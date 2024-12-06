Новые татами для будущих чемпионов

Статьи
98
Флора Левина, область Абай

Компания Kaz Minerals оказала спонсорскую помощь в развитии спортивных секций дзюдо и қазақ күресі в поселке Жезкент. В рамках поддержки было закуплено 40 новых татами для тренировок юных спортсменов. Это важное событие, которое поможет не только улучшить условия занятий, но и вывести местный спорт на новый уровень

Тренер Саят Әленов, руководящий секцией дзюдо и қазақ күресі в Жезкенте уже семь лет, отмечает, что этот вклад стал значимым шагом для его учеников. Изначально он начинал с бесплатного кружка при школе. Когда же ребята стали показывать хорошие результаты, зал открылся и в местном Доме культуры.

Саят Әленов окончил Академию спорта и туризма в Алматы, получив образование учителя физической культуры и тренера по қазақ күресі. Сегодня он тренирует ребят в возрасте от 6 до 18 лет, которые уже сейчас демонстрируют высокие результаты на областных и республиканских соревнованиях.

По словам Саята, секцию посещают все больше детей, особенно после успеха казахстанского дзюдоиста Елдоса Сметова, который завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже.

– После победы Елдоса многие родители начали записывать своих детей в секцию. Дзюдо — это олимпийский вид спорта, и дети видят в нем перспективы, — отмечает тренер.

Год назад Саят обратился в компанию Kaz Minerals с просьбой поддержать соревнования по дзюдо, и уже тогда компания выделила средства, благодаря которым удалось организовать мероприятия на достойном уровне. Позднее тренер через детско-юношескую спортивную школу написал письмо с просьбой заменить устаревшие татами, которые не соответствовали стандартам техники безопасности.

Недавно компания выполнила просьбу, закупив 40 современных татами. Они отличаются высоким качеством и соответствуют всем международным стандартам, что значительно повышает комфорт и безопасность тренировок.

Помощь компании стала важным вкладом в развитие спорта в Жезкенте. Благодаря новым татами у детей появилась возможность тренироваться в лучших условиях, что дает им шанс на дальнейшие успехи. В будущем тренер надеется, что его ученики смогут не только достигать новых высот, но и стать достойным примером для других.

#Спорт #татами #Жезкент

Популярное

Все
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
На вершине слова
Изменится ли порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2025 году
Шопинг всемогущий
В школах ввели уроки личной безопасности
Он памятник себе воздвиг… рукотворный
Что может сделать нас лучше?
В Казахстане собран рекордный урожай зерновых
Вдохновлять собственным примером
В Астане проходит XII Международный форум «Антиконтрафакт»
Почему в казахском языке нет диалектов?
Шарбулак – «Үлгілі ауыл»
Работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник
В центр экономического притяжения превратилась СЭЗ «Қызылжар»
Жена «врага народа»
Некупленное мороженое мешает жить?
В Калифорнии объявили ЧП из-за землетрясения
Объекты археологии и архитектуры нужно сберечь
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Мы – из Казахстана!
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Астана»
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Вопрос жизни
Будем друзьями?
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Читайте также

Оранжерея для Светланы
У юных футболистов есть шанс стать профессионалами
Певцы, актеры были вынуждены растрачивать свой талант, выст…
Жена «врага народа»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]