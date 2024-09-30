Новый премьер Японии решил распустить парламент

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Сигэру Исиба планирует провести досрочные выборы

Фото: SCANPIX/REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который 1 октября станет новым премьер-министром страны, принял решение в октябре же распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По данным агентства, о роспуске парламента будет объявлено 15 октября, а сами выборы пройдут 27 октября. Подчеркивается, что Исиба окончательно определился с соответствующими датами.

Победившая на этих выборах партия сможет назначить премьер-министра - обычно им становится председатель партии.

Очередные выборы в нижнюю палату парламента должны были пройти до октября 2025 года, однако премьер имеет право распустить палату для проведения досрочных выборов.

Сигэру Исиба 27 сентября большинством голосов был избран председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Официально он станет премьером 1 октября. Во время избирательной кампании он выступал за укрепление обороноспособности Японии, создание азиатской НАТО и системы коллективной безопасности в регионе.

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