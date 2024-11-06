Новобранцы танков не боятся

Не прошло и месяца со дня прибытия в войсковую часть, а вчерашних мальчишек уже не узнать. Подтянутые, экипированные, дисциплинированные, в глазах вместо озорного задора и привычного для их возрас­та шалопайства – осознанная сосредоточенность. Держат строй, команды выполняют, словно это уже не воинское подразделение, а филигранно выверенный часовой механизм. На ум почему-то приходят слова одного из великих поэтов, но в более вольной интерпретации: «Все равны, как на подбор! С ними – дядька-политрук…»

За плечами этих ребят боевое оружие и всего лишь какие-то три-четыре недели теории вперемешку с практикой уже другой, далеко не гражданской жизни. Подъем в 6.00, отбой в 22 часа, а между ними – непростые солдатские будни: не менее шести часов в день непрерывных занятий, строевая подготовка и снова практика, практика, практика…

Некоторые из ребят только здесь, в «учебке», первый раз в жизни увидели автомат, а теперь уже на время его собирают и разбирают. Буквально пару дней назад прошли первые в их жизни учебные стрельбы. Впечатления об этом событии, по рассказам бывалых военных, у большинства останутся в памяти навсегда. Именно за этот короткий промежуток времени в жизни сильной половины человечества происходит, наверное, самая важная метаморфоза: как гусеница превращается в бабочку, так и юноши перерождаются в настоящих мужчин – защитников Родины.

– Для проведения сборов молодого пополнения мы выбираем наиболее методически и прак­тически подготовленный личный состав. Для обучения вновь прибывших молодых солдат назначаются лучшие военнослужащие бригады, – рассказывает заместитель командира части по воспитательной и идеологичес­кой работе, начальник сборов подполковник Бахытжан Киргизалиев. – Сами сборы представляют собой совокупность психологических и физических тренировок, позволяющих закалить характер новобранцев, помочь им преодолеть страх и выработать психологическую устойчивость. Навыки, полученные в ходе прохождения курса молодого бойца, станут базовыми и в дальнейшем будут только дополняться новым опытом.

На полигон Илийский мы приехали в разгар очередного серьезного испытания для новобранцев и сразу же оказались в самой гуще событий. Столбы дыма, шум бронетехники, короткие, четкие приказы и указания. На этот раз стрельбы не было. Но азарт, с которым уже практичес­ки сформировавшиеся бойцы выполняли поставленную перед ними задачу, накалял воздух не хуже разведенных по периметру ярких костров.

Ровный строй в две шеренги получает приказ, и бойцы в полном обмундировании – бронежилетах, с автоматами и деревянным макетом гранаты – устремляются под паутину колючей проволоки. Участок надо преодолеть по-пластунски, затем обеспечить прикрытие остальным сослуживцам. Далее – занять свой окоп и, прицелившись в ожидании условного противника, замереть.

Ожидание длится недолго. Из клубов дыма и языков пламени сперва слышен лишь рокот моторов, и только потом проявляется силуэт многотонной боевой машины пехоты. Еще надо успеть отсечь имитацией огня из автомата сопровождающую железного монстра живую силу условного противника. Потом на какое-то время залечь, спинным мозгом прочувствовав над собой переезжающую твои животные страхи махину, и уже после не растеряться и кинуть ей вслед гранату.

– Страшно не было, немного адреналина – это да! В какой-то момент, несмотря на тренировки, что-то внутри тебя толкает выскочить из окопа. Но ведь именно для этого мы все эти испытания и проходим, – делится впечатлениями рядовой Артур Климачков. – На самом деле я думал, что особенно в первое время на службе все будет гораздо сложнее. Было немного тяжело привыкнуть к режиму – рано ложиться и рано вставать. В остальном все отлично – кормят, обучают, если что-то непонятно, объясняют еще раз. В субботу и воскресенье на час выдают телефоны поговорить с родными и друзьями. Такого, чтобы было скучно, здесь нет. Всегда есть чем заняться, программа насыщенная, к отбою уже точно не до развлечений.

Как в самой части, так и на полигоне соблюдаются неукоснительные меры безопасности. Дисциплине и технике безопас­ности здесь учат прежде всего. Несмотря на то что все новобранцы прошли медицинскую комиссию, рядом всегда санинструкторы.

– Я служу по контракту уже четыре года, – рассказывает фельд­шер батальона, командир отделения сержант Айнагуль Исаханова. – У меня здесь 2-й и 5-й взводы, целый месяц я вместе с ними – от начала несения службы до присяги. За время учебных сборов никаких серьезных вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи, не возникало. Бывает, что температура у кого-то поднимется, легкое недомогание, мы своевременно оказываем помощь. А чтобы что-то экстренное, такого на сборах за мою прак­тику не было. Но мы все равно постоянно начеку, ведь ребятам приходится осваивать оружие и военную технику.

Если верить командирам, то за первый месяц службы у солдат формируются самые важные базовые навыки, которые будут сопровождать мужчину на протяжении всей жизни. А за год службы десантники пройдут подготовку по своей воинской специальности, примут участие в полевых выходах, боевых стрельбах, учениях различного уровня и, конечно же, совершат прыжки с парашютом из различных типов самолетов и вертолетов.