Новые подходы по развитию АПК внедряет правительство Казахстана

Правительство, Сельское хозяйство
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Соответствующий документ утвержден в правительстве по итогам совещания под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по выведению отрасли сельского хозяйства на новый рубеж развития и увеличению объема валовой продукции в 2 раза в течение 5 лет. Для этого была разработана Дорожная карта, которая предусматривает меры по каждому направлению АПК.

Так, в республике будет активизирована диверсификация посевных площадей, что снизит долю влагоемких культур и увеличит объемы производства высокорентабельных растений, к примеру, масличных культур. Наряду с этим предусматривается внедрение водосберегающих технологий, повышение уровня внесения удобрений и интенсивное обновление сельхозтехники.

В Дорожную карту также включены шаги, направленные на рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота, расширение переработки мяса и зерна, запуск молочно-товарных ферм и других объектов. В целом ее реализация позволит увеличить валовую продукцию АПК к 2028 году в 2 раза до 17 трлн тенге.

С докладом об основных проблемных вопросах и предлагаемых мерах по развитию агропромышленного комплекса выступил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. О планах по водообеспечению южных регионов в вегетационный период проинформировал вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов. В обсуждении новых мер развития сельского хозяйства приняли участие акимы Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Жамбылской и других областей. 

Премьер-Министр подчеркнул, что для достижения поставленных задач министерствам сельского хозяйства и водных ресурсов совместно с акиматами регионов нужно пересмотреть подходы к работе.

«Для каждого региона обозначены индикативы с учетом имеющихся резервов роста и потенциала развития. За счет сокращения моно и влагоемких культур необходимо расширить площади востребованных культур и увеличить уровень внесения минеральных удобрений», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, нужно также повысить долю элитных семян сельхозкультур, уровень обновления машинно-тракторного парка и площади, где внедрены водосберегающие технологии.

 «Необходимо установить постоянный контроль со стороны акиматов и министерств за достижением данных индикаторов. Мы сегодня принимаем новые подходы к работе. Акиматам областей следует обеспечить исполнение своих индикаторов, предусмотренных в Дорожной карте. За это будет персональная ответственность», — указал премьер-министр.

Алихан Смаилов потребовал обеспечить ежемесячный мониторинг исполнения Дорожной карты и ежеквартально выносить этот вопрос на заседание правительства.

#Смаилов #Правительство #АПК

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