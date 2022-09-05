Новый мандат доверия

Новая политическая традиция современного Казахстана – обращаться к нации через Послание 1 сентября, когда каждый казахстанец находится в ожидании общественно-политических изменений. Это реальная мотивация на обновление страны, укреп­ление экономики, социальной сферы, на институциональнные и полити­ческие реформы. Эти тренды Президент раскрывает ясно и доступно. Перезагрузка всех политических институтов, масштабные реформы в условиях динамично идущих трансформаций позволят продолжить начатые тенденции в построении Нового Справедливого Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев предложил уже осенью провести внеочередные президентские выборы, полномочия Президента РК ограничить одним сроком на 7 лет, провести досрочные выборы в Мажилис и маслихаты с тем, чтобы завершить институциональную перезагрузку к лету 2023 года. Безусловно, открытое анонсирование нового электорального сезона, призыв провести его транспарентно, с широким участием общест­венности будут способствовать укреплению доверия народа как к предстоящим выборным процессам, так и к политическим и государственным институтам.

Укрепление фундаментальных основ государственности с обеспечением комплекса мер, направленных на социально-экономическое развитие, модернизация политической и правовой сис­тем по принципу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» составят основу стратегического развития Казахстана практи­чески во всех сферах жизнедеятельности общества.

Вместе с тем хочу обратить внимание на слова Главы государства о том, что «для реализации реформ нам как воздух нужно национальное единство», а основа сильной нации – это люди!

Комплекс мер социального характера, анонсированный в Послании как стратеги­ческая задача, создаст условия для реа­лизации задач, направленных на благосос­тояние казахстанцев через улучшение важных сфер: это образование, здравоохранение, социальная, семейная, молодежная политика. Главный тренд данного блока предстоящих реформ, озву­ченный Касым-­Жомартом Токаевым в Год детей, – это новая программа «Национальный фонд – детям», направленная на отчисление 50% ежегодного инвестиционного дохода на специальные накопительные счета казахстанских детей до достижения ими 18 лет. Об этом давно ведутся дискуссии, были и популистские предложения без расчетов и соответствующих механизмов. Президент предложил масштабные начинания только после проработки вопроса, поручил начать реализацию проекта с 1 января 2024 года.

Школьное и вузовское образование также претерпят системные изменения в новых условиях трансформаций. Школьники, учителя, вузовская молодежь, педагоги – их развитие будет строиться по принципу доступности образования, партнерства и взаимной ответственности. Принципы развития народной педагогики, заложенные в трудах выдающихся ученых и мыс­лителей – Абая, Алтынсарина, Уалиханова, Гумилева, сегодня справедливо укрепляются и развиваются в образовании. Поэтому предложенный Президентом для дальнейшей реа­лизации новый стандарт для аккредитации педагогических вузов, проект «Комфортная школа» существенно повлияют на качество образования в целом.

Планируется и дальше выделять государственные образовательные гранты, причем система их предос­тавления получит развитие. В ЕНУ только в этом году получено свыше четырех тысяч государственных образовательных грантов для бакалавров и 1 271 для магис­трантов по самым разным направлениям. Это говорит о тех новых возможностях для молодежи, которые гибко и оперативно меняются новым профильным министерством для востребованности специалистов на рынке труда, расширения каталога новых инновационных профессий. К примеру, открывшаяся в 2021 году магистратура по направлению «Этнополитология» успешно развивается в университете и на региональном уровне.

В Послании заложен ключевой месседж – поддержка народом на общенациональном референдуме конституционных реформ, курса на модернизацию, с равными возможностями для каждого. Только при партнерстве между государством и обществом, нацио­нальной солидарности возможно развитие нового Казахстана, где концептуальный принцип «слышащего государства» сохранится в политике.