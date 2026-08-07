Свыше 1900 ИИ-фильмов из более чем 90 стран поступило на Astana AI Film Festival

Кино
Айман Аманжолова
корреспондент

Ход подготовки к международному фестивалю фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта, обсудили на заседании Попечительского совета Фонда «Astana AI Film Festival», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Проведение Astana AI Film Festival укрепит статус нашей страны как активного участника формирования глобальной повестки в области ИИ.

В заседании Попечительского совета AAIFF приняли участие члены Попечительского совета Куанышбек Есекеев и Раушан Кажибаева, заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель медиахолдинга UNI-Q Group Мухамедкали Тауан, а также организаторы фестиваля Алмас Жали и Айзатулла Хуссейн.

Участники обсудили конкурсную программу, подготовку фестиваля в рамках Astana Digital Bridge и готовность к приему участников и гостей.

По информации организаторов, больше всего заявок поступило из США - 17%, Индии - 10% и Казахстана - 8%. Далее следуют Южная Корея и Китай - по 5%, Великобритания - 4%, Россия и Гонконг - по 3%.

В международное жюри фестиваля вошли экс-генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, представители China Film Group Ма Пин и Пекинской киноакадемии Ван Хао. Генеральный партнер Astana AI Film Festival -Freedom Holding Corp.

Как отмечалось на совещании, по итогам Казахстанско-китайского форума инновационного обмена в сфере AI-кино, состоявшегося в Пекине, Меморандум о сотрудничестве подписали Фонд Astana AI Film Festival и Beijing Zhongguancun Tongli Technology Service Co., Ltd.Китайская компания стала официальным представителем фестиваля в КНР.

Организаторы фестиваля сообщили, что широкая география заявок подтверждает растущий интерес профессионального сообщества к новому направлению кинематографа. Искусственный интеллект меняет не только способы создания фильмов, но и саму модель кинопроизводства.

Astana AI Film Festival пройдет в Астане с 1 по 3 октября 2026 года в рамках Astana AI Week.В его программе - международный конкурс ИИ-фильмов с призовым фондом 1 миллион долларов США, а также конференция, питчинг проектов, публичные кинопоказы и встречи с ведущими мировыми экспертами в области искусственного интеллекта, кино и цифрового творчества.

Тема основного киноконкурса - «The future worth living in» («Будущее, в котором стоит жить»). Также предусмотрена открытая секция с пятью номинациями. Прием заявок продлится до конца августа 2026 года.

Впервые фильмы, вошедшие в официальную программу фестиваля, покажут на большом экране в кинотеатре Chaplin в Астане. Деловая программа пройдет в рамках форума Digital Bridge. Она включит пленарные и панельные сессии, воркшопы и мастер-классы с участием международных спикеров.

#Казахстан #Астана #кино #фестиваль #ИИ

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