. Все это способствует формированию здорового морально-психологического климата в подразделениях.

Особое место в программе сборов занимает боевая и огневая подготовка. На полигонах молодые бойцы выполнили упражнения начальных стрельб из ав­томата Калашникова, отработали действия в составе отделений.

– На стрельбах сначала волновался, но потом попадал даже в «девятку». Очень помогает спортивная подготовка, – поделился впечатлениями победитель чемпионата мира Dageki World Full Contact Karate Championship 2024 в Канаде рядовой Татымбек Нугербек из Астаны.

С каждым днем молодые десантники все больше чувствуют себя частью большой воинской семьи. Впереди у них прыжки с парашютом, полевые выходы и новые этапы боевой учебы, сообщает пресс-служба Мин­обороны РК.

#минобороны #ВС #новобранцы #призывная кампания

