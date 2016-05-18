​Новоселье на татами

Солнечным сентябрьским днем 2013 года в Алматы начинался этап Гран-при по дзюдо. А перед церемонией открытия тех престижных соревнований в нескольких кварталах от Дворца спорта им. Балуана Шолака жители города вместе с почетными гостями стали свидетелями закладки памятной капсулы в основание будущей Академии дзюдо.

Помечтали они в тот день на славу. О том, как в центре Алматы вырастут два современных корпуса академии. В одном будут раздевалки, душевые и комнаты для инструкторов, административные помещения. А еще общежитие на 100 мест, пищеблок, медицинский кабинет... В другом корпусе предполагалось разместить огромный спортивный зал с четырьмя татами, а также тренажерные комнаты.

С этими грандиозными планами земляков ознакомили тогдашний аким Алматы Ахметжан Есимов и президент Федерации дзюдо Казахстана Кенес Ракишев, а вместе с алматинцами организаторов большой стройки внимательно выслушал президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, приехавший на соревнования. Уверенности в светлом будущем академии придавали гигантские баннеры с изображением будущих корпусов, выставленные здесь же макеты зданий и всей прилегающей территории.

А еще в тот день много хороших слов было сказано о популярности дзюдо в нашей стране, необходимости иметь крепкую спортивную базу, наращивать потенциал нацио­нальной сборной страны и растить перспективный резерв.

Не прошло и трех лет, и на том же месте, и почти в прежнем составе состоялось торжественное открытие Академии дзюдо. И вновь народ здесь собрался в день открытия в Алматы состязаний Гран-при с участием борцов из 83 стран. Со знаменательным событием спортивную общественность Алматы и всего Казахстана поздравили министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, аким Алматы ­Бауыржан Байбек, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и президент Федерации дзюдо нашей страны, председатель совета директоров Казкоммерцбанка Кенес Ракишев.

Почетные гости осмотрели оба корпуса академии, задержавшись в огромном светлом зале. Министр культуры и спорта от имени Президента Казахстана Нурсултана ­Назарбаева вручил Почетную грамоту главному тренеру сборной РК по дзюдо Ермеку Иманбаеву. А Кенес Ракишев передал символический ключ от первой в стране Академии дзюдо выпускнику Республиканской школы-интерната для одаренных в спорте детей им. Каркена Ахметова, чемпиону мира по дзюдо среди кадетов 2015 года в городе Сараево Айболату Ыстыбаю.

– Сегодня мы являемся свидетелями знаменательного события не только в спортивной жизни Алматы, но и всего Казахстана, – отметил аким города. – Академия дзюдо у нас открывается впервые. И это стало возможным благодаря государственно-частному партнерству. 2,5 миллиона долларов частных инвестиций было вложено в этот проект. И сегодня же новый спортивный объект будет передан Министерству культуры и спорта РК.

– Нам очень радостно присутствовать в Алматы на открытии Академии дзюдо, – обратился к присутствующим Мариус Визер. – Казахстан вкладывает огромные ресурсы в развитие спорта и культуры. Хочу поблагодарить президента Федерации дзюдо Казахстана господина Ракишева за его участие в строительстве академии. Желаю казахстанскому дзюдо дальнейшего развития, а вашим спортсменам – успехов на Олимпиадах и других важнейших соревнованиях.

А затем на татами с показательными выступлениями перед гостями предстали новые хозяева академии – юные дзюдоисты Алматы. Отныне в этом современном комплексе будут не только заниматься, повышать свое мастерство члены национальной сборной страны, но также проводиться международные учебно-тренировочные сборы, судейские семинары, мастер-классы от ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Занятия с детьми здесь планируется проводить бесплатно.