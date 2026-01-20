Четкая логика преобразований

На сегодняшний день прошло уже три ее заседания. При этом они транслировались в прямом эфире в соцсетях – такая беспрецедентная открытость обсуж­дений обусловлена исключительной важностью вносимых изменений и подчеркивает курс Казахстана на демократизацию.

Как не раз отмечал Президент, нынешняя Конституционная реформа будет настолько масштабной, что можно вести речь фактически о принятии нового Основного закона. Поэтому граж­дане страны, которым предстоит решать судьбу предлагаемых изменений на общенациональном референдуме, должны быть максимально информированы о вносимых в Конституцию нововведе­ниях, понимать их смысл и причины, а также в целом видеть логику реформы.

В состав комиссии вошли депутаты Парламента, председатели маслихатов, руководители СМИ, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ – всего 126 человек. Возглавила структуру председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, ее заместителями определены Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.

Первое заседание состоялось уже 24 января – спустя всего три дня после создания комиссии. Давая старт большой и важной работе, Эльвира Азимова напомнила, что о новой политической реформе, которая окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития нашей страны в эпоху искусственного интеллекта, Глава государства объявил в своем прошлогоднем Послании. Тогда же Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой перехода к однопалатному Парламенту на основе концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

С октября 2025 года велась проработка деталей Парламентской реформы, свои предложения могли направлять все граждане страны. Как отметила председатель Конституционного суда, поступившие от казахстанцев предложения касались не только вопроса об однопалатном Парламенте. В этой связи Главой государства было принято решение о создании Комиссии по Конституционной реформе.

Как подчеркнула Эльвира Азимова, создание Конституционной комиссии в расширенном формате стало логическим продолжением работы, проводившейся на протяжении всего этого периода, а также ответом на тот масштабный общественный запрос, который сформировался в ходе многомесячных дискуссий. Казахстан, отметила она, вступает в новый этап политической модернизации, и Глава государства четко обозначил, что дальнейшее развитие невозможно без укрепления институционального баланса, повышения эффективности законодательной власти, усиления системы сдержек и противовесов, а также обновления конституционных механизмов участия общест­ва в управлении государством.

– Перед Конституционной комиссией стоит исключительная миссия – обеспечить такую наст­ройку Основного закона, которая, с одной стороны, сохранит фундаментальные принципы конституционного строя, а с другой, позволит достойно заявить свои взгляды на современные вызовы. Уверена, что ваши профессионализм, патриотизм и взвешенный подход позволят нам детально рассмотреть, обобщить все предложения и подготовить выверенный проект конкретных изменений, которые смогут придать мощный импульс развитию нашей страны, – подчеркнула Эльвира Азимова, обращаясь к членам Комиссии по Конституционной реформе.

Выступая на первом заседании, Государственный советник – замес­титель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин также подчеркнул, что Казахстан стоит на пороге масштабных изменений, открывается новая страница в летописи государства. И на членов комиссии возложена миссия исторической важности.

Ерлан Карин подвел итоги дея­тельности Рабочей группы по Парламентской реформе, на заседаниях которой было положено начало формированию основных принципов более широкой Конституционной реформы.

Госсоветник напомнил, что на заседании Национального курултая в Кызылорде Глава государства определил дальнейшие политические ориентиры ­Казахстана. Он представил общественности основные подходы, подготовленные в рамках Рабочей группы, отметив при этом, что предложения выходят за рамки Парламентской реформы и охватывают и другие разделы Основного закона.

Тогда же Глава государства предложил назвать новый Пар­ламент Курултаем, отметив, что это понятие должно быть сохранено в политической системе нашей страны как символ особо важного государственного института.

– Новый Курултай, обладающий новыми полномочиями и особым названием, свидетельствует о глубоких корнях парламентаризма на казахской земле, – отметил Ерлан Карин.

Он также сообщил о ключевых процедурных решениях: количество депутатов Курултая составит 145, требования к кандидатам останутся прежними, будет применяться полностью пропорциональная избирательная система. Срок полномочий депутатов составит пять лет.

– Пропорциональная система способствует развитию кадровой политики партий, повышает их институциональную роль и усиливает ответственность перед обществом, – подчеркнул Государственный советник.

Вместе с тем он обратил особое внимание на то, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане страны на общенациональном референдуме.

Помощник Президента РК по правовым вопросам Ержан Жиенбаев в своем выступлении остановился на таких инициативах Главы государства, как введение института Вице-президента и создание Қазақстанның халық кеңесі, который продолжит выполнение стратегических функ­ций Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая.

– Основные положения по данным двум ключевым институтам потребуют соответствующей регламентации на уровне Конституции, – подчеркнул Ержан Жиенбаев.

Предложения

и акценты

Депутат Мажилиса Парламента Унзила Шапак на первом заседании комиссии остановилась на вопросе обновления преамбулы Основного закона и приведения ее содержания в соответствие с современными требованиями. Она подчеркнула: обновление преамбулы Конституции как ее идеологического и морального фундамента – это не просто редакционная корректировка, а важный шаг, направленный на укрепление национального государства и определение его идеологического направления.

– Глава государства подчеркнул необходимость опоры на нацио­нальные ценности в преамбуле Конституции. Он особо отметил важность демонстрации преемственности цивилизационных и государственно-образовательных традиций, берущих начало с казахской степи, и четкого отражения того, что Казахстан является наследником истори­ческих государств Великой степи. Поэтому наша общая задача в рамках конституционной реформы – подходить ко всем поступившим предложениям не поверхностно, а внимательно и глубоко, – отметила она.

Унзила Шапак поделилась своим видением необходимых изменений. Так, по ее словам, в тексте преамбулы необходимо четко отразить несколько ключевых направлений.

– Прежде всего Казахстан должен предстать как единая нация. Это основной принцип, усиливающий национальную идентичность и объединяющий всех казахстанцев вокруг общих целей и общей ответственности. В преамбуле следует особо подчеркнуть унитарный характер государства, нерушимость границ и сохранение территориальной целостности. В современных геополитических условиях эти принципы являются решающими факторами укрепления суверенитета страны, – сказала депутат.

Закрепление культурных и духовных ценностей на конституционном уровне позволяет рассматривать страну не только как правовое, но и как цивилизационное государство. Внимание к науке, образованию, инновациям и ответственности перед будущими поколениями делает Конституцию выражением общественного согласия между государством и народом.

Со своими предложениями, мнениями и замечаниями на заседании также выступили еще 12 членов Комиссии по Конституционной реформе.

Так, председатель РОО «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай обратил внимание на важность исключения рисков политизации религии в Казахстане и предложил закрепить в Конституции прямую норму об отделении религии от государства.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев предложил закрепить в Конституции абсолютный приоритет права на жизнь. Он также отметил необходимость закрепления фундаментальных прав человека, универсальных и применимых ко всем: пожилым и младенцам, мужчинам и женщинам, верующим и атеистам.

Депутат Мажилиса, член Рабочей группы по Парламентской реформе Марат Башимов обозначил приоритеты предстоящих конституционных преобразований, подчеркнув, что они направлены на укрепление полити­ческой устойчивости, повышение эффективности госуправления и защиту прав граждан.

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил закрепить в Конституции статус адвокатуры. Он также озвучил ряд предложений, направленных на усиление прав и свобод граждан (в частнос­ти, это сокращение срока содержания под стражей без санкции суда с 72 до 48 часов).

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Amanat», член Рабочей группы по Парламентской реформе Елнур Бейсенбаев предложил определить в Конституции понятие брака как добровольного и равноправного союза исключительно между мужчиной и женщиной.

Научный руководитель Центра прикладных экономических исследований Жаксыбек Кулекеев считает, что принципы научной деятельности должны быть регла­ментированы Конституцией.

Депутат Мажилиса Мурат Абенов предложил закрепить в Основном законе нормы о защите интеллектуальной собственности и творческой свободы.

Генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы поднял вопрос укрепления принципов светскости в системе образования и воспитания. По его мнению, светский характер образования и культуры должен получить четкое отражение в Основном законе страны, что соответствует традициям национальной интеллигенции и общецивилизационным ориентирам.

Заместитель председателя Сената Жакип Асанов предложил укрепить конституционные основы для противодействия интернет-мошенничеству, заявив, что незащищенные персональные данные граждан – прямая угроза для государства.

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ақ жол», член Рабочей группы по Парламентской реформе Азат Перуашев отметил, что их политобъединение выступило за усиление конституционной защиты частной собственности граждан и бизнеса, а также банковской тайны.

В свою очередь министр юстиции, член Рабочей группы по Парламентской реформе Ерлан Сарсембаев предложил конституционно закрепить специальные правовые режимы для отдельных территорий.

Подводя итоги первого заседания, Эльвира Азимова отметила, что на последующих заседаниях комиссия перейдет к предметному обсуждению и начнет работу над новыми нормами и конкретными поправками.

Не просто поправки

Второе заседание Конституционной комиссии состоялось 26 января и было посвящено предметному обсуждению поступивших предложений.

Как отметила модератор заседания, председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, комиссии передано более 2 тыс. предложений, которые обобщены в единую сводную таблицу. Столь активное участие граждан и экс­пертов подтверждает общест­венную значимость конституционных изменений и высокий интерес к реформе.

– Подобный формат диалога отражает ключевой принцип происходящего: конституционная реформа проводится прежде всего в интересах народа и при его непосредственном участии, – отметила Эльвира Азимова.

В первой части заседания были представлены правовые подходы и поправки, выработанные на основе предложений, поступивших от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов с октября 2025 года.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев рассказал, что изменения предлагается внести в разделы и статьи Конституции, регламентирующие отдельные функции Правительства, Конституционного суда, органов прокуратуры и судебной власти, правозащитные механизмы, местное самоуправление, принципы установления специального правового режима на отдельных территориях, а также порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию. Отдельно он остановился на блоке поправок, касающихся деятельности будущего однопалатного Парламента – Курултая. В частности, это порядок назначения председателя, формирование депутатского корпуса и иные процедурные моменты. По словам Ерлана Сарсембаева, учитывая важность порядка внесения изменений и дополнений в Конституцию, предлагается выделить соответствующие регламентирующие нормы в отдельный раздел.

Он также напомнил: введение в Казахстане с 2021 года специализированных административных судов стало важным шагом в укреп­лении принципа верховенства права и обеспечении реального баланса между государством и гражданином. В этой связи в соответствующей статье Конституции предлагается прямо указать, что судебная власть осуществляется посредством административного судопроизводства. Это придаст административным судам конституционно-правовой статус, повысит гарантии защиты прав граждан в публично-правовых спорах и укрепит доверие общества к судебной власти.

По мнению Ерлана Сарсембае­ва, предлагаемые изменения усилят эффективность государственной системы, которая будет зависеть исключительно от качества институтов публичной власти. Для общества это означает предсказуемость и уверенность, что государство действует последовательно и в правовом поле, независимо от внешних или внутренних обстоятельств.

Депутат Сената Нурлан Бекназаров также остановился на изменениях, которые необходимо внести в Конституцию в связи с переходом к однопалатному Парламенту.

– Согласно проекту, Курултай – высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть в Казахстане. Полномочия Курултая начинаются с момента открытия его первой сессии и заканчиваются с началом работы первой сессии вновь избранного Курултая. Организация и деятельность Курултая, правовой статус его депутатов определяются Конституционным законом, – отметил Нурлан Бекназаров.

Говоря о предложении ­Главы государства создать новый высший консультативный орган Халық кеңесі (Народный совет), сенатор отметил, что включение в Конституцию отдельного раздела о полномочиях нового института подчеркивает его значимость.

– Народный совет – высший консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана, и его состав формируется из граждан республики. Особо подчеркну, что порядок создания Народного совета, его состав, полномочия и вопросы организации деятельности закрепляются Конституционным законом, – сказал Нурлан Бекназаров.

Ценностная основа

Поэтапное обсуждение предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию продолжила депутат Мажилиса Снежанна Имашева. Она представила сравнительную таблицу поправок, подготовленную по итогам первого заседания, с предложением последовательно рассмотреть положения преамбулы и статей 1–39 Основного закона.

Спикер отметила, что представленные предложения направлены на уточнение и укреп­ление основ конституционного строя, повышение юридической определенности норм и усиление правозащитных механизмов. Отдельный акцент сделан на ценностной роли преамбулы Основного закона.

– Преамбула Конституции – это не формальное вступление, а идейно-моральное ядро Основного закона, определяющее цели его принятия и базовые ориентиры развития государства, – подчеркнула депутат.

Как отметила Снежанна Имашева, следует пересмотреть преамбулу Конституции таким образом, чтобы она отражала национальные ценности и оставалась актуальной на протяжении долгого времени – о чем и говорил Глава государства на V заседании Нацкурултая. Важно подчеркнуть глубину исторического наследия казахского народа и продемонстрировать, что Казахстан – преемник древних государств Великой степи. В обязательном порядке в Конституцию необходимо внести положение о том, что справедливость является высшей целью Казахстана, и мы, народ страны, стремимся к ее достижению. Кроме того, отметила спикер, в Основной закон следует включить принципы построения правового государства, защиты окружающей среды и устойчивого развития.

Новый текст преамбулы будет интегрирован в первую часть Основного закона, в которой также произойдут важные изменения, в том числе и в самом названии этой части – «Основы конституционного строя». Это будет основополагающий набор правил, определяющий направление государственного развития и толкование норм Конституции. При этом положения этой части документа будут иметь приоритет над другими нормами Конституции, что важно для разрешения правовых коллизий. Основные принципы Конституции станут ключевой категорией, применяемой в теории и прак­тике конституционного права.

Далее докладчик остановилась на положениях I и II разделов Конституции, включая вопросы закрепления принципов правового и светского государства, защиты человеческого достоинства, права на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, а также охраны частной жизни и персональных данных. Также рассматривались предложения, направленные на повышение нормативного статуса конституционных принципов и их прямое применение.

Так, предлагается дополнить первую статью новым пунктом: закрепить, что Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций, культуры стратегической основой деятельности государства. Эта поправка вводит в Конституцию ясный стратеги­ческий ориентир, показывающий, что Казахстан в вопросах устойчивого развития опирается не только на ресурсы и экономику, а прежде всего на человека, его знания, навыки и возможности.

И это также означает, что при формировании политики и бюджета, при разработке гос­программ и реформ государство должно исходить из необходи­мости укреплять качество образования, поддерживать науку, технологии, развивать культурную среду и создавать условия для раскрытия потенциала каждого гражданина.

Снежанна Имашева также рассказала об усилении в Конституции такой нормы, как запрет обратной силы законов, устанавливающих новые обязанности и ответственность.

– Принцип этот восходит еще к римскому праву: Lex retro non agit – «закон обратной силы не имеет», то есть закон, ухудшаю­щий положение лица, не дейст­вует задним числом. В нашей Конституции этот пункт уже закреплен в статье 77, но расположен в разделе «Суды и правосудие». Между тем по своей природе это базовый общегосударственный принцип, на который должны опираться не только суды, но и законодатель, исполнительная ветвь власти и все госорганы при принятии решений. Именно поэтому логично поднять этот принцип выше, внести его в базовые положения в основах Конституционного строя, чтобы он работал как прямой ориентир для всей системы государственного управления, – убеждена мажилисвумен.

В статье пятой предлагается актуализировать ограничения в части запрета создания и дея­тельности объединений, чьи цели и действия угрожают охра­няемым Конституцией ценностям. Помимо действующего запрета на деятельность партий и проф­союзов других государств, а также политических партий на религиозной основе, предлагается конкретизировать источники запрещенного финансирования. Это закроет возможные обходные схемы и повысит прозрачность финансирования при сохранении конституционной свободы объединений.

Ряд поправок касается статьи Конституции о свободе творчест­ва. В этом направлении предлагается закрепить охрану интеллектуальной собственности, а также уточнить, что распространение информации допускается любыми законными способами, за исключением сведений, составляю­щих государственные секреты. При этом предлагается установить, что свобода слова не должна посягать на честь и достоинство других лиц, систему духовно-нравственных ценнос­тей общества и общественный порядок. Расширяется перечень запретов на пропаганду и подстрекательство к насилию, войне и розни.

Системная перезагрузка

После выступления основных докладчиков работа комиссии продолжилась в рамках нескольких рабочих секций по конкретным блокам предстоящих поправок в Конституцию РК. Члены Конституционной комиссии проводят всесторонний анализ отдельных норм, статей и разделов Основного закона, обсуждают юридические аспекты предлагаемых изменений и вносят итоговые рекомендации. Всем деталям, касающимся ключевых положений Конституции, уделяется особое внимание.

После, также в публичном режиме, большая группа членов комиссии выступила на общем заседании, чтобы обозначить свое мнение по отдельным нормам и подходам к конституционной реформе.

Депутат Мажилисa, руководитель фракции «Amanat» Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что работа комиссии направлена на создание новой Конституции, отвечающей современным запросам общества, и ее деятельность осуществляется на основе принципов открытости и учета мнений всех политических партий. При этом конституционные изменения направлены на формирование институционально сильного Парламента.

– Мы не просто вносим поправки в действующую Конституцию, мы фактически формируем новый Основной закон, который будет отвечать принципу «Сильный Президент – Влиятельный Пар­ламент – Подотчетное Правительство», – отметил Елнур Бейсенбаев.

Он пояснил, что переход к однопалатному Парламенту позволит ускорить и сделать более прозрачным процесс законотворчества, а также усилить роль политических партий и ответственность депутатов перед обществом. В Курултае все законы будут проходить три чтения: первые два – открытые, третье – для проверки на соответствие нормам Конституции и национальному законодательству. Это, как подчеркнул депутат, полностью исключает влияние лобби и личных интересов.

Елнур Бейсенбаев также отметил значимость пропорциональной избирательной системы и внутрипартийных праймериз, которые обеспечат прямую связь между избирателями и составом Парламента.

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ауыл» Серик Егизбаев подчеркнул, что Конституционная реформа закладывает правовую основу концепции «слышащего государства». Он также отметил: каждая принимае­мая норма напрямую влияет на то, в каком Казахстане будет жить будущее поколение. Ключевым стратегическим шагом является переход к однопалатной модели Парламента и полный переход избирательной системы на пропорциональную основу.

– Сегодня ключевая задача нашей реформы – создание безуп­речной законодательной системы, способной защитить интересы народа и выдержать испытание временем, – заявил он.

Серик Егизбаев также предложил закрепить экологические ценности на уровне Конституции как национальный приоритет, принять преамбулу Конституции в новой редакции, внести в статью 31 обязанность граждан по сохранению природы, а также усилить полномочия по регулированию законодательства в сфере охраны окружающей среды в рамках статьи 61.

Депутат Мажилиса, лидер партии «Ақ жол» Азат Перуашев выразил мнение, что нынешняя Конституционная реформа – это глубокая перезагрузка всей политической системы. От имени партии он заявил о решительной поддержке инициативы Главы государства по переходу к однопалатному Парламенту.

По словам Азата Перуашева, двухпалатный Парламент – это институт федерального государственного устройства, где задача Сената – представительство и гармонизация законодательства субъектов федерации. А Казахстан является унитарным государством с едиными законами и правилами.

– Мы стремимся, чтобы качество жизни людей и госуслуг в самых разных регионах – от Шемонаихи до Форта-Шевченко, от Бесколя до Шардары – были равным образом гарантированы и защищены. В этом смысле интересы регионов и их жителей должны поддерживаться равным образом, – подчерк­нул депутат. – Нынешняя инициа­тива Касым-Жомарта Токаева следует логике последовательной эволюции Конституции. Более того, она ускоряет созревание нашей политической системы и ее институтов.

По его словам, на сегодняшний день выработаны оптимальные решения по усилению полномочий однопалатного Парламента в системе государственной власти.

Он также подчеркнул, что инициатива о создании высшего консультативного органа Халық кеңесі с закреплением его статуса в Конституции в восемь раз расширяет участие в системе власти представителей различных этносов, закрепляет представительство интересов регионов и обеспечивает вовлечение в политическую систему лидеров гражданского общества.

Депутат Мажилиса, глава ОСДП Асхат Рахимжанов считает, что Конституционная реформа – это ответ на конкретные запросы общества, и она должна сделать государство ближе к людям, повысить эффективность работы институтов. Предлагаемые изменения в Основной закон, подчеркнул он, формируют новую архитектуру государства, где власть становится прозрачной, подотчетной обществу, а институты работают быстрее и справедливее. Особое внимание уделяется переходу к новой парламентской модели, формированию однопалатного представительного органа и соз­данию устойчивых механизмов обратной связи.

Депутат также добавил, что проис­ходящие изменения соответствуют мировым демократическим процессам, и зачитал ключевые положения резолюции Социалистического интернационала в поддержку Конституционной реформы.

Депутат Мажилиса, лидер партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров заявил о принципиальной поддержке курса реформ и отметил, что укрепление институтов, верховенство права и понятная нормативная иерархия создают условия для государственной эффективности и устойчивой легитимации власти.

– Экономика растет там, где укрепляются институты, где действует верховенство права, где понятна нормативная иерархия и где культура государственного управления основана на правилах и процедурах, – подчеркнул он. – Конституционная реформа – это логичное продолжение уже заданной траектории развития страны. Ее обоснованность заключается в росте доверия, ответственности и оперативности государственной системы.

Айдарбек Ходжаназаров также отметил роль общественного диа­лога и механизма Халық кеңесі как постоянной площадки обратной связи между гражданами и властью. Как убежден депутат, построение Справедливого Казахстана – общая ответственность всех граждан.

Депутат Мажилиса, руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов подчеркнул, что НПК активно участ­вует в обсуждении предложений Президента и считает реформу Основного закона исторически значимым процессом. При этом создание однопалатного Парламента – один из ключевых элементов обновления.

– Пропорциональная избирательная система в однопалатный Парламент, безусловно, это усиление политических партий, их влияния на государственную политику. Многопартийная представленность является показателем представительной демократии и основой устойчивости политичес­кой системы, – заявил Магеррам Магеррамов.

Он также подчеркнул, что конституционное закрепление принципа «Закон и Порядок» приведет к сбалансированному сочетанию прав и обязанностей граждан, позволит сформировать справедливое общество, станет гарантом безопасности и свободы граждан.

Права человека

в приоритете

Депутат Мажилиса Айдос Сарым, выступая на заседании комиссии, акцентировал внимание на статьях, связанных с функционалом нового Парламента – Курултая.

В частности, как было отмечено, самые содержательные и концептуальные изменения, связанные с работой будущего Курултая, предусматривает статья 53. По мнению депутата, это именно те изменения, которые серьезным образом меняют и стабилизируют архитектуру и систему государственного управления в стране, обеспечивают необходимый баланс между ветвями власти, реализуют концепцию сдержек и противовесов между представительной, исполнительной и судебной властями.

– В действующей Конституции статья 53 содержит 13 пунктов, которые предметно описывают функционал палат Парламента. В новой редакции, представленной в сравнительной таблице, содержится уже 23 пункта. То есть функционал вырастает более чем в полтора раза. Все эти новые полномочия в случае их утверждения на общенациональном референдуме будут конкретизированы и реализованы в рамках соответствующих конституционных законов. Данные новеллы многократно озвучивались на разных общественных площадках, были досконально обсуждены на соответствующих заседаниях Рабочей группы и концептуально поддержаны Главой государства на заседании Национального курултая в Кызылорде. Поэтому данные концептуальные изменения нами поддерживаются, – заявил Айдос Сарым.

Профессор Высшей школы права Международного университета Астаны, доктор юридических наук Исидор Борчашвили поддержал инициативу о включении в Основной закон нормы о создании специальных правовых режимов в отдельных регионах страны.

По его словам, установление подобных режимов по своей правовой природе является исключением из общего режима правового регулирования, поэтому такие решения не могут носить произвольный или ситуационный характер и допустимы лишь при наличии четких конституционных рамок.

– Предлагаемая норма прямо увязывает такие решения с соблю­дением единства правового пространства, принципом равенства перед законом и сохранения конституционных прав и свобод граждан. Равенство в данном случае понимается не как формальная идентичность условий, а как равная степень правовой определенности, защищенности и предсказуемости. Конституционное закрепление позволяет заранее определить прозрачные критерии дифференциации и тем самым исключить риски произвольных решений. Без правовой определенности невозможны ни инвестиции, ни экономическое развитие, ни социальная стабильность, – подчеркнул юрист.

Первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев, выступая на заседании, подчеркнул, что новые поправки закладывают в Конституцию жизненно важные нормы, которые усиливают человекоцентричность государства, делая защиту прав и свобод граждан ключевым приоритетом. Таким образом, закрепление в Основном законе недопустимости посягательства на частную жизнь и права человека является высшим проявлением ответственности государства перед гражданами.

Спикер акцентировал, что в ситуациях, когда решается судьба человека, каждый должен четко и ясно знать свои права, а государство обязано выступать надежным гарантом их защиты. В этой связи, как заявил Жандос Умиралиев, назре­ла необходимость закрепления в Конституции общепризнанного в мировой практике «правила Миранды» – нормы, согласно которой при задержании человека правоохранительные органы обязаны разъяснять ему его права.

– Если задержанному не разъяс­нены в полном объеме основания обвинения и его права, любые следственные действия в отношении него должны признаваться незаконными. Это является ключевой гарантией справедливости и прозрачности расследования, – отметил первый заместитель Генпрокурора.

Депутат Мажилиса Марат Башимов высказался в поддержку включения в обновленную Конституцию нормы, направленной на защиту персональных данных. Он подчеркнул, что частную жизнь человека составляют те стороны его личной жизни, которые он не желает делать достоянием других, это своеобразный суверенитет личности, который не подлежит контролю со стороны общества и государства. Право гражданина на сохранение личных сведений в тайне должно охраняться Основным законом.

Как отметил депутат, в содержании конституционного права на личную свободу следует выделить такие важные правомочия, как право каждого человека на свободу от незаконного сбора, обработки, хранения и использования персональных данных, в том числе с применением цифровых технологий.

Целостная система гарантий

Руководитель молодежного совета «Келешек» Гульзира Атабаева отметила, что рассматриваемые предложения по изменениям в Конституцию логично дополняют друг друга и формируют цельную систему конституционных гарантий – от мировоззренческих основ до защиты личности в цифровую эпоху.

Она поддержала предложение о четком закреплении светского характера образования: для молодежи данный вопрос очень важен. Прямая норма в Конституции станет ясным ориентиром для сис­темы воспитания и образования.

Отметила она и важность предложения о прямом закреплении принципа отделения религии от государства. Это тоже является для молодых казахстанцев гарантией того, что государство остается нейтральным и равным ко всем, независимо от взглядов и убеждений. Таким образом укрепляется общественное согласие и доверие к институтам власти.

Объективной необходимостью назвал депутат Мажилиса Максим Рожин закрепление Народного совета в Конституции. Он отметил: наделение этого органа правом законодательной инициативы является передовой моделью, доказавшей себя в национальной и мировой практике, такой инструмент позволит активным гражданам непосредственно участвовать в законодательном процессе.

Депутат особо подчеркнул: в сос­тав совета войдут представители различных этносов, регионов и общественных организаций, что позволит обеспечить национальное единство и сделает этот орган мостом между государством и обществом.

Общественный и государственный деятель Абильгазы Кусаинов в своем выступлении попросил членов комиссии заострить внимание на основательно проработанной новой редакции статьи 24 пункта 4. По его словам, несоблюдение норм отдыха, переработка и ненормированные графики оказывают значительное влияние не только на благополучие граждан, но и на институт семьи, развитие государства в целом.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев поддержал закрепление в Конституции гражданской ответственности за сохранение природы. Он подчеркнул: президентская программа «Таза Қазақстан» показала на деле, как важна защита экологии для каждого гражданина.

– Мы – единый народ Казахстана и хотим жить в стабильной, комфортной и чистой стране, укреп­ляя государственность на исконной казахской земле. Закрепляя важность бережного отношения к природе конституционно, мы сохраняем высокую ответственность перед нынешним и будущим поколениями, – сказал мажилисмен.

Он также подчеркнул важность статьи Конституции о свободе слова, запрете цензуры и праве свободно получать и распространять информацию. В качестве примера привел заседания Комиссии по Конституционной реформе, проводимые в прямом эфире. Это, по мнению депутата, показатель доверия к обществу и готовности власти вести диалог без фильтров в условиях, когда государство дек­ларирует принципы «слышащего государства» и институциональной ответственности.

Депутат Мажилиса Унзила Шапак высказала мнение по изменениям в преамбуле Конституции и статье 33 Основного закона. Она отметила важность включения в преамбулу ценностей культуры и образования, науки и инноваций.

– Конституция должна задавать ориентиры не только в сфере законодательства, но и в области образования, науки, инноваций, культуры и национального духа. Образование и наука служат развитию человеческого потенциала, инновации – обеспечению технологической независимости, культура и духовность – объединению народа, – отметила она.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев поблагодарил членов комиссии за поддерж­ку предложения о закреплении абсолютности права на жизнь в Конституции, что означает не только отказ от смертной казни, но и обязательную защиту жизни граждан в любых ситуациях.

Омбудсмен также поддержал предложения о переносе гарантий справедливого суда в раздел фундаментальных прав человека.

– Закрепляя эти принципы среди основных прав человека, мы отражаем в Конституции наши национальные ценности и даже исторический опыт, – отметил он.

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил внести поправку в раздел о правах человека, согласно которой каждый, столкнувшийся с обвинением, будет иметь право на помощь адвоката с самого начала судебного процесса. Кроме того, в проекте поправок подчеркивается статус адвоката как самостоятельного института, что свидетельствует о признании адвокатуры в качестве структуры, способствующей реализации права каждого на защиту в суде и получении юридической помощи.

Политолог Марат Шибутов в свою очередь выразил мнение, что для казахстанцев Конституция – документ, безусловно, важный, но зачастую простые граждане не всегда могут проецировать ее нормы на реальную жизнь.

– Людям важнее знать, кто мы, откуда мы, куда идем. Поэтому так важно дать широкое и понятное описание наших позиций, наших ценностных ориентиров в преамбуле Основного закона. Именно она становится концентрированным выражением всего, что мы хотим видеть в оценках нашего прошлого и нашего будущего, – отметил Марат Шибутов.

Эксперт подчеркнул: преамбула должна отражать исторические корни страны и одновременно равняться на достижения науки и инноваций, задавая ориентир для молодого поколения. Вместе с тем преамбула несет послание как для внешней, так и для внут­ренней аудитории: закрепляет неприкосновенность границ, демонстрирует мирные намерения и подчеркивает важность соблюдения законности, справедливости и защиты прав граждан.

Депутат Мажилиса Никита Шаталов затронул тему поправок в статьи 18 и 32 Конституции, отметив, что статьи не поменяют сути конституционных гарантий свободы слова и права на мирные собрания. По словам депутата, уточняются лишь границы, которые ранее подразумевались в Конституции, это чистая формализация очень важных для общества норм. Речь идет не о новых запретах, подчеркнул Никита Шаталов, а о более точной формулировке действующего баланса, чтобы у общества не возникало двойных трактовок.

Профессор КазНУ им. аль-Фараби Еркин Дуйсенов отметил принципиальную важность переименования раздела «Общие положения» в «Основы конституционного строя».

Он также поддержал предложенное уточнение об указании права на труд, а не на свободу труда, что соответствует ратифицированному Казахстаном Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. Одобрил профессор КазНУ и закрепление в Конституции нормы о браке.

По его мнению, введение нормы о том, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным государством на основе закона, соответствует политике светского государства, принципам равенства и недискриминации, а также духовно-нравственному коду нации.

По убеждению члена Конституционной комиссии, председателя Карагандинского областного филиала партии «Amanat» Бекзата Алтынбекова, крайне важно, чтобы правовой статус и функции Народного совета были подробно и ясно закреплены в новой редакции Конституции.

– В эпоху обновления Народный совет Казахстана призван выполнить масштабную историческую миссию. Его деятельность, полномочия, права и обязанности должны быть четко закреплены в Основном законе, чтобы работа совета была эффективной и устойчивой, – считает он.

Подводя итоги третьего заседания Комиссии по Конституцион­ной реформе, ее председатель Эльвира Азимова высоко оценила продуктивность проделанной работы. Она отметила, что по итогам заседаний рабочих групп поступили дополнительные предложения.

Глава Конституционной комиссии предложила все обсуж­денные поправки оформить в текст проекта на четвертом заседании, которое состоится 28 января.