Новое – хорошо забытое старое

Об эффективности деятельности спортивных школ на встрече с олимпийцами Казахстана говорил в своем выступлении Президент страны Касым-Жомарт Токаев. И одной из главных причин ухудшения результатов он назвал не только проблему равномерного распыления бюджетных средств, но и неиспользование резервов в воспитании подрастающего поколения атлетов. Об этом сегодня рассуждает заслуженный работник физической культуры РК, заслуженный тренер по подготовке спортивного резерва республики Серик Байтурсынов.

– Серик Самуратович, Вы много лет проработали руководителем спортивных школ в Алматы, были ответственным за спорт в образовании в советское время. С высоты своего опыта что можете предложить тем, кто сегодня «рулит» спортивными организациями республики и регионов?

– Сегодня все чаще и чаще слышим разговоры относительно развития массового и профессио­нального спорта. И в большинстве случаев в сторону руководства отрасли летят критические «стрелы». Говорим о недостатках, но что-то исправляем, а что-то остается на прежнем уровне. Мне как бывшему спортивному функ­ционеру есть что сказать. Проходит время, меняются взгляды, ориентиры, но неизменным, согласитесь, было и останется одно – победные традиции. В Алматы, к примеру, и в советские времена, и в годы независимости стремились к большим успехам. За три с лишним десятилетия воспитали несколько чемпионов главных стартов четырехлетия, в том числе и пловца Дмитрия Баландина, порадовавшего нас в 2016 году. Рад, что на прошедшей Олимпиаде в Париже у нас снова есть призеры. Но огорчает, что самый крупный мегаполис остается без «золота» два олимпийских цикла. Значит, нужны кардинальные перемены. В первую очередь необходимо вернуть то количество спортивных школ, которое было до 2017 года. Тогда их насчитывалось 20! В связи с так называемой оптимизацией их осталось 10, хотя город расширяется и развивается, а не уменьшается. Напомню, сегодня в Алматы не четыре района, как было ранее, а восемь! Значит, выросла численность населения, увеличилось количество детей.

– Это говорит о том, что нужно открывать новые спортивные учебные заведения?

– Вы правильно поняли. Первое, что бросается в глаза, – отсутствие спортивных школ в некоторых районах мегаполиса. Например, нет городских ДЮСШ на территориях Наурызбайского, Медеуского и Алатауского районов. Следовательно, охват профессиональным спортом подростков здесь отсутствует. Я уже не говорю о массовости. Хотя по отчетам в этих жилых районах есть определенное количество занимающихся физкультурой и спортом. И выход я вижу в реорганизации структуры спортивных школ. Твердо убежден в том, что нужно обратиться к старому доброму опыту, когда на базах ДЮСШ и общеобразовательных школ открывались специальные классы по олимпийским видам спорта под патронажем ДЮСШ и СДЮШОР. Это более эффективный метод воспитания новых чемпионов. Во-первых, во всех средних школах имеются спортивные базы, в иных даже есть бассейны. Двухразовые тренировки можно проводить у них. Сам собой решается вопрос и с питанием, так как каждая общеобразовательная школа имеет в наличии столовую. Единственное, за питание надо будет платить в школьной столовой. Средства эти можно найти в ДЮСШ, где есть календарь спортивно-массовых мероприятий и сборы. Еще один выход: сократите одного легионера в любом виде спорта, а его зарплату отдайте спецклассу. Этого будет достаточно.

Второй плюс специальных классов в том, что будет вестись соответствующий контроль за тренировочными и учебными процессами. Каждый воспитанник будет на виду. Не пришел на занятия – бьет тревогу классный руководитель. Нет его на тренировке – наставник докладывает директору. Такое взаимодействие школы и ДЮСШ обязательно принесет положительный результат, потому что обе стороны заинтересованы в конечном результате. Плюс еще в том, что двухразовые тренировки продолжаются и в летнее время. А это создание оздоровительных лагерей при школах, которые дадут возможность не останавливать активную деятельность учащихся. Сегодня же получается так, что летом воспитанников отпускают на каникулы. Занимаются ли они своим любимым видом спорта, никому неизвестно. Поэтому осенью контингент приходит «разобранным». Еще пару месяцев спортсмены-школьники втягиваются в рабочий ритм…

– А как будут делить славу такие ведомства, как управление спорта и управление образования?

– Не думаю, что у них будут большие разногласия, ведь мы преследуем одну цель – воспитание патриота и здорового во всех отношениях гражданина нашей родины.

– Вы не раз говорили о том, что в воспитании чемпионов определяющая роль принадлежит интернатам...

– Я от своих слов не отказываюсь. Интернаты должны стать главной кузницей профессиональных спортсменов. И они это доказали. Многие наши ведущие атлеты – выходцы из интернатов. В Алматы имеются три таких учебных заведения. Правда, все они республиканские. Это РСШИОСД в микрорайоне «Шанырак», РСШИКОР им. Каркена Ахметова и РКС на Тимирязева, 41. У них базы соответствующие есть, традиции хорошие. Здесь воспитали уже не одного чемпиона и призера олимпийских игр, а также планетарных и континентальных состязаний. Спецклассы – это первая ступень роста учащихся. Самых перспективных ребят из них и детско-юношеских спортивных школ надо передавать в эти учебные заведения, где налажен учебный и двухразовый тренировочный процесс. Это будет самый верный вариант.

Еще одна наша проблема – неумелое использование имеющихся спортсооружений. Опять же приведу пример из Алматы. После Азиады и Универсиады в мегаполисе появились добротные спортивные арены. Отдельные из них необходимо перепрофилировать под летние виды спорта. Зачем нам, к примеру, три катка? Пусть два под свои нужды используют гандболисты, волейболисты, баскетболисты, теннисисты и представители других видов спорта. Нельзя забывать и о массовости. Именно она приводит к олимпийскому пьедесталу. В таком крупном городе есть возможность в ближайшее время увеличить количество занимающихся спортом еще на 10 тысяч человек за счет открытия новых спортивных школ в Медеуском, Алатауском, Наурызбайском районах. Будут пополняться одаренными детьми и действующие учебные заведения. К примеру, СДЮШОР № 2 (легкая атлетика), ДЮСШ № 4 (водные виды спорта), СКДЮСТШ № 5 (пулевая стрельба), ДЮСШ № 6 (зимние виды).

Алматы всегда был флагманом республики по подготовке атлетов высокого класса. Здесь сконцент­рирован большой спортивный потенциал. И его надо использовать так, чтобы у Главы государства не было повода в дальнейшем оставаться недовольным работой спортивной отрасли.