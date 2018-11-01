Новый вариант государственного герба введен в Казахстане

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С первого ноября в силу вступили
изменения относительно поправок в части написания слова "Казахстан", внесенные в закон "О государственных символах РК", передает Kazpravda.kz
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12 сентября 2018 года протокольным решением заседания научно-технической комиссии в области технического регулирования и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК одобрено изменение герба с датой введения 1 ноября 2018 года.
"…В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части - надпись "QAZAQSTAN". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических крылатых коней, а также надписи "QAZAQSTAN" - цвета золота", - отмечено в конституционном законе с внесенными изменениями.
Нововведение связано с переходом казахского языка на латиницу.
Отметим, что последний раз корректировки в государственный герб вносились в 2017 году.