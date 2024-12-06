Новые татами для будущих чемпионов

Компания Kaz Minerals оказала спонсорскую помощь в развитии спортивных секций дзюдо и қазақ күресі в поселке Жезкент. В рамках поддержки было закуплено 40 новых татами для тренировок юных спортсменов. Это важное событие, которое поможет не только улучшить условия занятий, но и вывести местный спорт на новый уровень

Тренер Саят Әленов, руководящий секцией дзюдо и қазақ күресі в Жезкенте уже семь лет, отмечает, что этот вклад стал значимым шагом для его учеников. Изначально он начинал с бесплатного кружка при школе. Когда же ребята стали показывать хорошие результаты, зал открылся и в местном Доме культуры.

Саят Әленов окончил Академию спорта и туризма в Алматы, получив образование учителя физической культуры и тренера по қазақ күресі. Сегодня он тренирует ребят в возрасте от 6 до 18 лет, которые уже сейчас демонстрируют высокие результаты на областных и республиканских соревнованиях.

По словам Саята, секцию посещают все больше детей, особенно после успеха казахстанского дзюдоиста Елдоса Сметова, который завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже.

– После победы Елдоса многие родители начали записывать своих детей в секцию. Дзюдо — это олимпийский вид спорта, и дети видят в нем перспективы, — отмечает тренер.

Год назад Саят обратился в компанию Kaz Minerals с просьбой поддержать соревнования по дзюдо, и уже тогда компания выделила средства, благодаря которым удалось организовать мероприятия на достойном уровне. Позднее тренер через детско-юношескую спортивную школу написал письмо с просьбой заменить устаревшие татами, которые не соответствовали стандартам техники безопасности.

Недавно компания выполнила просьбу, закупив 40 современных татами. Они отличаются высоким качеством и соответствуют всем международным стандартам, что значительно повышает комфорт и безопасность тренировок.

Помощь компании стала важным вкладом в развитие спорта в Жезкенте. Благодаря новым татами у детей появилась возможность тренироваться в лучших условиях, что дает им шанс на дальнейшие успехи. В будущем тренер надеется, что его ученики смогут не только достигать новых высот, но и стать достойным примером для других.