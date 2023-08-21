Новыми беспилотниками обеспечат подразделения МЧС РК

Произошедшие в этом году пожары и другие ЧС показали, что имеющихся на сегодня 27 БПЛА недостаточно.
Правительство принимает дополнительные меры по дооснащению подразделений МЧС специальными устройствами. На эти цели из резерва Правительства выделено более 633 млн тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
Согласно документу, средства будут направлены на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и 5 водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На сегодня в распоряжении подразделений МЧС имеется 27 беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем произошедшие в этом году пожары и другие ЧС показали, что этого количества недостаточно.
Кроме того, в настоящее время для забора воды из открытых водоемов и ее доставки по воздуху к очагам природных пожаров в наличии имеется 12 водосливных устройств. Авиапарк МЧС при этом состоит из 34 многофункциональных воздушных судов.
Таким образом, покупка новых беспилотников и водосливных устройств позволит повысить эффективность соответствующих подразделений при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
В Правительстве напомнили, что ежегодно в республике регистрируется порядка 1 тыс. лесных и степных пожаров, а также порядка 4 тыс. природных загораний.