Елена Шмелева: «Сириус» в Казахстане – это единая развивающая среда для талантливой молодежи двух стран

Председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Владимировна ШМЕЛЕВА рассказала о проекте и ответила на вопросы нашей редакции.

– Какова роль личных договоренностей президентов наших стран в реализации таких масштабных проектов, как «Сириус – Казахстан»?

– Поддержка, личное участие лидеров наших стран – принципиальное условие для проек­тов такого масштаба. Президент Рес­публики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей статье в «Российской газете», опубликованной накануне государственного визита в Москву в ноябре прошлого года, написал очень точно: «Вечная дружба – это не просто фигура речи, а точное отражение философского и политического восприятия нашими народами сложных реалий современного и будущего времени». Атмосфера дружбы, интеллектуального диа­лога, гармоничного развития, общей истории и планов – основа среды развития. Когда лидеры двух государств разделяют общее понимание фундаментальной роли образования, начинает формироваться единая модель работы с талантами.

В 2015 году ценность развития талантов детей и молодежи была заложена Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в основу созданного на базе инфраструктуры XXII зимних Олимпийских игр (решение о передаче этого наследия детям и их педагогам беспрецедентно для всего мира) образовательного центра «Сириус». И только благодаря решениям Президента России, который возглавил его Попечительский совет, а также постоянному вкладу ведущих педагогов страны и мира, успехам своих выпускников «Сириус» теперь развивается как национальная система выявления и развития талантов детей и молодежи, за 10 лет пройдя путь от образовательного центра для самых целеустремленных школьников всей страны до инновацион­ного научно-технологического центра, научно-технологического университета и единственной в России федеральной территории.

И именно такая комплексная, рассчитанная на каждого казахстанского школьника и студента, проявляющего выдающиеся способности, их педагогов, образовательная модель, вдохновляю­щая среда развития, созданная в «Сириусе» на основе лучшего советского и российского опыта и направленная на реализацию приоритетных национальных задач, сегодня предлагается к развитию в Казахстане.

Наше сотрудничество основано на принципах равноправного партнерства, взаимного обогащения системы образования, создании прочного фундамента для взаимодействия в сфере науки и технологий – через совместные ценности, богатство культуры, общие подходы, которые позволяют раскрыть таланты в самых разных сферах. И, конечно, очень важно, что внедряемые нами совместно подходы смогут использовать другие школы Казахстана – для этого будет выстроена система повышения квалификации педагогов, стажировок, методической поддержки и распространения сформированных образовательных подходов.

– Что представляет собой образовательная дипломатия и создание единого пространства талантов между Казахстаном и Россией?

– Это очень точное определение. Уже по итогам первого саммита талантов в Алматы, участниками которого стали более тысячи школьников из всех регионов Казахстана и 170 сильных педагогов-предметников «комфортных школ» республики, поступивших на программы повышения квалификации, стало ясно: мы строим не просто школу и центр по работе с талантами детей и молодежи, а живую экосистему, в прямом смысле – единую развивающую среду для молодежи Казахстана и России.

В Алматы на участке в 12,5 гектара создается уникальная инфраструктура площадью более 60 000 квадратных метров с лабораториями и инжиниринговыми центрами, жилыми корпусами, спортивным комплексом, конгресс-центром, рассчитанная на 600 учеников школы, приехавших со всего Казахстана, и 400 детей, одновременно обучаю­щихся на интенсивных профильных программах.

Создание таких углубленных (мы называем их интегрированными) образовательных программ для будущих ученых, инженеров, ведущих педагогов, музыкантов и тренеров и есть материальное воплощение того, что Касым-Жомарт Кемелевич Токаев­ назвал «прочными мостами реального доверия и подлинного стратегического сближения». Когда такая среда создана одновременно и в Казахстане, и в России, развивается на основе единых принципов – это и есть подлинный суверенитет, основанный не на силе и изоляции, а на сотрудничестве, интеллектуальном диалоге, творчестве, поддержке и укреплении ведущих национальных педагогических и профессиональных школ, развивающихся – за счет постоянного притока блестяще образованных молодых людей – в поле национальных задач.

– Почему именно Казах­стан стал первым зарубежным партнером «Сириуса»?

– Казахстан – стратегический и всеобъемлющий партнер России, что определило и роль первого зарубежного партнера «Сириуса». Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей программной статье (ссылалась на нее выше) напомнил: особое значение научно-образовательной сфере придается потому, что «высокотехнологичные проекты невозможны без квалифицированных специалистов». Это абсолютно совпадает с базовым подходом, заложенным Владимиром Владимировичем Путиным при создании «Сириуса».

Добавлю и практическое измерение: уже на первом саммите талантов в январе казахстанские школьники работали с реальными индустриальными задачами, специально методически и практически подготовленными ведущими сотрудниками научно-технологического университета «Сириус». И они показали результаты, которые по-настоящему впечатлили членов нашего Экс­пертного совета. Когда видишь такой потенциал, хочется создать для его дальнейшего раскрытия лучшие условия. Масштабировать модель «Сириуса» можно только туда, где есть и готовность системы, и готовность людей. В Казахстане есть и то, и другое.

– Как вы оцениваете готовность казахстанской образовательной системы к реализации проекта и ее роль в регионе?

– Я бы сказала так: мы не приходим в Казахстан с готовыми ответами – мы приходим с готовностью работать вместе. При этом уже сейчас и школьники, и педагоги республики показы­вают высокий профессионализм и глубокую вовлеченность в наши совместные образовательные программы, благодаря чему наше сотрудничество с самого начала строится как подлинное парт­нерство. На первом саммите это стало очевидно: 175 школьников из «комфортных школ» – национального проекта, созданного по поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, – за три дня прошли настоящий образовательный интенсив с индустриальными партнерами и защитили результаты перед экспертами.

Уже в 2026 году мы открываем в Казахстане программы повышения квалификации педагогов «Педагогика развития талантов» и магистратуру «Лидеры научно-технологического образования» – в гибридном формате, с очными модулями в Алматы, Астане, «Сириусе», Москве и Санкт-Петербурге. Педагогический состав будущей школы пройдет подготовку в «Сириусе». Это и есть ответ на вопрос о готовности. А то, что Казахстан становится первым в регионе, – да, это задает планку. Хороший пример всегда заразителен.

– В чем уникальность образовательной методики «Си­риуса» и как она сочетает науку, искусство и спорт?

– Традиционная специализированная школа отвечает на воп­рос «что знает ребенок?». Мы отвечаем на вопрос «что умеет делать ребенок с тем, что знает?». В будущей школе в Алматы будут открыты интегрированные программы по математике, физике, химии, биологии, информатике – и одновременно междисциплинарные треки по искусственному интеллекту, космосу, инженерии, робототехнике, наукам о жизни.

Учебный процесс будет органично объединен с воспитательной программой «Адал азамат» и будет вестись на двух языках – русском и казахском. Я говорила об этом на пленарном заседании второго саммита талантов в Астане: нам важно, чтобы программы отвечали реальным кадровым вызовам. Приведу пример с транспортной отраслью – ведь и Россия, и Казахстан обладают уникальной и крайне сложной транспортной географией. Искусственный интеллект здесь уже не «опция на потом» – это инструмент транспортного суверенитета. И именно такие реальные задачи должны лежать в основе образовательных программ сегодня. Лидер новой формации – человек, который умеет и думать, и чувствовать, и действовать.

– Каковы планы по созданию молодежного научного парка «Сириус» в Астане?

– Молодежный научный парк – это место, где исследование перес­тает быть абстракцией. Я хочу, чтобы он работал именно в этой логике, которую мы уже выстроили в научно-технологическом университете «Сириус»: там средний возраст научно-педагогических работников – 36 лет, магистранты и аспиранты – не только обучаю­щиеся, но и одновременно младшие научные сотрудники, получают заработную плату, а не стипендию, университет с 2024 года самостоятельно присуждает ученые степени.

В 2025 году сотрудники НТУ опубликовали 689 научных статей, получили 19 патентов. Вот какую среду мы хотим воспроиз­вести в партнерстве с казахстанскими университетами. Победители нашего международного конкурса научно-технологичес­ких проектов «Большие вызовы» из Казахстана смогут поступить в НТУ «Сириус», научные центры его партнеров – поступить туда, где ведутся реальные исследования по геномике, нейробиологии, искусственному интеллекту, робототехнике. Победа в этом конкурсе – это не почетная грамота, а вход в настоящую науку, создающую прорывные технологии.

– Почему культурное измерение проекта так важно?

– Также начну со слов Президента Республики Казахстан, которые были опубликованы в «Российской газете» накануне государственного визита в Москву в ноябре 2025 года: «Языковое многообразие – наше уникальное преимущество». Касым-Жомарт Кемелевич Токаев говорит о русском языке как «неотъемлемом элементе научно-образовательной и духовной жизни» казахстанского общества. Именно поэтому международная школа «Казахстан – Сириус» будет работать на двух языках – это не компромисс, это принцип. И именно поэтому прошедший в апреле 2026 года концерт «Музыка дружбы» в Астане – не торжественное мероприятие на полях саммита талантов, а демонстрация приоритетных общих ценностей.

Наше сотрудничество с Рес­публикой Казахстан строится именно на общем понимании культурного измерения – как создания среды, где искусство, язык и память об общем историко-культурном наследии становятся естественными элементами совместного развития детей и педагогов, их общих планов.

Именно поэтому в «Сириусе» по поручению Владимира Владимировича Путина были построены концертный центр и средняя специальная музыкальная школа с беспрецедентными по уровню акустики залами. Это пространство, где школьники в итоге выходят на одну сцену с ведущими мировыми оркестрами и солистами, учась у этих профессионалов высочайшего уровня, которые приезжают в «Сириус», чтобы преподавать, развивая и преумножая российскую исполнительскую школу.

Уже в этом году коллективы «Астана Опера» и «Астана Балет» выступят в «Сириусе», а молодежь Казахстана приедет на фестиваль «Сириус – Роза Хутор». К участию в нашей совместной работе, несмотря на выраженный естественно научный и технологический вектор, присоединяются музыкальные школы, консерватории, учреж­дения культуры и гуманитарные факультеты, с которыми мы будем издавать ноты и книги об искусстве, методические пособия для детей и педагогов, проводить мероприятия о языке как богатейшем феномене культуры.

Наука рождается в атмосфере доверия. Искусство эту атмосферу создает.

– Какое послание вы хотели бы адресовать талантливой молодежи Казахстана?

– Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев считает, что молодежь Казахстана должна владеть несколькими языками и быть готова к успеху в глобальном мире. Я полностью разделяю эту мысль и добавлю: глобальный мир принадлежит тем, кто умеет решать реальные задачи.

На первом саммите в Алматы школьники за три дня прошли путь от постановки задачи до защиты проекта перед индуст­риальными экспертами. На втором – финалисты «Больших вызовов» представили решения от биомедицины до беспилотных технологий и получили приглашение в «Сириус». Лучшие из них смогут продолжить обучение в научно-технологическом университете «Сириус» и других ведущих университетах России и Казахстана, став частью среды, где самые сильные студенты, молодые ученые уже включены в исследования мирового уровня.

Хотела бы обратиться к вашим молодым читателям. Все это строится для вас. Ваша задача – продолжать совершенствовать свой талант, учиться у ведущих педагогов и самых вос­требованных профессионалов наших стран, ставить перед собой самые сложные, пока никем не решенные задачи и последовательно добиваться конкретных результатов в их решении. Только уважение и признательность за вклад в ваше развитие и последовательную поддержку ваших родителей и педагогов, ваши собственные самые смелые планы, постоянный труд и определят вашу судьбу, заложат основу профессионализма и дадут ощущение счастья. Я желаю вам быть счастливыми!

– Спасибо за беседу!