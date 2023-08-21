Новыми беспилотниками обеспечат подразделения МЧС РК

Произошедшие в этом году пожары и другие ЧС показали, что имеющихся на сегодня 27 БПЛА недостаточно.

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Правительство принимает дополнительные меры по дооснащению подразделений МЧС специальными устройствами. На эти цели из резерва Правительства выделено более 633 млн тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Согласно документу, средства будут направлены на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и 5 водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На сегодня в распоряжении подразделений МЧС имеется 27 беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем произошедшие в этом году пожары и другие ЧС показали, что этого количества недостаточно.

Кроме того, в настоящее время для забора воды из открытых водоемов и ее доставки по воздуху к очагам природных пожаров в наличии имеется 12 водосливных устройств. Авиапарк МЧС при этом состоит из 34 многофункциональных воздушных судов.

Таким образом, покупка новых беспилотников и водосливных устройств позволит повысить эффективность соответствующих подразделений при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В Правительстве напомнили, что ежегодно в республике регистрируется порядка 1 тыс. лесных и степных пожаров, а также порядка 4 тыс. природных загораний.