Здесь поддержат и помогут

Общество
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Мероприятие в Центре поддержки семьи и жертв бытового насилия Семея объединило представителей госорганов, социальных служб, банковского сектора и общественных организаций.

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Главная цель акции – познакомить жителей с возможностями центра и показать, куда можно обратиться за помощью в сложной жизненной ситуации.

Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Айгерим Сарсенбаева подчеркнула, что Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам безо­пасности граждан, укреплению семейных ценностей и защите прав женщин. Поэтому одна из задач нацкомиссии – контроль за тем, как эта работа реализуется в регионах.

По словам Айгерим Сарсенбаевой, подобные мероприятия помогают повысить информированность населения о сущест­вующих мерах поддержки и сделать помощь более доступной. Особое внимание было уделено организации работы центра, преимуществом которого является принцип «одного окна».

– Самое главное здесь то, что в одном месте предоставляется весь комплекс правовой, социальной и психологической помощи. Когда доступность и качество идут вместе, это обязательно даст положительный результат, – говорит директор КГУ «Центр поддержки семьи и жертв бытового насилия» Назым Шакаева рассказала, что учреждение начало работу в мае 2025 года и за прошедшее время приняло уже 625 обращений. Основная его задача – своевременно оказывать семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа­ции, всестороннюю межведомственную поддержку. Кроме того, центр способствует укреплению института семьи и семейных ценностей, помогает женщинам и детям, пострадавшим от насилия.

В ходе мероприятия были вручены сертификаты выпускницам курсов. Одна из них – жительница Семея Айыма Рахимова, воспитывающая шестерых детей, несколько лет назад оказалась в крайне тяжелой жизненной ситуации.

– Тогда у меня было пятеро детей. Муж ушел, не было ни работы, ни средств к существованию. Иногда даже думала, чем буду кормить детей. Продукты заканчивались, я не знала, что делать, – вспоминает женщина.

Именно тогда она обратилась за помощью в центр. По словам Айымы, специалисты оперативно взяли ее семью под сопровож­дение. Со временем семейная ситуация наладилась. Супруг вернулся, отношения удалось восстановить, а сама женщина задумалась о получении профессии.

– После окончания школы я сразу вышла замуж и ушла в декрет. Ни образования, ни специальности... Когда дети немного подросли, решила, что хочу освоить профессию и работать. Благодаря центру бесплатно прошла курсы по наращиванию ресниц, – говорит многодетная мать.

В рамках дня открытых дверей бесплатные консультации для жителей проводили специа­листы центра, сотрудники Отбасы банка, проекта «Қарызсыз қоғам», полиции, миграционной службы, органов юстиции, Центра трудовой мобильности, а также представители сфер здравоохранения и образования. Для посетителей организовали мастер-классы и консультацион­ные площадки.

#Семей #Центр поддержки семьи и жертв бытового насилия

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