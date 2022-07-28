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Новые проекты Саркана
Жанар Мыктыбаева

В Жетысу на днях презентовали план развития инфраструктуры на побережье озера Балхаш и проект развития горного туризма.

В случае ремонта дороги от села Тополевка до кордона Жаланаш будет реализовано 4 долгосрочных проекта с созданием новых рабочих мест, способствующих развитию туризма в районе. В их числе три готовых проекта по организации турбаз. Первый планируется разместить в ущелье Улкен Баскан, второй – в районе Шолак-жоты, и третий – в ущелье Жаланаш. Четвертый проект предполагает открытие этноаула с привлечением 50 млн тенге инвестиционных средств.

На побережье озера Балхаш протяженностью свыше 16 км преду­смотрено строительство 7 зон отдыха на земельном участке общей площадью 860 га. Подготовлена проектно-сметная документация. В первую очередь необходимо подвести водопровод, электричество, канализацию, построить дороги. Стоимость проекта – 4,9 млрд тенге. В случае его реализации инвесторы готовы построить гостиницы, места для семейного отдыха, лечебно-оздоровительные комплексы. После завершения строительно-монтажных работ планируется привлечь инвестиции объемом 13 млрд тенге и создать порядка 7 тыс. новых сезонных рабочих мест.

В районе уделяется внимание и развитию «зеленых» источников энергии. Строится ветроэлектростанция мощностью 50 МВт. Объект находится на равнине на расстоянии в 80 км от села Лепсы. Он предполагает размещение 16 ветроустановок мощностью 3,2 МВт каждая. Благодаря этому в район привлечено 19,3 млрд тенге инвестиций. Планируется обеспечить электроэнергией Сарканский, Аксуский, Алакольский районы. Кроме того, возводится ГЭС на реке Баскан. Ранее был реализован проект «Верхне-Басканская ГЭС-1».
Сейчас ведется строительство объек­тов «Верхний Баскан 2 и 3». ГЭС будет введена в эксплуатацию до конца года.

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