Новый облик любимых курортов

Благодаря государственной поддержке и реализации инфраструктурных проек­тов область Жетысу получает новый стандарт развития прибрежных территорий. Сегодня в центре внимания – модернизация побережья озер Алаколь и Балхаш, где вопросы комфорта неразрывно связаны с экологической безопасностью и защитой интересов бизнеса.

С момента образования области, а это три года, развитие туристской отрасли стало еще одним драйвером роста регио­нальной экономики. Общий объем бюджетных ассигнований на эти цели уже достиг отметки в 58,5 млрд тенге. А текущий год характеризуется особой финансовой активностью: выделено более 30 млрд тенге, при этом почти половина суммы – 14 млрд – приходится на частные инвестиции.

Согласно поручению Главы государства, в регионе выстроена четкая вертикаль управления отраслью: создано областное управление туризма, а в нес­кольких районах (Алакольский, Ескельдинский, Панфиловский, Сарканский) и в городе Текели открыты отделы развития туризма. Это позволило перейти от точечных мер к комплексному освоению территорий.

Особое внимание респуб­ликанских и местных влас­тей сосредоточено на озере Алаколь. Здесь реализуется проект по строительству берегоукрепительной дамбы общей протяженностью 13 км. Необходимость этих работ продиктована суровыми природными условия­ми – в зимний период ледяные массы ежегодно деформируют береговую линию, размывая грунт и нанося ущерб прибрежной инфраструктуре.

Курортные зоны расположены пока только в двух селах: в Коктуме работы завершены на участке в 960 м, а в Акши укреп­лено 200 м берега. Завершение проекта, намеченное на конец 2027 года, позволит бизнесу сохранить свои объекты, к которым нещадно несколько лет подряд приближалась вода.

– Для жителей прибрежных сел строительство дамбы – это прежде всего вопрос безопас­ности и сохранения рабочих мест на объектах туристичес­кого сервиса в летнее время, – говорит житель села Коктума Айдар Мусаев. – Мы видели, как вода и лед постепенно отвоевывают землю у поселка. Сейчас, когда работы по строительству дамбы перешли в активную фазу, появилась уверенность в завтрашнем дне.

Параллельно с защитными мерами решаются вопросы базовой инфраструктуры. Завершен проект по электроснабжению – это 57 км ЛЭП и две подстанции мощностью 110 кВт, которые обеспечили стабильную электроэнергию для сотен объектов. В селе Акши проложено почти 70 км канализацион­ных сетей, а строительство очистных сооружений находится на финальной стадии.

Поднята в регионе и планка транспортной доступности местных курортов и достопримечательностей. Реконструкция автодорог Талдыкорган – Алаколь и Ушарал – Достык сняла вопрос дорожного дискомфорта. Аэропорт города Ушарал после модернизации взлетной полосы готов принимать современные воздушные суда, а на экспертизе сейчас проект нового терминала.

Начальник железнодорожного вокзала станции Акши Жанар Ыбрайханова рассказала нам о перспективах прибытия турис­тов летом по железной дороге.

– В сезоне нынешнего года мы, думается, сохраним высокую интенсивность перевозок, а это – семь пар поездов, включая основные направления из Алматы и Астаны. Курсируют составы из Семея, Усть-Каменогорска, Кызылорды и Павлодара. Наш вокзал готов к приему до 800 пассажиров в сутки, обеспечивая комфорт и четкое соблюдение графика, – сообщила она.

Готовность к купальному сезону, который официально стартует 20 июня, контролируется профильными ведомствами в режиме 24⁄7. К этому времени побережье будет полностью укомплектовано элементами благоустройства: 100 мусорных контейнеров, 30 кабин для переодевания, 30 биотуалетов, 31 спасательная вышка и 13 км буйковых линий закуплены дополнительно к уже имеющимся.

– С 1 июня начнется проверка зон отдыха на предмет соблюдения санитарного законодательства. Мы сделаем анализы воды и почвы, а также заблаго­временную дезинсекционную обработку общественных мест. Наша цель – исключить любые эпидемиологические риски до заезда первых отдыхающих, – говорит руководитель департамента социально-эпидемиологического контроля области Жетысу Асхат Чарапиев.

За общественный порядок на побережье Алаколя отве­чают 50 сотрудников полиции, использующих в работе современные технологии: мониторинг побережья ведется с помощью дронов, а видеопотоки с 39 камер в Акши и Коктуме выводятся­ в мобильный комплекс связи.

Медицинское сопровождение обеспечивают пять бригад скорой помощи и реанимобили. Как отмечает руководитель управления здравоохранения области Жетысу Аскар Садыков, весь персонал, включая водителей, прошел сертифицированное обучение оказанию первой медицинской помощи.

Все больше туристов, в основном сами жители области Жетысу и соседних регионов, едут летом и на озеро Балхаш. Здесь завершена реконструкция 137 км дорог, а к августу будет введен в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал на станции Лепсы. Инженерные сети на побережье Балхаша готовы на 90%, что позволит уже в этом сезоне запустить три коммунальных пляжа.

Не останутся без внимания и объекты экологического туризма. В ГНПП «Алтын-Эмель» и селе Тополевка открыты современные визит-центры. Продолжается работа по обеспечению доступа к высокогорным жемчужинам – озеру Жасылколь и водопаду Бурхан-Булак. К ним будут проложены автомобильные трассы.