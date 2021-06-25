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Новоселье для журналистов
Максут Иржанов

Счастливых обладателей новых квартир в новом жилом комплексе «Хабар» поздравили первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев и министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

– Думаю, именно к той планке, которую будет задавать «Хабар», будут стремиться остальные телеканалы. Сегодняшнее событие является ярким свидетельством того, что «Хабар» не только информирует, но и заботится о своих кадрах, – отметил Даурен Абаев.

По словам министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, весьма символично, что ключи от квартир сотрудники агентства получают в преддверии профессионального праздника.

– Мне очень приятно разделить сегодня с вами это счастливое событие, – подчеркнула она. – Действительно, каждый человек мечтает быть здоровым, чтобы дети росли в семье, где есть свой очаг, дом, квартира. Очень рада, что руководство агентства предоставило своим сотрудникам такую возможность. Хочу пожелать каждой семье новоселов благополучия, счастья, пусть в жилом комплексе «Хабар» всегда будут происходить только радостные события. Желаю всем творческих успехов и самореализации!

Новый 10-этажный дом расположен в перспективном районе столицы. Лучшие сотрудники ведущего телеканала страны получили в нем жилье на условиях аренды с правом последующего выкупа. Еще 200 работников имели возможность приобрести квартиры комфорт-класса на льготных условиях.

– Чтобы помочь сотрудникам приобрести жилье, мы обменяли земельный участок, который был в активе агентства. Взамен строительная компания построила жилой комплекс, то есть все расходы на его возведение взял на себя партнер. Мы получили часть квартир на безвозмездной основе, другую часть – на льготных условиях. Если за квадратный метр жилья на рынке просят 380 тысяч тенге, то наши сотрудники смогли приобрести жилплощадь по цене 270 тысяч тенге за квадратный метр, – поделился председатель правления Агентства «Хабар» Ерлан Бекхожин.

Не скрывает своей радости и один из счастливых обладателей собственного жилья, выпускающий редактор отдела новостей телеканала Достык Бекбаев. Раньше новосел жил в пригороде и тратил много времени на то, чтобы добраться до места своей работы.

– Нам, как многодетной семье, на льготных условиях досталась трехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров, причем с чистовой отделкой. Мы просто заселились в нее и живем. Квартира просторная, светлая, в которой нашлось место и для моей матери, которая помогает нам воспитывать своих четверых внуков. Когда есть крыша над головой, то и работа спорится, и в семье лад, – считает тележурналист.

По казахской традиции для соб­равшихся на празднике провели обряд «шашу», после чего гости осмотрели квартиры новоселов. А на импровизированной сцене в честь профессионального праздника работников СМИ и новоселья сотрудников Агентства «Хабар» выступили звезды казахстанской эстрады.

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