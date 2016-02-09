​Новые рубежи развития

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Основная цель форума – выработка комплекса мер по поддержке бизнес-сообщества города, реализация предвыборной программы партии «Нур Отан» – «Казахстан-2021. Единство. Стабильность. Созидание», а также обсуждение перспектив реализации государственной программы «Нұрлы жол» в свете развития малого и среднего бизнеса. О важности развития МСБ в своей речи на заседании Совета национальных инвесторов говорил и Президент Нурсултан Назарбаев: «В нашей Стратегии развития до 2050 года и Концепции по вхож­дению Казахстана в 30 развитых стран мира вопрос развития бизнеса стоит на первом месте».

– На внеочередном XVII съезде партии Глава государства сделал особый акцент на увеличении объема финансирования частного бизнеса, переподготовке и повышении квалификации работников, – отметил на открытии форума заместитель директора Палаты предпринимателей Алматы Кайрат Кудайберген. – Реализация проектов программы «Нұрлы жол» в течение ближайших лет обеспечит рабочими местами свыше 400 тысяч человек.

Государственная поддержка МСБ является весьма ощутимой и свое­временной, считают участники форума. Благодаря ей эта сфера сегодня заметно окрепла и является основным донором в экономике страны. Только в Алматы МСБ дает более 25% ВРП, а доля налоговых поступлений от его деятельности составляет 43%. В «Дорожную карту бизнеса-2020» вошли 136 проектов, в Карту индустриализации – 46, в Индустриальную зону – 39. Среди них – открытие нового цеха ТОО «AGS стройиндустрия» по производству полиэтиленовой оболочки для труб и модернизация АО «Алматинский вагоноремонтный завод» для строительства легкорельсового транспорта и пассажирских вагонов. Помимо экономической выгоды, очевидна и социальная значимость проектов – это тысячи рабочих мест и, как следствие, улучшение благосостояния горожан.

По итогам работы форума бизнес-сообществом Алматы было принято заявление в поддержку решений XVII съезда партии «Нур Отан». Предприниматели готовы противостоять глобальным экономическим вызовам, которые, помимо всего прочего, открывают перед ними новые возможности. Выход из сложившейся ситуации видится им в поисках новых путей для решения проблемных вопросов, в новых проектах и более активном привлечении как отечественных, так и зарубежных инвесторов.

«Практический этап выполнения программы «Нұрлы жол», Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ» важную роль отводит субъектам МСБ, – говорится в принятом документе. – От того, как будет развиваться бизнес в непростых экономических условиях, какую реальную помощь и поддержку получит со стороны государства и финансовых институтов, будет зависеть будущее страны и народа. Проведение досрочных выборов на сложнейшем этапе развития страны поможет сплотить нацию и обеспечить гарантию преемственности проводимой политики. Мы уверены, что благодаря совместным усилиям власти, бизнеса и общественности Казахстан с честью преодолеет все трудности кризисного периода и выйдет на новые рубежи своего развития».

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