Разработка проектно-сметной документации нач­нется в ближайшие месяцы, ее стоимость пока не определена. Сейчас идет подготовка к строительству, учащиеся школы-гимназии № 30 уже распределены по другим учебным заведениям.

Немного предыстории. Здание аварийного учебного заведения на 1 200 мест было введено в эксплуатацию в 2002 году по социально-инфраструктурной программе «Игілік». Средства выделила нефтяная компания.

За 23 года здесь не было ни одного капремонта. В 2017-м школу немного подремонтировали, но все равно в снег и дождь крыша протекала, создавая условия для износа всего здания.

Кстати, проблема школы поднималась даже на уровне Парламента. Депутат Мажилиса Ирина Смирнова, озвучивая проблему аварийных образовательных учреждений в запросе, направленном в Правительство, привела в пример школу-гимназию № 30 в Атырау.

О том, что в учебном заведении протекает бетонный потолок, широко известно стало еще в 2021 году. Специалисты установили, что кровля имеет серьезные дефекты, требующие капитального ремонта. Однако, даже несмотря на заключение экспертов, занятия продолжались.

Зимой 2022⁄23 учебного года ситуация резко ухудшилась – из-за обильного таяния снега гипсовые покрытия на потолке учебных кабинетов начали разрушаться, создавая угрозу жизни и здоровью учащихся. В результате 40 из 54 кабинетов пришли в негодное для обучения состояние, и школу решили закрыть.

Изначально школьников перевели на дистанцион­ное обучение, затем распределили по свободным кабинетам в двух соседних колледжах. Однако проб­лему не решили и в 2023⁄24 учебном году. Дети продолжили учебу в других школах.

После долгих раздумий и заслушивания экс­пертных мнений, местные власти решили все же снести аварийное здание и построить на его месте новую школу. Руководитель городского отдела образования Айнагуль Дюйсекенова уточнила, что она будет рассчитана на 600 мест, так как, согласно земельным стандартам, территория не позволяет вместить большее количество учеников. При этом аварийная школа, построенная в 2002 году, изначально была рассчитана на 1 200 мест. Тогда компания-спонсор заявила, что, «согласно законодательству, объект был принят в эксплуатацию областным управлением строительства после получения положительных результатов авторских и технических экспертиз».