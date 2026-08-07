Когда язык учит думать

Одна из проблем современных студентов – скука. Тысячи лекций, сотни слайдов, десятки учебников... Новый преподаватель входит в аудиторию, и многие заранее думают: «Сейчас опять начнется…»

Но занятия Майгуль Шакеновой проходят иначе. Кандидат филологических наук, ассоциированный профессор, доцент кафедры русского языка и литературы Южно-Казахстанского университета им. М. О. Ауэзова Майгуль Тулегеновна воспринимает язык не просто как систему правил. Для нее это способ учить мыслить, анализировать и понимать, как слово влияет на человека.

Ее занятия – это всегда работа со смыслами. Как текст формирует убеж­дение? Почему одним сообщениям мы доверяем, а другим – нет? Где проходит граница между информацией и манипуляцией?

Первокурсники до сих пор вспоминают свое первое занятие. Вместо привычного: «Откройте страницу пятнадцать» – вопрос: «Как вы думаете, почему эта фраза звучит убедительно?» На экране – короткий текст: новость, пост, цитата. Ничего необычного. Кто-то отвечает: «Потому что похоже на правду», с другого конца аудитории говорят: «Это просто факт».

Но дальше начинается разбор текста. Не в формате «верю не верю», а на уровне языка: какие слова создают эффект достоверности, какие конструкции вызывают доверие, где скрыта оценка, а где – попытка манипуляции. И через несколько минут становится ясно: дело не только в том, правда это или ложь. Важно, каким образом текст заставляет нас поверить.

Для Майгуль Шакеновой лингвистика – инструмент понимания современного мира. На ее занятиях классическая филология соединяется с медиалингвис­тикой, анализом интернет-коммуникаций и исследованиями медиатекстов.

Есть преподаватели, после занятий которых закрываешь тетрадь – и забываешь предмет. А есть те, благодаря которым хочется двигаться дальше. Для многих студентов Майгуль Тулегеновны со спецсеминаров, научных проектов и первых исследовательских статей начинается путь в науку. Они участвуют в олимпиадах и конкурсах, занимают призовые места, продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре. Но главное – они учатся задавать вопросы и искать ответы самостоятельно.

Майгуль Шакенова родилась в селе Хмельницкое Щербактинского района Павлодарской области. Обычная сельская школа, книги и огромное желание учиться – так начинался ее путь.

После окончания Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова по специальности «русский язык и литература» она продолжила обучение в магистратуре и аспирантуре. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности «русский язык». В разное время она работала в ПГУ им. С. Торайгырова, Павлодарском государственном педагогическом институте, Инновационном Евразийском университете. В 2009-м переехала в Шымкент и начала преподавать в ЮКУ им. М. О. Ауэзова.

Затем был переезд в Астану и работа в Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина. После – возвращение в Шымкент и продолжение работы в ЮКУ.

Сегодня Майгуль Тулегеновна – автор более ста научных публикаций, включая монографии, учебники и статьи в международных научных журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of Science.

Особое место занимает учебник «Медиаграмотность и применение искусственного интеллекта», подготовленный в 2025 году в соавторстве с коллегами. В нем простым и понятным языком объяс­няется, как ИИ влияет на восприятие информации, как распознавать дипфейки и противостоять медиаманипуляциям. Еще одна значимая работа – монография «Медиаманипуляция: от феномена к лингвистическим параметрам», написанная совместно с исследователями из Казахстана и Германии.

Майгуль Шакенова – обладатель меж­дународной стипендии «Болашақ». Благодаря программе она прошла профессиональную переподготовку по направлениям «Компьютерная лингвистика» и «Медиалингвистика» в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского. А в 2023 году стажировалась в Германии, в Институте славистики Техничес­кого университета Дрездена, а также в Великобритании – в Университете Центрального Ланкашира, где изучала современные подходы к исследованию медиатекстов и медиаграмотности.

И сегодня, имея большой научный и педагогический опыт, она продолжает учиться и осваивать новые направления. Среди дисциплин, которые ведет преподаватель, особой популярностью пользуются «Дискурс и интернет-коммуникация» и «Медиаграмотность». На занятиях студенты анализируют публикации в социальных сетях, изу­чают механизмы речевого воздействия, учатся распознавать фейки и проверять информацию.

С 2023 по 2025 год Майгуль Шакенова руководила научным проектом, посвященным разработке методики распознавания медиаманипуляций в информационном пространстве Казахстана. В рамках проекта был создан онлайн-курс «Медиаграмотность и применение ИИ», размещенный на платформе Coursera. Это первый онлайн-курс Южно-Казахстанского университета, представленный на международной образовательной платформе.

О преподавателях студенты пишут редко. Возможно, потому что не всегда задумываются, сколько труда стоит за каждой лекцией, учебником и научным проектом.

Майгуль Шакенова – не просто преподаватель-филолог. Она учит критически мыслить и анализировать информацию. Именно поэтому после ее занятий меняется не только отношение к языку, но и понимание того, как формируется мысль и начинается путь в науку.