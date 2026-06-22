В Алматы спасатели помогли спуститься подросткам с гор

Накануне вечером поступило сообщение о происшествии на пике Кумбель, расположенном на высоте более 3200 метров. Двое молодых людей 2009-го года рождения во время восхождения не смогли самостоятельно продолжить спуск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

Связь с ними отсутствовала, их местонахождение не было установлено.

К поисково-спасательным работам незамедлительно приступили сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы.

Несмотря на сложный горный рельеф и ночное время суток, операция завершилась успешно. Сегодня утром спасатели благополучно спустили молодых людей к экопосту, где их ожидали родители. В медицинской помощи спасённые не нуждались.