Новые рамки суда присяжных

В Казахстане расширят категории дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей. Соответствующие поправки одобрил в первом чтении Мажилис.

Как напомнил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашид Жукенов в ходе пленарного заседания под председательством спикера Ерлана Кошанова, суд присяжных в нашей стране введен с 1 января 2007 года и существует уже 15 лет. По его мнению, введение института и поэтапное его расширение – значимая мера по развитию нашей судебной системы. Кроме того, считает он, суд с участием присяжных заседателей обеспечивает сближение власти и населения страны, повышает правовой уровень и правовую культуру общества, способствует повышению доверия к суду.

С 2007 по 2009 год присяжные заседатели рассматривали дела о преступлениях, за совершение которых были предусмотрены смертная казнь и пожизненное лишение свободы. В этот период с участием присяжных рассматривалось около 50 дел ежегодно. В период с 2010 по 2012 год суд присяжных стал рассматривать все дела по особо тяжким преступлениям. В итоге значительно выросла нагрузка – рассматривалось около 300 дел в год. В июле 2013 года подсудность суда присяжных была сужена, и на их рассмотрение оставили лишь дела, влекущие смертную казнь и пожизненное лишение свободы.

В рамках Плана нации «100 шагов» перечень дел с участием присяжных заседателей в 2015 году был вновь расширен до 14 составов особо тяжких преступлений, в 2019 году вводимым в действие с 1 января 2023 года законом подсудность суда присяжных увеличена еще на 16 составов.

– Таким образом, со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления. Настоящим законопроектом в реализацию поручения Главы государства предлагается расширить подсудность присяжных заседателей и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений, – пояснил Абдрашид Жукенов.

Итак, какие же составы будут рассматривать суды присяжных? Это принуждение к изъятию тканей и органов человека, пытки, рейдерство, ненадлежащее выполнение профессио­нальных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц, незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекших тяжкие последствия, незаконная охота, нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц, нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транс­портными средствами в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.

– Расширение подсудности суда присяжных будет способствовать демократизации судебной системы и повысит доверие к ней со стороны общества и позволит в большей степени реализовать главные принципы уголовного судопроизводства: состязательности сторон, презумпции невиновности, – сказал Жукенов.

Пока же, считает депутат Едил Жанбыршин, говорить о доверии рано. По его мнению, Верховный суд превратился в закрытое от казахстанцев учреждение.

– Вы хорошо знаете, в Казахстане во всех регионах есть граждане, которые едут к нам в Астану за правосудием, устраивают пикеты. Требуют встречи с судьями Верховного суда. Обращаются в Парламент, Администрацию Президента, Парламент, КНБ, Правительство. И их принимают. Но только не в Верховном суде. Принимают и встречаются с ними только работники аппарата. Верховный суд превратился в закрытое учреждение. Президент отмечает, что Правительство должно быть открытым, власть должна напрямую работать с населением, с вашей стороны мы этого не видим. Этот вопрос надо решить, – сказал Едил Жанбыршин.

Абдрашит Жукенов с постановкой вопроса не согласился и сослался на то, что судьи имеют право встречаться с участниками процесса только в процессуальных вопросах.

– Не допускаются иные встречи. Это является процессуальным контактом, который противоречит законодательству. Потому что есть две стороны дела. Если мы примем одну, то будет недовольна вторая сторона. Возникнут новые проблемы, – сказал Абдрашит Жукенов.

С этим в свою очередь не согласился Едил Жанбыршин и сказал, что подходы нужно менять. Его поддержал и спикер Ерлан Кошанов.

– Вопрос очень правильно поднимается. Когда есть недовольство или протест, то должен был механизм, чтобы была возможность либо коллегиального приема, либо при прокуратуре, – сказал Ерлан Кошанов.

А вот другие проблемы страны нашли отражение в запросах мажилисменов, которые были озвучены после минуты молчания в память о погибших горняках на шахте имени Ленина. Депутат Юрий Жулин считает необходимым взять с топ-менеджмента компании «АрселорМиттал Темиртау» подписку о невыезде до окончания расследования аварии на шахте, повлекшей гибель горняков, и подумать над сменой собственника «АрселорМиттал Темиртау». Жулин отметил, что Лакшми Миттал сполна окупил свои затраты миллиардами долларов прибыли благодаря экономии на модернизации, социальных обязательствах, зарплатах рабочих. Мажилисмен добавил, что сверхдоходы Лакшми Миттала стали возможны и благодаря постоянной государственной поддержке в виде налоговых льгот и других преференций. По данным депутатов, только в 2014–2015 годах объем господдержки составил порядка 50 млн долларов.

– Что это за зарплата, если металлург или шахтер не могут накопить достойную пенсию к 50 годам! Все эти годы Миттал только выкачивает прибыль из отечественных предприятий, нещадно эксплуатируя казахстанских рабочих. Систематически нарушает взятые инвестобязательства, игнорируя интересы государства. Очевидно, что такое отношение неминуемо приведет к негативным последствиям для предприятий и отрасли в целом, – подчеркнул Юрий Жулин, отметив, что в любой другой стране подобное поведение инвестора уже давно бы стало законным основанием для решительных действий, вплоть до расторжения договора.

Депутат Аманжан Жамалов поднял вопрос роста цен. И скоро вполне возможно дойдет до того, что мужчины начнут дарить женщинам не цветы, а пучки укропа или петрушки. Мажилисмен недоумевает, почему за такую инфляцию наказывают руководство Комитета торговли, тогда как именно политика Нацбанка, считает Жамалов, виновата в такой инфляции.

– Национальный банк повысил базовую ставку до 16%. Повышение базовой ставки означает, что автоматически вырастут ставки по кредитам, и они станут еще более недоступными для бизнеса. Как следствие, бюджет нагружается дорогими займами. Так, в 2023 году на обслуживание госдолга запланированы рекордные за всю историю Казахстана 1,8 триллиона тенге. А банки комфортно будут размещать свою многотриллионную ликвидность в ноты Нацбанка и зарабатывать 16% годовых. Как и те, у кого есть депозиты. Речь не о простых гражданах, а об обеспеченных людях. Проще говоря, богатые богатеют, а бедные будут продолжать беднеть из-за роста цен. При этом в своих пресс-релизах Национальный банк сообщает, что эффект от этого повышения будет проявляться с лагом в 1–2 года. Фактически признает, что в ближайшие 2 года повышение базовой ставки не повлияет на снижение текущей инфляции, – сказал депутат.

Согласно повестке, на заседании новоизбранный депутат Мажилиса Дмитрий Легкий принес присягу народу Казахстана, после чего был избран в состав Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.