Новые колонии императорских пингвинов нашли в Антарктиде

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По словам учёных, морские птицы могли жить там много лет, но заметили их только недавно

Фото: Christopher Michel / Wikimedia Commons

В Антарктиде обнаружили 4 ранее неизвестные колонии императорских пингвинов. Найти их удалось с помощью спутниковых снимков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

В основном это небольшие группы, насчитывающие менее тысячи размножающихся пар, отмечает телеканал.

По словам учёных, морские птицы могли жить там много лет, но заметили их только недавно.

Согласно опубликованному исследованию, императорские пингвины иногда перемещают свои колонии, поскольку таяние льдов, вызванное изменением климата, угрожает местам их размножения.

На сегодня учёным известно о 66 колониях императорских пингвинов.

 

#ученые #пингвин #Антарктида

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