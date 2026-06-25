Глава МЧС дал старт работе обновленной пожарной части в столице

В Астане после капитального ремонта введена в эксплуатацию пожарная часть № 8, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов осмотрел служебные помещения, территорию части и условия, созданные для несения службы личным составом.

Пожарная часть обеспечивает противопожарную защиту столичного района Байконыр. Капитальный ремонт позволил полностью обновить здание, реконструировать бокс для пожарной техники, модернизировать инженерные сети и благоустроить прилегающую территорию. Для обслуживания пожарных автомобилей оборудован отдельный моечный бокс. Сотрудники подразделения получили новую специальную форму.

Особое внимание уделено созданию условий для службы и профессиональной подготовки. На территории оборудованы современная воркаут-площадка, футбольное поле, обновлены зоны отдыха, высажены деревья и цветники. Все изменения направлены на повышение боевой готовности подразделения и создание комфортных условий для личного состава.

В ходе мероприятия министр вручил ведомственные награды представителям, внесшим вклад в реализацию проекта, а также встретился с участниками мини-футбольной команды BATYR TEAM. Были обсуждены вопросы развития детского и массового спорта. Глава МЧС отметил, что обновление пожарной части стало очередным шагом в укреплении материально-технической базы столичного гарнизона и повышении эффективности работы подразделений.