Новые отели, пляж: что изменится в Бурабае

Правительство,Туризм
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Утвержден Комплексный план до 2029 года по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрены меры по развитию и цифровизации туристской отрасли,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Внимание уделено исполнению поручения Главы государства, данного на Национальном курултае в марте текущего года, по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов сообщил, что утвержден и реализуется Комплексный план развития данной курортной зоны на 2025–2029 годы. План нацелен на масштабное развитие туристской, транспортной и инженерной инфраструктуры региона.

«Концептуально в План включены мероприятия по развитию новых локаций: курорт «Акбура», зоны туризма вокруг озер Катарколь и Жукей. Определена приоритетность 34 проектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при реализации которых в течение пяти лет будет реконструировано и построено: около 400 км систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 116 км электрических сетей и 80 км автомобильных дорог», — сказал аким.

В 2025 году на инфраструктурное развитие курорта Бурабай выделено 3,5 млрд тенге, в том числе:  0,7 млрд тенге – из республиканского бюджета, 2,8 млрд тенге – из местного бюджета.

В Бурабае построят конгресс-центр, пляж и новые маршруты. В рамках развития туристской инфраструктуры в курортной зоне будет построено 8 смотровых площадок, благоустроено 14 туристических маршрутов, общественный пляж на озере Щучье.

«Также начнется реконструкция дендрологического парка в городе Щучинск. Одним из значимых туристических объектов и визитной карточкой курорта Бурабай должен стать многофункциональный конгресс центр», — отметил аким региона.

Он добавил, что сегодня уже определен земельный участок, начаты работы по разработке проекта, который будет готов к осени.

Аким сообщил, что в Щучинско-Боровской курортной зоне продолжается реализация якорных инвестиционных проектов. В частности:

  • Строительство отеля с аквапарком и виллами «Дольче бай Уиндэм» (11,8 млрд тенге, ТОО Club House Burabay),
  • Коттеджный городок «Бурабай Парк Виллэдж» (10 млрд тенге, ТОО Burabay Park Village),
  • Аппарт-отель под брендом Hilton (3 млрд тенге).

⏩По словам акима, ежегодно в курортную зону планируется привлекать свыше 20 млрд тенге частных инвестиций.

Расширена игорная зона в пределах курортной территории Акбура (соответствующее постановление акимата области подписано 27 марта 2025 года). Реализация этого проекта позволит привлечь свыше 10 млрд тенге инвестиций, создать около 500 новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления до 8 млрд тенге в год.⏩

 Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов сообщил, что в 2025 году в курортной зоне Бурабай будут установлены 114 «умных» камер видеонаблюдения, которые будут интегрированы с Центром оперативного управления. Это позволит значительно повысить уровень безопасности для туристов.

Также в целях улучшения качества сотовой связи и мобильного интернета дополнительно установлены 7 антенно-мачтовых сооружений. До начала летнего сезона на них будут размещены мобильные операторы.

Ведется активная работа по развитию цифровых сервисов. Уже на 80% готово мобильное приложение «Burabay Travel», которое станет универсальным помощником для туристов. Более 130 объектов туристического бизнеса уже разместили свои предложения на платформе.

В рамках экологизации и продвижения туризма в Бурабае до конца года будет реализован проект по строительству мусоросортировочного комплекса, а также проведено 25 крупных международных и республиканских мероприятий по концепции «Фор Сизон».

#Правительство #туризм #инфраструктура #Бурабай

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