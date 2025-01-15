Новую противолавинную систему испытали в ВКО

Система произведена во Франции и предназначена для работы в труднодоступных горных районах

Фото: пресс-служба МЧС РК

На пяти лавиноопасных участках вдоль автодороги «г. Оскемен – с. Самар» (95-102 км) успешно провели испытание новой противолавинной системы Daisybell, сообщает Kazpravda.kz

Мероприятие было организовано с использованием вертолета АО «Казавиаспас» МЧС.

Противолавинная система Daisybell представляет собой металлический конус, который крепится тросом к вертолету, и используется для контролируемого спуска снежной массы с целью предотвращения самопроизвольных лавин.

Система была произведена во Франции и предназначена для работы в труднодоступных горных районах, где другие методы спуска снежных масс могут быть сложны или невозможны.

Принцип работы системы заключается в дистанционном инициировании подрыва кислородно-водородной смесью над лавиносбором, что провоцирует спуск снежной лавины, минимизируя риск серьезных последствий от лавиноопасных ситуаций.

Установка зарекомендовала себя в странах Европы и России, где уже успешно используется для предотвращения лавинных катастроф.

«В горных районах Республики Казахстан насчитывается 619 лавиноопасных участков. Каждый год специалисты проводят до 150 профилактических спусков снежных масс для предупреждения самопроизвольных лавин. На опасных участках г. Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей уже проведено 26 профилактических спусков, с общим объемом более 14 тыс.м³ снега», – отметил руководитель ГУ «Казселезащита» МЧС РК Ерболат Садырбаев.

Для обеспечения безопасности горных районов Восточно-Казахстанской области установлены снегозадерживающие щиты, а также функционирует сеть снегомерно-лавинных маршрутов.

На опасных участках размещены предупреждающие щиты, проводятся регулярные обследования и профилактические работы. Местным органам власти и частным владельцам, проживающим в лавиноопасных зонах, выданы рекомендации по снижению рисков, связанных с лавинами.

Для эффективного контроля лавиноопасной ситуации, на территории Восточно-Казахстанской области работают 20 снегомерно-лавинных маршрутов, на которых установлено 160 снегомерных реек. Специалисты проводят регулярные профилактические мероприятия и мониторинг снеголавинной обстановки.

«Новые технологии и противолавинные системы, такие как «Daisybell», будут применяться в профилактических работах на постоянной основе, что позволит значительно повысить безопасность в горных районах и предотвратить угрозу лавинных катастроф», – добавил Ерболат Садырбаев.

Подобные меры направлены на защиту населения и инфраструктуры от лавинных рисков, а также на снижение возможных последствий стихийных бедствий в горных районах Казахстана.