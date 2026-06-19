День медработника: названы лучшие стационары и поликлиники Казахстана

Накануне профессионального праздника свыше 150 лучших представителей сферы здравоохранения были удостоены высоких государственных и ведомственных наград

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во Дворце мира и согласия в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, были объявлены победители республиканского конкурса среди медицинских организаций.

Конкурс ежегодно определяет медицинские организации, демонстрирующие высокие показатели качества медицинской помощи, эффективности управления, внедрения современных технологий и ориентированности на потребности пациентов.

По итогам 2025 года победителем в номинации «Лучшая поликлиника» стала Городская поликлиника №17 города Алматы под руководством Айгуль Есентаевны. Медицинская организация признана одной из ведущих поликлиник страны, выполняющей ключевые индикаторы эффективности профилактических программ, патронажа детей и беременных, удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием.

В номинации «Лучший стационар» победу одержала Городская больница скорой неотложной помощи города Алматы, которую представил Еркин Болатович Нурлыханов. Сегодня больница является одним из крупнейших многопрофильных медицинских центров страны, оказывающих экстренную и специализированную помощь тысячам пациентов ежегодно.

Лучшим молодежным центром здоровья признан центр «Жас Асыл» при Поликлинике №2 города Семей. Центр под руководством Гульнары Айтмухановны Шариповой активно реализует программы по сохранению репродуктивного здоровья, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди молодежи.

Победителем в номинации «Лучшая станция скорой медицинской помощи» стала Туркестанская областная станция скорой медицинской помощи, которую представил Бакытжан Мирзагельдинов. Коллектив службы обеспечивает круглосуточную экстренную медицинскую помощь жителям региона и демонстрирует высокие показатели оперативности и доступности медицинских услуг.

«Сегодня мы чествуем не только отдельных специалистов, но и медицинские организации, которые задают высокие стандарты качества медицинской помощи. За каждым достижением стоят профессиональные коллективы, современные подходы к работе и ежедневный труд тысяч медицинских работников», - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что развитие конкурентной среды, внедрение лучших практик и распространение успешного опыта медицинских организаций остаются важными направлениями дальнейшей модернизации системы здравоохранения. Накануне профессионального праздника свыше 150 лучших представителей сферы здравоохранения были удостоены высоких государственных и ведомственных наград.