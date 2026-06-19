Выручили проливные дожди

Ситуацию существенно изменили проливные дожди, прошедшие в регионе в течение примерно двух недель. По данным синоптиков, за этот период в Актобе выпало количество осадков, близкое к годовой норме. Только за четыре дня в областном центре выпало 51,1 мм осадков при среднемесячной норме в 30 мм. При этом 3 июня за сутки зафиксировано 32,7 мм – это фактически вся месячная норма. Особенно интенсивным оказался дождь 8 июня. Тогда всего за один час на город выпало более 24 мм осадков, что сопоставимо с трехдневной нормой. Таким образом водохранилища получили дополнительный приток. Так, в Актюбинское поступило более 4 млн кубометров воды, в Каргалинское – свыше 1,5 млн, в Саздинское – более 400 тыс. кубометров. В результате сейчас Актюбинское и Каргалинское водохранилища аккумулируют более 100 млн кубометров воды каждое, а Саздинское при проектной мощности в 7,5 млн кубов заполнено наполовину. В нем находится около 3,6 млн кубометров.

При бережном и рациональном использовании накопленных объемов будет достаточно для обеспечения фермерских хозяйств, промышленных предприятий и садоводческих коллективов в период активного водопотребления.