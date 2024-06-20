Президент назначил нового посла в Финляндии

Фото: пресс-служба Акорды

«Указом главы государства Абдраимов Азамат Сабитович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Финляндии», - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимала Сартбаева Жанна Сабитовна.

Азамат Абдраимов родился 15 января 1983 года в г.Алматы.

По данным МИД, в 2003 году окончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «юриспруденция», затем в 2005 году Дипломатическую Академию МИД. Магистр международных отношений.



Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве третьего секретаря Департамента по делам СНГ МИД РК. Далее продолжил работать в этом департаменте в должности второго секретаря.



В 2007 году был направлен в посольство РК в Итальянской Республике в качестве третьего секретаря.



В период с 2009 по 2011 годы работал первым секретарём в Департаменте СНГ МИД РК.



С 2010 по 2011 годы – эксперт аналитического отдела, заведующий сектором Совета Безопасности РК.



В 2011-2015 годах – первый секретарь, советник посольства РК в Королевстве Испания.



2015-2016 годы был заместителем руководителя Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК. С 2016 по 2018 годы – руководитель Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК.



В 2018 году занимал должность советника-посланника посольства РК в Канаде.



В 2019-2023 годах был генеральным консулом Республики Казахстан в г. Сан-Франциско (США).



До назначения послом Казахстана в Финляндии с октября 2023 года был заместителем руководителя Службы государственного протокола МИД РК.



Имеет дипломатический ранг советник I класса.



Владеет испанским, английским и итальянским языками.