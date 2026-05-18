Поисковики отправились на остров Сахалин

О том, как волонтеры проведут нынешнее лето, рассказал командир отряда Александр Шитов. Он отметил, что реализацию проекта на этот раз приурочили к ряду знаковых исторических дат – 85-летию со дня начала войны, а также годовщине формирования воинских час­тей на территории Казахской ССР.

– В 2026 году мы проведем три крупные экспедиции по поиску соотечественников, без вести пропавших в годы Великой Отечест­венной войны на территории Российской Федерации. Пройдут они в местах боев завершающих операций 1945 года. Первая наша поездка уже стартовала 15 мая, и вплоть до 2 июня мы будем работать на острове Сахалин, где воевало большое количество казахстанцев всех национальностей. Вторая экспедиция пройдет в Багратионовском районе Калининградской области на территории бывшего округа Прейсиш-Эйлау, где в начале 1945 года проходили ожес­точенные сражения. В тех местах многие солдаты получили звание Героя Советского Союза, один из них – Тулен Кабилов. Третья международная поисковая экспедиция «По следам Курильского десанта» состоится на острове Шумшу, где проходили одни из последних боев Второй мировой войны, – говорит Александр Шитов.

В составе отряда будут работать не только постоянные волонтеры-поисковики «Майдан жолы», но и студенты Высшего колледжа ИнЕУ и Павлодарского политехнического высшего колледжа, ученики павлодарской СОШ № 9, а также педагоги. Как подчеркнул Александр, участие в экспедициях и вахтах памяти подрастающего поколения имеет особое значение – именно через такие проекты формируется уважение к подвигу предков, чувство гражданской ответственности и любви к Родине. Все-таки цель у волонтеров не только восстановить истории судеб пропавших солдат, но и сохранить связь поколений.

Стоит добавить, что павлодарские поисковики – одни из самых активных представителей этого волонтерского движения в нашей стране. Идея объединиться возник­ла у них еще в 2008 году, и через год в городе на Иртыше появился первый поисковый отряд «Майдан жолы» на базе Казахстанского электролизного завода. В 2012 году уже удалось официально зарегистрировать общественное объединение «Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы».

За годы работы павлодарские поисковики были в экспедициях на территории России, Украины, Беларуси, где им удалось поднять останки более 250 безымянных солдат. Кроме того, на местах исторических сражений было установлено около 20 памятников в честь казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. При этом активисты ведут разноплановую работу, не ограничиваясь исключительно поездками – занимаются архивными поисками, историчес­кой аналитикой, реализуют ряд проектов в школах, поднимают престиж воинской службы да и в целом культивируют ценность таких понятий, как мужество, честь, долг.