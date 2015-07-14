Новые подходы к профессионализации государственной службы Свежий выпуск 1383 Болатбек АБДРАСИЛОВ, ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Пять институциональных реформ, озвученных Главой государства Нурсултаном­ Назарбаевым на XVI съез­де партии «Нур Отан», фактически являются нестандарт­ным и сильным ответом на глобальные вызовы современности, четко и конкретно определяют наши действия по построению эффективного и успешного государства, что позволит войти в число наиболее конкурентоспособных стран мира.

Одна из наших главных задач – выполнение первой реформы по формированию современного, профессионального и автономного государственного аппарата, обеспечивающего качественную реализацию экономических программ и предоставление государственных услуг. Это предполагает прежде всего формирование адекватной вызовам модели госслужбы, усиление ее кадрового потенциала, формирование профессионального корпуса административных госслужащих.

По признанию ведущих зарубежных экспертов, созданная за годы независимости казахстанская модель госслужбы является одной из лучших в СНГ. Но большую роль в эффективном функционировании госаппарата играет не сама модель как таковая, а конкурентоспособность государственных служащих, их профессионализм и патриотизм. Поэтому одним из важнейших факторов является качественное обучение госслужащих. И здесь возрастает роль Академии государственного управления при Президенте РК и других обучающих центров при выполнении первой институциональной реформы, предложенной Президентом.

За последние годы деятельность академии была модернизована при поддержке проекта Европейского союза, и, как отметили зарубежные эксперты на VIII Астанинском экономическом форуме, достигнут новый высокий уровень учебно-методической, научно-аналитической работы. Благодаря сотрудничеству с нашими коллегами из ведущих зарубежных центров и университетов нами разработаны современные, практикоориентированные обучаю­щие программы, нацеленные на развитие у государственных служащих компетенций – прежде всего личностных и управленческих. Внедряются в практику результаты научно-исследовательской работы ученых академии. Так, например, разработанные нашими учеными предложения по совершенствованию конкурсного отбора в корпус «А» сейчас успешно используются при оценке компетенций претендентов с использованием психометрического тестирования. На стадии внедрения разработки, связанной с развитием и обучением кадрового резерва госслужбы, оценкой эффективности деятельности госслужащих, применением на практике принципов талант-менеджмента и так далее.

Ключевую роль в достижении успеха сыграла реализованная последовательная политика по переобучению профессорско-преподавательского корпуса и сотрудников академии. Только в последние годы было организовано более 30 обучающих семинаров с привлечением экспертов из ведущих мировых образовательных центров, проведено 10 выездных мастер-классов за рубежом. Эта работа позволила нашим преподавателям освоить новые технологии обучения и методы современных научных исследований, более 35% сотрудников овладели английским языком.

Самый главный итог проведенной работы – мы сумели уйти от теоретизированного, оторванного от практики обучения. Сейчас в академии при проведении занятий используются самые современные практикоориентированные методы. Мы полностью переформатировали учебный процесс и направили его на развитие умений и навыков использования знаний на практике, в процессе принятия решений на госслужбе.

Благодаря поддержке Главы государства академия за последние годы фактически прошла полный и глубокий процесс модернизации, позволяющий ей сегодня конкурировать с ведущими образовательными центрами мира, работать уже в новых условиях и выполнять задачи в рамках «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» Президента Нурсултана Назарбаева.

Мы ведем постоянный мониторинг карьерного продвижения наших выпускников, что считаем одним из главных показателей результативности деятельности. Наши выпускники востребованы в госорганах и благодаря развитым личностным и управленческим компетенциям успешно продвигаются по служебной лестнице (каждый третий в течение года повышается по службе). Среди недавних выпускников уже есть вице-министры, заместители акимов областей и городов.

Вместе с тем в системе обучения еще есть проблемы, на которых хотелось бы акцентировать внимание и предложить наше видение по их решению в рамках проводимых реформ по первому направлению. Одним из важных условий практикоориентированности обучения является вовлечение в учебный процесс практиков государственной службы: это позволило бы слушателям получать из первых уст информацию о проводимой работе, актуальных задачах и проблемах, о текущем состоянии дел в соответствующих отраслях. На практике же, из-за занятости, очень сложно интегрировать руководителей в процесс обучения госслужащих. Думаю, существует потребность в принятии регламентирующих решений по участию руководителей госорганов в проведении занятий в академии.

Есть и еще один момент. Сегодня 90% госслужащих Казахстана работают на местах в регионах и проходят курсы переподготовки и повышения квалификации в региональных центрах обучения государственных служащих (РЦО), частных или ведомственных образовательных организациях. Учитывая, что в соответствии с законодательством у нас функционирует цельная система государственной службы, для эффективного решения вопросов профессионализации необходимо создание единой системы обучения, что позволит готовить госслужащих по единым базовым программам, оперативно использовать в регионах новые наработки и обучающие технологии.

С учетом поставленной Президентом задачи по формированию автономного профессионального госаппарата академия должна сосредоточиться на обучении основы госаппарата, то есть административных госслужащих корпуса «А» и «Б», штатная численность которых около 97 тыс. человек, или 99,6% всех госслужащих нашей страны. В частности, по опыту ведущих стран считаем, что прохождение курсов переподготовки кадрового резерва корпуса «А» должно стать обязательным условием для их назначения на должность.

С 2013 года в Казахстане запущена программа подготовки кадров высшего управленческого звена в Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета. Уже первый опыт показал высокую эффективность программ, предлагаемых вузом. Считаем, что необходимо и дальше развивать обу­чение политических госслужащих по магистерским программам и на курсах повышения квалификации в Назарбаев Университете.

На этапе конкретной реализации «100 шагов» Главы государства особенно важным будет их соответствующее научно-методологическое обеспечение. Для этого академией ведется постоянный мониторинг и анализ лучших передовых зарубежных знаний и практик с целью их адаптации и внедрения в систему госуправления. С этой целью в структуре академии созданы специальные центры проектного менеджмента, изучения компетенций, также по нескольким направлениям сформированы рабочие группы.

По оценке международных экспертов, при реализации гос­программ результативность по ключевым индикаторам достигается лишь на 40%. Результаты проверки Счетным комитетом выполнения государственных и отраслевых программ за 2014 год показывают наличие системных недостатков, связанных с отсутствием у исполнителей проектного подхода при подготовке проектов и их реализации. Глава государства отмечает, что важные государственные программы и проекты «страдают» из-за некомпетентности отдельных чиновников различного уровня.

Решением многих проблем, возникающих при планировании и реализации государственных программ и проектов, может стать улучшение стратегического планирования и системное внедрение в государственное управление инструментов проектного менеджмента (Project Management). Центр проектного менеджмента академии нацелен на разработку соответствующих обучающих программ и их внедрение в практику обучения госслужащих, также поставлена задача по созданию пула экспертов, которые смогут проводить мониторинг проектов и консультировать администраторов программ, что даст мультипликативный эффект.

Внедрение проектного управления в деятельность госорганов скажется на эффективности государственных программ. Особенно это важно при реализации таких масштабных проектов с международным участием, как EXPO 2017, Президентской программы «Нұрлы жол» и других.

Одно из актуальных направлений исследований в академии – выработка соответствующих подходов к управлению качеством государственных услуг. В поисках лучших моделей нами пристально изучается международный опыт. Например, в Канаде в конце 90-х годов был разработан специальный метод по определению уровня удовлетворенности граждан качеством государственных услуг – CMT (Common Measurement Tool). Методика базируется на постоянном мониторинге уровня удовлетворенности населения государственными услугами, определении уровня их ожиданий и соответствия государственных услуг их требованиям. Существует также специальная база данных, в которой собраны все предложения граждан, результаты мониторинга, опросов, на ее основе выпускается ежегодный Национальный обзор качества государственных услуг. Считаем, что внедрение системы СМТ в Казахстане также помогло бы существенно улучшить качество предоставляемых госорганами населению услуг.

Глава государства постоянно отмечает необходимость повышения роли гражданского общества в жизни государства, повышения транспарентности и подотчетности обществу государственных органов. Конкретные пути реализации этого определены в пятом направлении институциональных реформ. Базовые подходы должны быть заложены в двух основополагающих законах открытого общества – о доступе к информации и об общественном контроле. Их главной целью должно стать обеспечение прозрачности деятельности государства, использования бюджетных средств и доступности информации.

Исходя из опыта зарубежных стран, в Казахстане целесообразно создать институт уполномоченного по правам в сфере доступа к информации, который осуществлял бы контроль над обеспечением права граждан на доступ к информации. Такой институт можно сформировать при Парламенте, что подчеркнуло бы его общественный характер. Необходимо также усовершенствовать существующие механизмы общественного контроля за деятельностью государственных органов.

Инновационные методы в дея­тельности и командный стиль управления требуют подготовки команды и лидеров нового типа. Поэтому ученые академии активно изучают международный опыт внедрения принципов талант-менеджмента в управление персоналом государственных органов. Созданная рабочая группа разрабатывает критерии талант-менеджмента, модели компетенций, стратегии для привлечения талантливого персонала и работы с ним, проект программы развития лидерства.

Поскольку талант-менеджмент тесно связан с карьерным ростом государственных служащих, логично разработать в Казахстане многоступенчатую программу обучения и развития. Она должна быть выстроена таким образом, чтобы на практике реализовать предложение Главы государства о том, что «каждый руководитель должен начинать с низов и пройти все управленческие ступени». В связи с этим нами планируется разработка специальных учебных программ, направленных на постоянное развитие профессиональных качеств талантливых государственных служащих на протяжении всей их карьеры.

Взяв на вооружение такие инструменты и подходы, мы сможем подготовить управленческие кад­ры нового поколения, способные активно мыслить и эффективно работать в условиях инновационно-ориентированной экономики страны и интеграции в мировое сообщество. Это позволит государственной службе «стать прототипом справедливого казах­станского общества, где все будут иметь одинаковые возможности для самореализации и развития на основе принципа меритократии, в соответствии с заслугами, умениями и способностями». Академия государственного управления при Президенте РК, имея современный научно-интеллектуальный потенциал, готова применить свой опыт и внести достойный вклад в реализацию задач по модернизации государственной службы страны и повышению ее эффективности в рамках пяти институциональных реформ Главы государства ­Нурсултана Назарбаева.



