Новый консорциум создали в РК для развития семеноводства

В рамках трансформации НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ) создан новый научно-производственный консорциум Qazaq Tuqym, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Его основная цель — ускорение разработки и внедрения новых сортов сельскохозяйственных культур отечественной селекции, а также увеличение объемов производства элитных семян в стране. В состав консорциума вошли дочерние организации НАНОЦ, расположенные в северных регионах страны.

«Консорциум нацелен на улучшение качества продукции путем эффективного сотрудничества между учеными, селекционерами и семеноводами, а также будет решать несколько стратегических задач, включая ускорение селекции, внедрение новых сортов и создание демонстрационных полигонов для апробации технологий», - говорится в сообщении.

По данным МСХ, к 2030 году планируется увеличить долю отечественных семян в общем объеме посевных площадей на 20-25%, что является важным шагом к достижению запланированного на этот срок охвата в 80% от общего спроса на семена.