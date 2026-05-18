Поисковики отправились на остров Сахалин

Проекты
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

На этой неделе стартовал очередной сезон международного патриотического проекта «Батырлар жолымен – Дорогой славы»: бойцы поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы» выехали в первую экспедицию 2026 года.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О том, как волонтеры проведут нынешнее лето, рассказал командир отряда Александр Шитов. Он отметил, что реализацию проекта на этот раз приурочили к ряду знаковых исторических дат – 85-летию со дня начала войны, а также годовщине формирования воинских час­тей на территории Казахской ССР.

– В 2026 году мы проведем три крупные экспедиции по поиску соотечественников, без вести пропавших в годы Великой Отечест­венной войны на территории Российской Федерации. Пройдут они в местах боев завершающих операций 1945 года. Первая наша поездка уже стартовала 15 мая, и вплоть до 2 июня мы будем работать на острове Сахалин, где воевало большое количество казахстанцев всех национальностей. Вторая экспедиция пройдет в Багратионовском районе Калининградской области на территории бывшего округа Прейсиш-Эйлау, где в начале 1945 года проходили ожес­точенные сражения. В тех местах многие солдаты получили звание Героя Советского Союза, один из них – Тулен Кабилов. Третья международная поисковая экспедиция «По следам Курильского десанта» состоится на острове Шумшу, где проходили одни из последних боев Второй мировой войны, – говорит Александр Шитов.

В составе отряда будут работать не только постоянные волонтеры-поисковики «Майдан жолы», но и студенты Высшего колледжа ИнЕУ и Павлодарского политехнического высшего колледжа, ученики павлодарской СОШ № 9, а также педагоги. Как подчеркнул Александр, участие в экспедициях и вахтах памяти подрастающего поколения имеет особое значение – именно через такие проекты формируется уважение к подвигу предков, чувство гражданской ответственности и любви к Родине. Все-таки цель у волонтеров не только восстановить истории судеб пропавших солдат, но и сохранить связь поколений.

Стоит добавить, что павлодарские поисковики – одни из самых активных представителей этого волонтерского движения в нашей стране. Идея объединиться возник­ла у них еще в 2008 году, и через год в городе на Иртыше появился первый поисковый отряд «Майдан жолы» на базе Казахстанского электролизного завода. В 2012 году уже удалось официально зарегистрировать общественное объединение «Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы».

За годы работы павлодарские поисковики были в экспедициях на территории России, Украины, Беларуси, где им удалось поднять останки более 250 безымянных солдат. Кроме того, на местах исторических сражений было установлено около 20 памятников в честь казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. При этом активисты ведут разноплановую работу, не ограничиваясь исключительно поездками – занимаются архивными поисками, историчес­кой аналитикой, реализуют ряд проектов в школах, поднимают престиж воинской службы да и в целом культивируют ценность таких понятий, как мужество, честь, долг.

#ВОВ #Майдан жолы #поисковый отряд

Популярное

Все
Наступила эра больших игр
Интриги Первой лиги
Где смех и драма учат не молчать
Музей пригласил в путешествие
Поехали кататься?
Дело мастера живет
Бегом к своей мечте
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Возрождая легендарные породы
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Елена Шмелева: «Сириус» в Казахстане – это единая развиваю…
Ночной забег в древнем городе
Видеть в танце призвание
Под контролем умных датчиков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]