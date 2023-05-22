Инновационное отделение открыли в больнице Астаны

Здравоохранение, Технологии
127

В дальнейшем планируется внедрить систему госпитальной фармации во всех многопрофильных больницах.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В Многопрофильной городской больнице №2 впервые в Астане открыто новое отделение госпитальной фармации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Главная цель – цифровизация системы поставок препаратов пациентам, ведение персонифицированного учета лекарственных средств. Здесь количество выдаваемых лекарств отслеживается автоматически. В этом и уникальность отделения: экономия в расходе на медицинские препараты. Кроме этого минимизируются риски некорректных назначений и лечения. По предварительным подсчетам, проект позволить экономить до 400 млн тенге бюджета в год», - отметил руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.

Проект отделения госпитальной фармации практикуется во всем мире, и является одним из международных требований, пояснили в акимате.

Сейчас по городу работают 9 стационаров, в дальнейшем планируется внедрить эту систему во всех многопрофильных больницах.

«Основная задача проекта – своевременное и качественное приготовление и расфасовка лекарственных средств по назначениям врачей, также их доставка в клинические и пара-клинические отделения медицинской организации. Клиническим фармакологом назначение каждому пациенту дается по таким параметрам, как возраст, вес, противопоказания, суточная доза и прочее. При реализации этого проекта немаловажную роль сыграла готовность информационной системы Акгюн, которая функционирует в нашей клинике», - сказал главный врач ГМБ №2 Нурбол Турсынбаев.

Руководитель больницы представил проект нового корпуса, который в будущем объединит два отдельно стоящих здания клиники и станет Хабом - приемного покоя. Именно здесь планируется открытие нового травматологического пункта для детей.

Также был представлен обновленный подход к пациентоориентированности - служба поддержки пациентов в шаговой доступности, внедрение электронной очереди, алгоритм плановой госпитализации пациентов. В скором будущем, все желающие смогут видеть количество свободных койко-мест в онлайн режиме, который будет доступен также на сайте клиники.

#Астана #инновации #больница

Популярное

Все
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
Далеко не все представители агробизнеса согласны с новыми правилами субсидирования, разработанными отраслевым министерством
Торговали рогами и получили по рогам
На минувшей неделе восемь казахстанских клубов провели первые поединки в рамках розыгрыша 1⁄4 финала второго по значимости футбольного трофея республики
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Очередной триумф Елены
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Подростка искали ночью в реке в Атырау
Историческое достижение: Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея
Пока не клюнет… «газовый петух»?
"Люди месяцами без воды": Смаилов раскритиковал долгострои по водоснабжению
Елена Рыбакина официально стала четвертой ракеткой мира
Как проверить историю автомобиля
Список финансовых пирамид опубликовало АФМ
Газета, духовность и молодежь
Двери в историю
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
Ущерб в 24 млн тенге: кредиты оформляла на студентов мошенница в Жетысу
Под знаком Мастера
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Дело о спецЦОНах передано в суд
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Первый в этом году выезд механизаторов ТОО «Зеренда-Астық» на весеннюю обработку поля оказался омрачен стычкой с собственниками земельных паев, не позволившими трактору заехать на пашню
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
Несколько дней пожарные тушили очередное возгорание на мусорном полигоне, закрытом по решению суда
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
Смаилов сделал замечание Куантырову и объявил выговор Дарбаеву
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
За неосвоение 6 млрд тенге наказаны чиновники Карагандинской области
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Пять новаций Социального кодекса
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая

Читайте также

Поддельные медицинские сертификаты продавали в Жетысу – вид…
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать …
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больн…
Казахстан стал лидером по скорости интернета среди стран ЕА…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]