​Новоселье на татами

Свежий выпуск
605
Юрий ЛИФИНЦЕВ

Солнечным сентябрьским днем 2013 года в Алматы начинался этап Гран-при по дзюдо. А перед церемонией открытия тех престижных соревнований в нескольких кварталах от Дворца спорта им. Балуана Шолака жители города вместе с почетными гостями стали свидетелями закладки памятной капсулы в основание будущей Академии дзюдо.

Помечтали они в тот день на славу. О том, как в центре Алматы вырастут два современных корпуса академии. В одном будут раздевалки, душевые и комнаты для инструкторов, административные помещения. А еще общежитие на 100 мест, пищеблок, медицинский кабинет... В другом корпусе предполагалось разместить огромный спортивный зал с четырьмя татами, а также тренажерные комнаты.

С этими грандиозными планами земляков ознакомили тогдашний аким Алматы Ахметжан Есимов и президент Федерации дзюдо Казахстана Кенес Ракишев, а вместе с алматинцами организаторов большой стройки внимательно выслушал президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, приехавший на соревнования. Уверенности в светлом будущем академии придавали гигантские баннеры с изображением будущих корпусов, выставленные здесь же макеты зданий и всей прилегающей территории.

А еще в тот день много хороших слов было сказано о популярности дзюдо в нашей стране, необходимости иметь крепкую спортивную базу, наращивать потенциал нацио­нальной сборной страны и растить перспективный резерв.

Не прошло и трех лет, и на том же месте, и почти в прежнем составе состоялось торжественное открытие Академии дзюдо. И вновь народ здесь собрался в день открытия в Алматы состязаний Гран-при с участием борцов из 83 стран. Со знаменательным событием спортивную общественность Алматы и всего Казахстана поздравили министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, аким Алматы ­Бауыржан Байбек, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и президент Федерации дзюдо нашей страны, председатель совета директоров Казкоммерцбанка Кенес Ракишев.

Почетные гости осмотрели оба корпуса академии, задержавшись в огромном светлом зале. Министр культуры и спорта от имени Президента Казахстана Нурсултана ­Назарбаева вручил Почетную грамоту главному тренеру сборной РК по дзюдо Ермеку Иманбаеву. А Кенес Ракишев передал символический ключ от первой в стране Академии дзюдо выпускнику Республиканской школы-интерната для одаренных в спорте детей им. Каркена Ахметова, чемпиону мира по дзюдо среди кадетов 2015 года в городе Сараево Айболату Ыстыбаю.

– Сегодня мы являемся свидетелями знаменательного события не только в спортивной жизни Алматы, но и всего Казахстана, – отметил аким города. – Академия дзюдо у нас открывается впервые. И это стало возможным благодаря государственно-частному партнерству. 2,5 миллиона долларов частных инвестиций было вложено в этот проект. И сегодня же новый спортивный объект будет передан Министерству культуры и спорта РК.

– Нам очень радостно присутствовать в Алматы на открытии Академии дзюдо, – обратился к присутствующим Мариус Визер. – Казахстан вкладывает огромные ресурсы в развитие спорта и культуры. Хочу поблагодарить президента Федерации дзюдо Казахстана господина Ракишева за его участие в строительстве академии. Желаю казахстанскому дзюдо дальнейшего развития, а вашим спортсменам – успехов на Олимпиадах и других важнейших соревнованиях.

А затем на татами с показательными выступлениями перед гостями предстали новые хозяева академии – юные дзюдоисты Алматы. Отныне в этом современном комплексе будут не только заниматься, повышать свое мастерство члены национальной сборной страны, но также проводиться международные учебно-тренировочные сборы, судейские семинары, мастер-классы от ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Занятия с детьми здесь планируется проводить бесплатно.

Популярное

Все
Ансамбль песни и танца Национальной гвардии РК дал большой концерт в Усть-Каменогорске
Против фейков и манипуляций
Юные туристы совершили путешествие на овеянную легендами гору Казыгурт
Бег по замкнутому кругу
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Опасные лекарства из Индии под видом казахстанских хотели поставить в медучреждения РК – видео
На новый энергетический котел Темиртауской ТЭЦ-2 устанавливают барабан, который лет 30 пролежал под открытым небом
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
Общественнице из Алматинской области выписали штраф за... проведенный по ее инициативе мелкий ремонт уличной дороги
У жительницы Петропавловска Ольги Поповой неожиданно для нее самой завелся… второй муж
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Где напиться чистой водицы?
Экологический туристический маршрут обновили при поддержке программы развития Организации объединенных наций (ПРООН)
Двенадцать лет в местах лишения свободы проведет бывший капитан КНБ
Вприкуску со Staphylococcus и Salmonella
Более 40 человек погибли из-за наводнений на севере Индии
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
В области Улытау с июля подорожали коммунальные услуги
Майора полиции Ержана Абдраманова наградили медалями Министерства по ЧС РК – «За спасение утопающего» и МВД РК – «За вклад в обеспечение правопорядка»
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане

Читайте также

Против фейков и манипуляций
О бюджете по-человечески
Быть в зоне доступа
По остаточному принципу?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]