Новые госнаграды появились в Казахстане

С 30 декабря 2024 года в Казахстане были введены новые государственные награды, отражающие важность разных отраслей для экономики и социальной жизни страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «Параграф»

Фото иллюстративное: МВД

В систему государственных наград включены новые награды:

➣ «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері» - ученым за выдающиеся достижения в области науки и техники;

➣ «Қазақстанның еңбек сіңірген инженері» - сотрудникам и работникам в сфере энергетики, связи, проектирования;

➣ «Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы» - сотрудникам и работникам в сфере строительства, архитектуры и проектирования;

➣ «Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері» - сотрудникам и работникам, внесшим значительный вклад в повышение промышленности, металлургии, технологии, автоматизации;

➣ «Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі» - сотрудникам и работникам, внесшим значительный вклад в развитие горнодобывающей промышленности и шахтного строительства, за инициативу и мужество, проявленные при ликвидации аварий и предотвращении несчастных случаев на предприятии, горнякам;

➣ «Қазақстанның еңбек сіңірген геологы» - сотрудникам и работникам, внесшим значительный вклад в развитие геологических, геофизических, гидрогеологических, топографо-геодезических служб и геолого-исследовательских организаций;

➣ «Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері» - сотрудникам и работникам ж/д, воздушного, водного, автомобильного, трубопроводного и других видов транспорта;

➣ «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері» - сотрудникам и работникам с/х: животноводам, растениеводам, фермерам, агрономам, ветеринарам, садоводам;

➣ «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері» - сотрудникам и работникам, внесшим значительный вклад в развитие водного хозяйства, гидротехникам, мелиораторам.