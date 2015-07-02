Новые магистрали - главный инфраструктурный каркас страны

Находясь на стыке Европы и Азии, Казахстан обладает значительным транзитным потенциалом, предоставляя азиатским странам географически безальтернативную наземную транспортную связь с Россией и Европой. Растет привлекательность и транзитного потенциала воздушного пространства республики. Соседство с государствами, имеющими огромные рынки сбыта, делает развитие отечественной транспортной системы перспективным.Не случайно в документах подчеркивается: "Задача Казахстана заключается в обеспечении конкурентоспособности отечественного транспортно-коммуникационного комплекса на мировом рынке и увеличении торговых потоков через нашу территорию".За прошедшие годы под руководством Президента Н. А. Назарбаева совершен настоящий прорыв в вопросе построения качественно новой системы коммуникаций как внутри страны, так и на внешние направления. К примеру, одним из важнейших проектов является международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай, ставший поистине "стройкой века". В стране построены железнодорожные линии из Хоргоса до Жетыгена, из Аркалыка до Жезказгана, из Жезказгана до Бейнеу. Завершено строительство железнодорожной ветки "Узень – госграница с Туркменистаном". Проведены новые нефте- и газопроводы в направлении России и Китая. В сфере авиационного транспорта развиваются международные авиалинии и внутриреспубликанское, местное сообщение. На Каспийском море функционируют порты Актау и Баутино....Достойным ответом страны на текущие глобальные вызовы мировой экономики стала Новая экономическая политика "Нұрлы жол", стержень которой – План инфраструктурного развития. Он рассчитан на 5 лет и совпадает со второй пятилеткой реализации ГПИИР.Касаясь развития транспортно-логистической инфраструктуры, Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что оно будет осуществляться в рамках формирования макрорегионов по принципу хабов. При этом инфраструктурный каркас свяжет с Астаной и между собой макрорегионы магистральными автомобильными, железнодорожными и авиалиниями по лучевому принципу. Прежде всего будут реализованы основные автодорожные проекты. Это Западный Китай – Западная Европа, Астана – Алматы, Астана – Усть-Каменогорск, Астана – Актобе – Атырау, Алматы – Усть-Каменогорск, Караганда – Жезказган – Кызылорда, Атырау – Астрахань.Наряду с этим будет продолжено создание логистического хаба на востоке и морской инфраструктуры на западе страны. Повышению экспортного потенциала в западном направлении через порты на Каспии будут способствовать масштабная паромная переправа из порта Курык и железнодорожная линия Боржакты – Ерсай. Президент поручил Правительству проработать вопрос строительства или аренды терминальных мощностей в "сухих" и морских портах Китая, Ирана, России и стран ЕС.– Новые магистрали, которые построят казахстанцы, обновят нашу экономику и общество, – говорится в программном документе. – Они накрепко свяжут все уголки нашей страны с центром. Ускорятся и увеличатся грузопотоки. Возрастут объемы транзита через страну. Наши граждане будут ездить по современным и качественным автомагистралям, смогут безопасно и быстро добираться в любой регион. Улучшится социальная инфраструктура, новые и современные школы и больницы будут оказывать высококачественные услуги. В итоге это отразится на благосостоянии и качестве жизни каждого казахстанца. А самое главное – все это останется на нашей земле как богатство наших будущих поколений.Реализация программы "Нұрлы жол" позволит достигнуть и других значимых результатов. До 2019 года на треть сократится время в пути между крупными городами, обеспечивая выход в соседние страны. Будет сформирована единая энергосистема, полностью обеспечивающая потребности в электроэнергии. В то же время программа создаст полмиллиона новых рабочих мест. В результате реализации индустриально-инновационной программы и "Нұрлы жол" в стране будет построена новая экономика и новый инфраструктурный каркас страны.В Алматинской области продолжается масштабная реконструкция дороги Алматы – Талдыкорган.Талдыкорганская трасса (часть магистрали Алматы – Усть-Каменогорск) протяженностью около 260 км считается главной транспортной артерией Жетысу и одной из самых загруженных в регионе. Ее реконструкция разбита на несколько участков, где сейчас полным ходом идут строительно-монтажные работы. Согласно проектно-сметной документации обновленная дорога будет абсолютно ровной. Она строится со всеми необходимыми ограждениями, с широкой разделительной полосой посередине.По информации нацкомпании "КазАвтоЖол", в конце нынешнего года полностью откроется движение на 80-километровом отрезке Алматы – Капшагай. Здесь завершены земляные работы, укладывается дорожное полотно, строятся мосты, путепроводы, развязки, водопропускные каналы. Объект возводится по нормативам категории 1А с цементобетонным покрытием, расширением до шести полос.Как сообщил директор Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Батыр Дадамурзаев, качество автострады будет аналогичным автобану Астана – Бурабай, разрешенная максимальная скорость движения составит 140 км в час. В перспективе трафик на капшагайском маршруте вырастет с нынешних 18 тыс. до 61 тыс. автомобилей в сутки. В связи с этим дорога будет платной, стоимость проезда определят позже.Впрочем, автолюбители уже почувствовали качество новой «бетонки». Еще полгода-год назад им приходилось испытывать неудобства, объезжая строительные объекты по старой грунтовке. А сегодня они с комфортом проезжают несколько готовых участков, введенных в эксплуатацию на всем протяжении маршрута до Талдыкоргана.По информации специалистов-дорожников, свыше 90% используемых стройматериалов – отечественного производства. Эту продукцию поставляют современные асфальтобетонные заводы и завод металлических конструкций, возведенные вдоль трассы. Важно, что процесс укладки земляного полотна проверяют специальные лаборатории и инженерные службы по надзору. Они же проводят испытания строительных материалов. Согласно новым стандартам увеличена толщина дорожного покрытия, используется многослойная технология, которая защищает дорогу от механического износа и воздействия природно-климатических факторов. Срок службы цементобетонной конструкции – 20–25 лет без капремонта.Расстояние от Капшагая до Талдыкоргана – около 180 км. Здесь дорога будет четырехполосной, категории 1Б, она пойдет в обход опасного перевала Архарлы и нескольких населенных пунктов. С учетом рельефа местности (крутых подъемов и спусков) подрядчикам пришлось вести взрывные работы.На объектах мобилизовано свыше 1 100 единиц техники: асфальтоукладчики, бетоно­смесительные и дробильно-сортировочные установки, само­свалы, грейдеры, экскаваторы, бульдозеры. Создано 2,4 тыс. рабочих мест, средняя зарплата строителей варьируется от 90 тыс. до 300 тыс. тенге.Полный ввод в эксплуатацию автотрассы Алматы – Талдыкорган запланирован к 2017 году. По оценкам экспертов, она играет важную роль в обеспечении как внутриреспубликанских, так и международных перевозок грузов и пассажиров. В числе других масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в Алматинской области, – трассы Алматы – Хоргос (участок трансконтинентального коридора Западная Европа – Западный Китай), БАКАД, Алматы – Астана и Ушарал – Достык. На нужды дорожного строительства региону выделяется самое крупное финансирование в республике – только в нынешнем году направлено почти 48 млрд тенге.Пристальное внимание исполнительной власти к реализации автодорожных проектов обусловлено высоким транзитным и туристским потенциалом региона.Общая протяженность автомобильных дорог в Восточном Казахстане составляет 12 тыс. км, больше четверти из них – республиканского значения. Аким области Даниал Ахметов в своем выступлении на идеологическом активе, посвященном Посланию Президента народу страны "Нұрлы жол – путь в будущее", представил развернутую картину состояния дорог в ВКО и конкретный план действий по проведению основных работ по их реконструкции и ремонту.Речь шла о завершении строительства автострад Астана – Усть-Каменогорск, Алматы – Усть-Каменогорск. Еще один важный проект – реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Омск – Майкапчагай, являющейся международным транзитным коридором, который соединяет между собой три региона Российской Федерации и две области Казахстана.Реализация концессионных проектов по строительству железной дороги Шар – Майкапчагай и моста через Бухтарминское водохранилище, по словам главы региона, будет способствовать повышению деловой активности на прилегающих территориях. В частности, это даст мультипликативный эффект от добычи полезных ископаемых до строительства сервисной инфраструктуры вдоль дорог, позволит создать свыше 6 тыс. новых рабочих мест во время строительства и не менее 2,5 тыс. – в период эксплуатации.Только в текущем году на реконструкцию дорог республиканского значения, капитальный и средний ремонты, а также на проведение проектно-изыскательских работ предусмотрено 12 млрд 774 млн тенге. Запланирован ввод в эксплуатацию автодороги Омск – Майкапчагай, Таскескен – Бахты, ремонт автотрасс Семей – граница РФ и Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ.По поручению акима области увеличена сумма средств, которые предстоит потратить на средний ремонт дорог республиканского значения. Вместе с тем практически на каждом заседании акимата первый руководитель ВКО напоминает своим подчиненным о том, что и спрос за качество дорожного полотна будет жестким.В текущем году на востоке страны всеми видами ремонт­ных работ планируется охватить 362 км автодорог. Будет произведен средний ремонт 97 км трассы Усть-Каменогорск – Риддер, отдельных участков автодорог Усть-Каменогорск – Семей, Курчум – Калжыр, Омск – Капчагай – Калжыр – Теректы. В текущем году предстоит завершить капитальный ремонт дороги Маканшы – Жаланашколь и ввести в эксплуатацию подъезд к Казнаковской переправе. В настоящий момент ведется корректировка проектно-изыс­кательских работ по реконструкции участка дороги протяженностью 32 км трассы Усть-Каменогорск – Зыряновск в районе Осиновского перевала.Нынешней осенью планируется завершить реконструкцию трассы, связывающей моногород Риддер с областным центром. После чего можно даже не сомневаться в притоке туристов, поскольку последним станет значительно легче добираться до красот здешней природы.Реализация вышеназванных проектов позволит к 2020 году в полтора раза увеличить объемы перевозок автомобильным транспортом. Поскольку в ходе строительства объектов будут использованы местные материалы, соответственно получат существенный толчок к дальнейшему развитию предприятия стройиндустрии и дорожной отрасли.За прошедшие 10 лет в Актюбинской области реализованы проекты по развитию дорог на сумму 101 млрд тенге.В рамках новой экономической политики "Нұрлы жол – путь в будущее" в ближайшие 5 лет по инициативе Президента РК будут реализованы масштабные проекты транспортной инфраструктуры. При этом будет обеспечено автомобильное, железнодорожное и авиатранспортное сообщение с центром республики по лучевому принципу. Как отметили в областном филиале НК «КазАвтоЖол», только за прошедшие 10 лет (2004–2014 годы) в Актюбинской области были реализованы проекты по развитию дорог на сумму 101 млрд тенге, в ходе которых подлежали реконструкции и реабилитации 1 063 км. Это 56% от общей сети дорог республиканского значения.Одним из крупных проектов стала реконструкция участка международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай, которую, кстати, Актюбинская область завершила первой в стране. Общая протяженность этого пути составляет 628 км. Начинается он от границы с Кызылординской областью, затем через Карабутак, Актобе, Северный обход города, Мартук выходит на Оренбург. Ввод этого участка весьма позитивно отразился на уровне жизни людей: в Актобе теперь из самой отдаленной точки жители могут доехать на машине за 3 часа, более того, в прилегающих к магистрали населенных пунктах бурно начал развиваться придорожный сервис, увеличился грузопоток, улучшилась взаимосвязь с ближайшими приграничными регионами.По данным "КазАвтоЖола", в рамках реализованного проекта было подвергнуто реконструкции 356 км республиканских трасс, в том числе построено новых 40 км. Реконструкция участков в первую очередь предусматривала повышение технической категории дорог, что крайне положительно отразилось на безопасности дорожного движения, удобстве и комфортности проезда. Было построено 28 мостов, включая сложные транспортные развязки общей длиной более 2 км, 15 площадок для отдыха водителей и пассажиров.В прошлом году дорожники в намеченные сроки завершили реконструкцию еще одного важного участка Уральск – Актобе протяженностью 197 км. Он входит в транзитный коридор граница Узбекистана – Шымкент – Кызылорда – Актобе – Уральск – граница РФ. С обновленной трассой, безусловно, в прилегающие к ней населенные пункты также пришли большие перемены.Среди крупных автодорожных проектов в рамках "Нұрлы жол" Президент РК назвал трассу Астана – Актобе – Атырау. Эта ветка имеет огромное стратегическое значение как для региона, так и для всей страны. Автодорога Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань) является частью транзитного коридора Баку – Астрахань – Атырау – Актобе – Актау – граница Туркменистана, который связывает Казахстан на западе с Азербайджаном и Европой, на севере – с Россией, на юге через Иран – со странами Персидского залива, а также с Узбекистаном и Туркменистаном – на юго-востоке и юге. Поэтому реконструкция этого важного транспорт­ного узла для Западного Казахстана является первостепенной задачей. Протяженность дороги по территории Казахстана составляет 893 км, в том числе в Актюбинской области 330 км. Положительным моментом в реализации этого проекта является то, что дорога будет присоединена к трансконтинентальному коридору Западная Европа – Западный Китай.Как говорят специалисты, в территориальном плане реконструкция названной трассы даст положительную динамику для развития региона, так как она является единственной дорогой, соединяющей не только Актобе и Атырау, но и сельские населенные пункты с районными. Она предоставит населению кратчайшее транспортное сообщение между двумя областными центрами, так как из-за ее неудовлетворительного состояния большая часть перевозок осуществляется нынче через Уральск с пробегом 950 км, что отражается на себестоимости товаров и услуг.По словам руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области" Аскара Есжанова, в настоящее время Министерством по инвестициям и развитию ведется работа по разработке проектно-сметной документации проекта "Реконструкция автомобильной дороги Актобе – Атырау", начало реализации которого намечено на 2016 год. Он всецело обеспечит решение ключевой задачи, поставленной Президентом РК, по созданию опережающей инфраструктуры транспортной системы в западном регионе страны.Строительство участка транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай, проходящего через Южный Казахстан, полностью завершится в следующем году, сформировав тем самым привлекательный маршрут для перевозки транзитных грузов и движения автолюбителей.Строительные работы по проекту реконструкции коридора Западная Европа – Западный Китай на территории ЮКО начались в 2011 году. Реконструкция участка автодороги М-32 "Граница РФ (на Самару) – Шымкент" в Южно-Казахстанской области уже завершена и эксплуатируется в полном объеме. Участок был разделен на семь лотов, подрядчиками выступили семь компаний. Теперь участок автодороги от Шымкента до границы с Кызылординской областью расширен до четырех полос и отнесен к первой технической категории. Отныне движение на этом отрезке дороги является весьма привлекательным маршрутом как для грузового, так и легкового транспорта.Возведение трассы от Шымкента до границы с Жамбылской областью продолжается. По информации директора ЮКОФ РГП "Казахавтодор" Мухтара Дуйсембекова, работы несколько затянулись из-за того, что владельцы трех автозаправочных станций и двух кафе в Сайрамском районе, по территории которых проходит дорога, значительно завысили стоимость коммерческих объектов. Чтобы определить реальную стоимость, пришлось обращаться в суд. И это позволило сэкономить 113 млн тенге бюджетных средств. Именно на такую сумму была завышена оценка стоимости выкупаемых земель, что подтвердила судебно-оценочная экспертиза.Общая протяженность южноказахстанского отрезка международной трассы Западная Европа – Западный Китай – 420 км, на сегодня принято в эксплуатацию 224 км.Отрезок автодороги Шымкент – граница с Республикой Узбекистан – еще один крупный отрезок транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай на территории Южно-Казахстанской области. К его строительству дорожники приступили только в прошлом году. На участке Шымкент – Казыгурт уже уложена часть бетонного полотна. В сторону Ташкента от Казыгурта также разворачиваются работы, идет укладка основания под дорожное полотно. Почти стокилометровая дорога разбита на три примерно равных участка. Строительство дороги от Шымкента до границы с Узбекистаном ведется по той же технологии, что и от Шымкента в сторону Кызылординской и Жамбылской областей.Дорожные работы по проекту реконструкции коридора Западная Европа – Западный Китай на территории ЮКО по плану завершатся в следующем году, что позволит обеспечить грузоперевозки по трем основным направлениям: Китай – Казах­стан, Китай – Центральная Азия, Китай – Казахстан – Россия – Западная Европа. При этом существенно сократится время доставки грузов. Если сегодня, к примеру, морской путь от порта Ляньюньган до Санкт-Петербурга занимает до 45 суток, то на дорогу по автотрассе от Китайского до Балтийского моря потребуется порядка 10 суток. По данным ВТО и ЮНЕСКО, Великий шелковый путь к 2020 году превратится не только в популярный коридор для доставки грузов, но и станет одним из самых привлекательных маршрутов для туристов.Содействовать этому будет и то, что наряду со строительством международной трассы Западная Европа – Западный Китай приводятся в порядок и другие дороги. В нынешнем году на ремонт автомобильных дорог республиканского значения, проходящих по территории Южного Казахстана, из бюджета выделено 1,092 млрд тенге. В том числе на содержание – 400 млн тенге, средний ремонт – 327 млн тенге. Пре­дусмотрено и проведение капитального ремонта на сумму 365 млн тенге. Так что недалек тот день, когда движение по территории области в любом направлении станет весьма привлекательным маршрутом.